F1 GP Hungaria 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Hungaroring

Lewis Hamilton memimpin Ferrari 1-2 pada sesi latihan Jumat untuk F1 GP Hungaria di Sirkuit Hungaroring.

Hamilton mencatatkan laptime 1 menit 18,729 detik, unggul 0,148 detik atas Leclerc saat Ferrari berada di liganya sendiri pada sesi latihan Jumat di Hungaroring.

Hamilton melakukan satu lap cepat tambahan dengan ban lunak dibandingkan Leclerc, yang memimpin sesi latihan pembuka.

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Lando Norris muncul sebagai penantang terdekat Ferrari dengan McLaren-nya yang mendapat upgrade besar, meskipun juara dunia bertahan itu tertinggal setengah detik dari catatan waktu Hamilton.

Max Verstappen dari Red Bull berada dua persepuluh detik di belakang di posisi keempat, di depan George Russell, yang tertinggal hampir satu detik saat Mercedes tampil kurang maksimal di hari yang sulit bagi Silver Arrows.

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Rekan setim Mercedes dan pemimpin klasemen kejuaraan, Andrea Kimi Antonelli, hanya berada di posisi ke-13 setelah beberapa kali gagal menggunakan ban Soft karena pembalap remaja Italia itu kesulitan mengendalikan bagian belakang W17-nya.

Awal akhir pekan yang jauh dari ideal bagi Antonelli, yang harus mengejar ketertinggalan setelah absen di FP1 saat Fred Vesti menyelesaikan sesi latihan wajib rookie terbaru Mercedes.

Isack Hadjar berada di urutan keenam tercepat di Red Bull kedua, di depan Liam Lawson dari Racing Bulls dan Oscar Piastri, yang jauh tertinggal dari rekan setimnya di McLaren.

Nico Hulkenberg dan Arvid Lindblad melengkapi 10 besar untuk Audi dan Racing Bulls.

Sesi latihan kedua terganggu oleh bendera merah ketika Franco Colapinto menabrakkan Alpine-nya di tikungan terakhir. Colapinto kehilangan kendali bagian belakang Alpine-nya dan berputar menabrak pembatas, menyebabkan kerusakan signifikan pada mobilnya.

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Aston Martin has debuted its much-anticipated B-spec F1 car

Angin kencang dan kurangnya grip ban menyebabkan kekacauan, dengan banyak pembalap kesulitan menjaga mobil mereka tetap berada di lintasan.

Fernando Alonso berada di urutan ke-19 tercepat dan tertinggal tiga detik dari waktu tercepat dengan Aston Martin B-spec miliknya, yang hanya memiliki satu mobil karena Lance Stroll tidak dapat berpartisipasi setelah diduga mengalami kerusakan suspensi belakang.

Masalah yang dialami Stroll membayangi peningkatan performa mobil Aston Martin yang sangat digembar-gemborkan, yang melakukan debutnya di lintasan pada hari Jumat di Hongaria.

F1 Hungaria 2026 - Hungaroring - Hasil Free Practice 2 Pos Pembalap NAT Tim Laptime Laps 1 Lewis Hamilton GBR Scuderia Ferrari HP 1m18.729s 25 2 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari HP 1m18.877s 29 3 Lando Norris GBR McLaren Mastercard F1 Team 1m19.228s 30 4 Max Verstappen NED Oracle Red Bull Racing 1m19.421s 26 5 George Russell GBR Mercedes AMG Petronas F1 Team 1m19.662s 29 6 Isack Hadjar FRA Oracle Red Bull Racing 1m19.800s 19 7 Liam Lawson NWZ Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 1m20.041s 29 8 Oscar Piastri AUS McLaren Mastercard F1 Team 1m20.101s 28 9 Nico Hulkenberg GER Audi Revolut F1 Team 1m20.125s 30 10 Arvid Lindblad GBR Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 1m20.253s 28 11 Gabriel Bortoleto BRA Audi Revolut F1 Team 1m20.474s 26 12 Esteban Ocon FRA TGR Haas F1 Team 1m20.557s 26 13 Kimi Antonelli ITA Mercedes AMG Petronas F1 Team 1m20.693s 30 14 Pierre Gasly FRA BWT Alpine F1 Team 1m20.816s 24 15 Oliver Bearman GBR TGR Haas F1 Team 1m20.950s 27 16 Alex Albon THA Atlassian Williams F1 Team 1m20.973s 33 17 Carlos Sainz SPA Atlassian Williams F1 Team 1m21.426s 31 18 Valtteri Bottas FIN Cadillac F1 Team 1m21.442s 30 19 Fernando Alonso SPA Aston Martin Aramco F1 Team 1m21.719s 24 20 Sergio Perez MEX Cadillac F1 Team 1m21.792s 27 21 Franco Colapinto ARG BWT Alpine F1 Team 1m22.531s 11 22 Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco F1 Team No time set

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Free Practice 1

Charles Leclerc menampilkan kecepatan meyakinkan dengan Ferrari-nya untuk memimpin sesi latihan pertama F1 GP Hungaria 2026 saat mobil Aston Martin yang baru diperbarui mengalami masalah.

Leclerc mencatatkan laptime 1 menit 19,075 detik, 0,484 detik lebih cepat dari Max Verstappen di posisi kedua, dengan Lewis Hamilton - pembalap tersukses di Hungaroring dengan sembilan pole dan delapan kemenangan - terpaut 0,543 detik dari rekan setimnya di Ferrari.

Leclerc mengalami masalah mobil pada 10 menit terakhir sesi latihan pertama di Hungaroring, saat Aston Martin menjadi sorotan utama saat paket upgrade mereka mengalami masalah.

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Fernando Alonso finis di posisi ke-13 yang lebih baik di FP1, namun rekan setimnya, Lance Stroll, mengalami dugaan kerusakan suspensi belakang kiri, yang merupakan awal yang mengkhawatirkan bagi tim yang berbasis di Silverstone tersebut.

Isack Hadjar berada di posisi keempat tercepat tetapi hampir satu detik di belakang yang tercepat, sementara George Russell melengkapi lima besar.

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Rekan setim Russell di Mercedes dan pemimpin klasemen kejuaraan, Andrea Kimi Antonelli, adalah salah satu dari lima pembalap yang absen dari latihan bebas pertama agar para pembalap rookie dapat berpartisipasi.

Fred Vesti, yang menggantikan Antonelli, finis di urutan ketujuh tercepat, di belakang Russell dan Gabriel Bortoleto dari Audi, yang tertinggal 1,285 detik.

Nico Hulkenberg berada di urutan kedelapan dengan Audi kedua, di depan pasangan Racing Bulls, Arvid Lindblad dan Liam Lawson, yang melengkapi urutan 10 besar.

McLaren tidak benar-benar tampil maksimal di FP1, di mana Lando Norris melakukan debutnya dengan MCL40 yang telah ditingkatkan dan finis di urutan ke-11 tercepat, sementara juara Formula 2 bertahan, Leonardo Fornaroli, menjadi pembalap rookie tercepat di posisi ke-16.

Stroll debuts the new Aston Martin before suffering a failure

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Verstappen dan Sainz dipanggil Stewards

Verstappen dan Carlos Sainz dipanggil menghadap Steward setelah FP1 menyusul insiden awal yang membuat keduanya tercatat mengemudi secara tidak menentu.

Sainz menghalangi Verstappen ketika pembalap Red Bull itu mencoba mencetak cepat.

"Sungguh luar biasa orang-orang ini," keluh Verstappen melalui radio. "Itu benar-benar berbahaya, dia bahkan mengerem mendadak."

Verstappen tampak membalas dengan rasa frustrasi saat ia mengerem mendadak di depan mantan rekan setimnya di F1, Sainz, yang mengalami sesi latihan yang penuh kejadian.

Pembalap Williams itu mengalami penguncian roda yang parah di Tikungan 1 pada sesi latihan pertama dan melaporkan masalah radio sehingga ia menjadi yang paling lambat dari 22 pembalap.

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