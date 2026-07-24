F1 GP Hungaria 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Hungaroring
Hasil lengkap dari latihan Jumat untuk F1 GP Hungaria dari Sirkuit Hungaroring, putaran 11 dari 22 musim 2026.
Lewis Hamilton memimpin Ferrari 1-2 pada sesi latihan Jumat untuk F1 GP Hungaria di Sirkuit Hungaroring.
Hamilton mencatatkan laptime 1 menit 18,729 detik, unggul 0,148 detik atas Leclerc saat Ferrari berada di liganya sendiri pada sesi latihan Jumat di Hungaroring.
Hamilton melakukan satu lap cepat tambahan dengan ban lunak dibandingkan Leclerc, yang memimpin sesi latihan pembuka.
Lando Norris muncul sebagai penantang terdekat Ferrari dengan McLaren-nya yang mendapat upgrade besar, meskipun juara dunia bertahan itu tertinggal setengah detik dari catatan waktu Hamilton.
Max Verstappen dari Red Bull berada dua persepuluh detik di belakang di posisi keempat, di depan George Russell, yang tertinggal hampir satu detik saat Mercedes tampil kurang maksimal di hari yang sulit bagi Silver Arrows.
Rekan setim Mercedes dan pemimpin klasemen kejuaraan, Andrea Kimi Antonelli, hanya berada di posisi ke-13 setelah beberapa kali gagal menggunakan ban Soft karena pembalap remaja Italia itu kesulitan mengendalikan bagian belakang W17-nya.
Awal akhir pekan yang jauh dari ideal bagi Antonelli, yang harus mengejar ketertinggalan setelah absen di FP1 saat Fred Vesti menyelesaikan sesi latihan wajib rookie terbaru Mercedes.
Isack Hadjar berada di urutan keenam tercepat di Red Bull kedua, di depan Liam Lawson dari Racing Bulls dan Oscar Piastri, yang jauh tertinggal dari rekan setimnya di McLaren.
Nico Hulkenberg dan Arvid Lindblad melengkapi 10 besar untuk Audi dan Racing Bulls.
Sesi latihan kedua terganggu oleh bendera merah ketika Franco Colapinto menabrakkan Alpine-nya di tikungan terakhir. Colapinto kehilangan kendali bagian belakang Alpine-nya dan berputar menabrak pembatas, menyebabkan kerusakan signifikan pada mobilnya.
Angin kencang dan kurangnya grip ban menyebabkan kekacauan, dengan banyak pembalap kesulitan menjaga mobil mereka tetap berada di lintasan.
Fernando Alonso berada di urutan ke-19 tercepat dan tertinggal tiga detik dari waktu tercepat dengan Aston Martin B-spec miliknya, yang hanya memiliki satu mobil karena Lance Stroll tidak dapat berpartisipasi setelah diduga mengalami kerusakan suspensi belakang.
Masalah yang dialami Stroll membayangi peningkatan performa mobil Aston Martin yang sangat digembar-gemborkan, yang melakukan debutnya di lintasan pada hari Jumat di Hongaria.
F1 Hungaria 2026 - Hungaroring - Hasil Free Practice 2
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Laptime
|Laps
|1
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|1m18.729s
|25
|2
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|1m18.877s
|29
|3
|Lando Norris
|GBR
|McLaren Mastercard F1 Team
|1m19.228s
|30
|4
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|1m19.421s
|26
|5
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m19.662s
|29
|6
|Isack Hadjar
|FRA
|Oracle Red Bull Racing
|1m19.800s
|19
|7
|Liam Lawson
|NWZ
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m20.041s
|29
|8
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren Mastercard F1 Team
|1m20.101s
|28
|9
|Nico Hulkenberg
|GER
|Audi Revolut F1 Team
|1m20.125s
|30
|10
|Arvid Lindblad
|GBR
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m20.253s
|28
|11
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Audi Revolut F1 Team
|1m20.474s
|26
|12
|Esteban Ocon
|FRA
|TGR Haas F1 Team
|1m20.557s
|26
|13
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m20.693s
|30
|14
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|1m20.816s
|24
|15
|Oliver Bearman
|GBR
|TGR Haas F1 Team
|1m20.950s
|27
|16
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams F1 Team
|1m20.973s
|33
|17
|Carlos Sainz
|SPA
|Atlassian Williams F1 Team
|1m21.426s
|31
|18
|Valtteri Bottas
|FIN
|Cadillac F1 Team
|1m21.442s
|30
|19
|Fernando Alonso
|SPA
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m21.719s
|24
|20
|Sergio Perez
|MEX
|Cadillac F1 Team
|1m21.792s
|27
|21
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|1m22.531s
|11
|22
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|No time set
Free Practice 1
Charles Leclerc menampilkan kecepatan meyakinkan dengan Ferrari-nya untuk memimpin sesi latihan pertama F1 GP Hungaria 2026 saat mobil Aston Martin yang baru diperbarui mengalami masalah.
Leclerc mencatatkan laptime 1 menit 19,075 detik, 0,484 detik lebih cepat dari Max Verstappen di posisi kedua, dengan Lewis Hamilton - pembalap tersukses di Hungaroring dengan sembilan pole dan delapan kemenangan - terpaut 0,543 detik dari rekan setimnya di Ferrari.
Leclerc mengalami masalah mobil pada 10 menit terakhir sesi latihan pertama di Hungaroring, saat Aston Martin menjadi sorotan utama saat paket upgrade mereka mengalami masalah.
Fernando Alonso finis di posisi ke-13 yang lebih baik di FP1, namun rekan setimnya, Lance Stroll, mengalami dugaan kerusakan suspensi belakang kiri, yang merupakan awal yang mengkhawatirkan bagi tim yang berbasis di Silverstone tersebut.
Isack Hadjar berada di posisi keempat tercepat tetapi hampir satu detik di belakang yang tercepat, sementara George Russell melengkapi lima besar.
Rekan setim Russell di Mercedes dan pemimpin klasemen kejuaraan, Andrea Kimi Antonelli, adalah salah satu dari lima pembalap yang absen dari latihan bebas pertama agar para pembalap rookie dapat berpartisipasi.
Fred Vesti, yang menggantikan Antonelli, finis di urutan ketujuh tercepat, di belakang Russell dan Gabriel Bortoleto dari Audi, yang tertinggal 1,285 detik.
Nico Hulkenberg berada di urutan kedelapan dengan Audi kedua, di depan pasangan Racing Bulls, Arvid Lindblad dan Liam Lawson, yang melengkapi urutan 10 besar.
McLaren tidak benar-benar tampil maksimal di FP1, di mana Lando Norris melakukan debutnya dengan MCL40 yang telah ditingkatkan dan finis di urutan ke-11 tercepat, sementara juara Formula 2 bertahan, Leonardo Fornaroli, menjadi pembalap rookie tercepat di posisi ke-16.
Verstappen dan Sainz dipanggil Stewards
Verstappen dan Carlos Sainz dipanggil menghadap Steward setelah FP1 menyusul insiden awal yang membuat keduanya tercatat mengemudi secara tidak menentu.
Sainz menghalangi Verstappen ketika pembalap Red Bull itu mencoba mencetak cepat.
"Sungguh luar biasa orang-orang ini," keluh Verstappen melalui radio. "Itu benar-benar berbahaya, dia bahkan mengerem mendadak."
Verstappen tampak membalas dengan rasa frustrasi saat ia mengerem mendadak di depan mantan rekan setimnya di F1, Sainz, yang mengalami sesi latihan yang penuh kejadian.
Pembalap Williams itu mengalami penguncian roda yang parah di Tikungan 1 pada sesi latihan pertama dan melaporkan masalah radio sehingga ia menjadi yang paling lambat dari 22 pembalap.
F1 Hungaria 2026 - Hungaroring - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Laptime
|Laps
|1
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|1m19.075s
|19
|2
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|1m19.559s
|25
|3
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|1m19.618s
|23
|4
|Isack Hadjar
|FRA
|Oracle Red Bull Racing
|1m19.997s
|25
|5
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m20.066s
|21
|6
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Audi Revolut F1 Team
|1m20.360s
|30
|7
|Fred Vesti
|DEN
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m20.467s
|24
|8
|Nico Hulkenberg
|GER
|Audi Revolut F1 Team
|1m20.623s
|29
|9
|Arvid Lindblad
|GBR
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m20.760s
|28
|10
|Liam Lawson
|NWZ
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m20.866s
|28
|11
|Lando Norris
|GBR
|McLaren Mastercard F1 Team
|1m21.024s
|26
|12
|Esteban Ocon
|FRA
|TGR Haas F1 Team
|1m21.051s
|24
|13
|Fernando Alonso
|SPA
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m21.550s
|20
|14
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|1m21.704s
|29
|15
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams F1 Team
|1m21.819s
|28
|16
|Leonardo Fornaroli
|ITA
|McLaren Mastercard F1 Team
|1m21.890s
|29
|17
|Ryo Hirakawa
|JAP
|TGR Haas F1 Team
|1m22.001s
|25
|18
|Sergio Perez
|MEX
|Cadillac F1 Team
|1m22.089s
|22
|19
|Paul Aron
|EST
|BWT Alpine F1 Team
|1m22.168s
|28
|20
|Colton Herta
|USA
|Cadillac F1 Team
|1m23.118s
|28
|21
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m23.471s
|11
|22
|Carlos Sainz
|SPA
|Atlassian Williams F1 Team
|1m23.734s
|23