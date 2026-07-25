F1 GP Hungaria 2026: Hasil Free Practice 3 dari Sirkuit Hungaroring

Hasil lengkap dari latihan bebas terakhir untuk F1 GP Hungaria di Hungaroring, putaran 11 dari musim 2026.

Hadjar in Hungary
Hadjar in Hungary
© XPB Images

Juara bertahan Formula 1 Lando Norris mengungguli Lewis Hamilton pada latihan bebas terakhir F1 GP Hungaria 2026 saat McLaren menandingi Ferrari pada Sabtu 

Ferrari mendominasi jalannya sesi latihan pertama pada hari Jumat, tetapi Norris yang muncul sebagai pembalap yang harus dikalahkan pada jam terakhir sebelum kualifikasi krusial di Hungaroring

Norris mencatatkan laptime 1 menit 17,939 detik, 0,117 detik lebih cepat dari Hamilton dengan McLaren yang sudah ditingkatkan saat para pembalap mulai melakukan simulasi kualifikasi dengan ban Soft.

Alonso ended up 17th fastest in the upgraded Aston Martin
Alonso ended up 17th fastest in the upgraded Aston Martin

Setelah latihan Jumat yang sulitmemiliki sesi latihan terakhir yang lebih baik, di mana pemimpin klasemen kejuaraan F1 itu finis di posisi ketiga tercepat, hanya terpaut 0,129 detik.

Charles Leclerc finis di posisi keempat tercepat di Ferrari lainnya, 0,352 detik di belakang catatan waktu terbaik Norris.

Oscar Piastri dari McLaren berada di posisi kelima, di depan George Russell yang terpaut lebih dari enam persepuluh detik, dan duo Red Bull, Max Verstappen dan Isack Hadjar, di posisi ketujuh dan kedelapan.

Liam Lawson dari Racing Bulls berada di posisi kesembilan, sementara Nico Hulkenberg dari Audi melengkapi sepuluh besar.

Aston Martin menunjukkan beberapa tanda yang menjanjikan saat Fernando Alonso dan Lance Stroll menempatkan mobil B-spec mereka di urutan ke-17 dan ke-18 dalam sesi latihan bebas ketiga (FP3), masing-masing terpaut 2,4 dan 2,9 detik dari waktu tercepat.

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Setidaknya mereka mengungguli kedua mobil Cadillac dan kedua pembalap Williams.

Sergio Perez finis di posisi ke-22 dan paling lambat tanpa catatan waktu setelah mobil Cadillac-nya mogok di awal sesi latihan terakhir, menyebabkan FP3 dihentikan sementara (bendera merah).

FP3 telah menciptakan prospek sesi kualifikasi yang menarik dan ketat untuk Grand Prix Hungaria, yang akan dimulai pukul 16:00 waktu setempat, atau 21:00 Waktu Indonesia Barat.

F1 GP Hungaria 2026 - Hungaroring - Hasil Free Practice 3

PosPembalapNATTimLaptimeLaps
1Lando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 Team1m17.939s20
2Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1m18.056s22
3Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team1m18.068s15
4Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1m18.291s24
5Oscar PiastriAUSMcLaren Mastercard F1 Team1m18.438s21
6George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team1m18.541s17
7Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing1m18.656s13
8Isack HadjarFRAOracle Red Bull Racing1m18.943s17
9Liam LawsonNWZVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m19.088s22
10Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team1m19.160s23
11Gabriel BortoletoBRAAudi Revolut F1 Team1m19.338s22
12Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team1m19.723s19
13Arvid LindbladGBRVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m19.895s5
14Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team1m20.055s29
15Esteban OconFRATGR Haas F1 Team1m20.295s17
16Oliver BearmanGBRTGR Haas F1 Team1m20.312s14
17Fernando AlonsoSPAAston Martin Aramco F1 Team1m20.393s17
18Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team1m20.933s20
19Valtteri BottasFINCadillac F1 Team1m21.299s15
20Carlos SainzSPAAtlassian Williams F1 Team1m21.406s16
21Alex AlbonTHAAtlassian Williams F1 Team1m21.513s12
22Sergio PerezMEXCadillac F1 TeamNo time set1

Tags:

F1
2026
Hungary
F1 GP Hungaria 2026: Hasil Free Practice 3 dari Sirkuit Hungaroring
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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