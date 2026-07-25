F1 GP Hungaria 2026: Hasil Free Practice 3 dari Sirkuit Hungaroring

Juara bertahan Formula 1 Lando Norris mengungguli Lewis Hamilton pada latihan bebas terakhir F1 GP Hungaria 2026 saat McLaren menandingi Ferrari pada Sabtu

Ferrari mendominasi jalannya sesi latihan pertama pada hari Jumat, tetapi Norris yang muncul sebagai pembalap yang harus dikalahkan pada jam terakhir sebelum kualifikasi krusial di Hungaroring

Norris mencatatkan laptime 1 menit 17,939 detik, 0,117 detik lebih cepat dari Hamilton dengan McLaren yang sudah ditingkatkan saat para pembalap mulai melakukan simulasi kualifikasi dengan ban Soft.

Alonso ended up 17th fastest in the upgraded Aston Martin

Setelah latihan Jumat yang sulitmemiliki sesi latihan terakhir yang lebih baik, di mana pemimpin klasemen kejuaraan F1 itu finis di posisi ketiga tercepat, hanya terpaut 0,129 detik.

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Charles Leclerc finis di posisi keempat tercepat di Ferrari lainnya, 0,352 detik di belakang catatan waktu terbaik Norris.

Oscar Piastri dari McLaren berada di posisi kelima, di depan George Russell yang terpaut lebih dari enam persepuluh detik, dan duo Red Bull, Max Verstappen dan Isack Hadjar, di posisi ketujuh dan kedelapan.

Liam Lawson dari Racing Bulls berada di posisi kesembilan, sementara Nico Hulkenberg dari Audi melengkapi sepuluh besar.

Aston Martin menunjukkan beberapa tanda yang menjanjikan saat Fernando Alonso dan Lance Stroll menempatkan mobil B-spec mereka di urutan ke-17 dan ke-18 dalam sesi latihan bebas ketiga (FP3), masing-masing terpaut 2,4 dan 2,9 detik dari waktu tercepat.

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Setidaknya mereka mengungguli kedua mobil Cadillac dan kedua pembalap Williams.

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Sergio Perez finis di posisi ke-22 dan paling lambat tanpa catatan waktu setelah mobil Cadillac-nya mogok di awal sesi latihan terakhir, menyebabkan FP3 dihentikan sementara (bendera merah).

FP3 telah menciptakan prospek sesi kualifikasi yang menarik dan ketat untuk Grand Prix Hungaria, yang akan dimulai pukul 16:00 waktu setempat, atau 21:00 Waktu Indonesia Barat.