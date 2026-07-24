F1 GP Hungaria 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Hungaroring

Hasil lengkap dari latihan Jumat untuk F1 GP Hungaria dari Sirkuit Hungaroring, putaran 11 dari 22 musim 2026.

Stroll in Hungary
Stroll in Hungary
© XPB Images

Lewis Hamilton memimpin Ferrari 1-2 pada sesi latihan Jumat untuk F1 GP Hungaria di Sirkuit Hungaroring.

Hamilton mencatatkan laptime 1 menit 18,729 detik, unggul 0,148 detik atas Leclerc saat Ferrari berada di liganya sendiri pada sesi latihan Jumat di Hungaroring.

Hamilton melakukan satu lap cepat tambahan dengan ban lunak dibandingkan Leclerc, yang memimpin sesi latihan pembuka.

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Lando Norris muncul sebagai penantang terdekat Ferrari dengan McLaren-nya yang mendapat upgrade besar, meskipun juara dunia bertahan itu tertinggal setengah detik dari catatan waktu Hamilton.

Max Verstappen dari Red Bull berada dua persepuluh detik di belakang di posisi keempat, di depan George Russell, yang tertinggal hampir satu detik saat Mercedes tampil kurang maksimal di hari yang sulit bagi Silver Arrows.

Rekan setim Mercedes dan pemimpin klasemen kejuaraan, Andrea Kimi Antonelli, hanya berada di posisi ke-13 setelah beberapa kali gagal menggunakan ban Soft karena pembalap remaja Italia itu kesulitan mengendalikan bagian belakang W17-nya.

Awal akhir pekan yang jauh dari ideal bagi Antonelli, yang harus mengejar ketertinggalan setelah absen di FP1 saat Fred Vesti menyelesaikan sesi latihan wajib rookie terbaru Mercedes.

Isack Hadjar berada di urutan keenam tercepat di Red Bull kedua, di depan Liam Lawson dari Racing Bulls dan Oscar Piastri, yang jauh tertinggal dari rekan setimnya di McLaren.

Nico Hulkenberg dan Arvid Lindblad melengkapi 10 besar untuk Audi dan Racing Bulls.

Sesi latihan kedua terganggu oleh bendera merah ketika Franco Colapinto menabrakkan Alpine-nya di tikungan terakhir. Colapinto kehilangan kendali bagian belakang Alpine-nya dan berputar menabrak pembatas, menyebabkan kerusakan signifikan pada mobilnya.

Aston Martin has debuted its much-anticipated B-spec F1 car
Aston Martin has debuted its much-anticipated B-spec F1 car

Angin kencang dan kurangnya grip ban menyebabkan kekacauan, dengan banyak pembalap kesulitan menjaga mobil mereka tetap berada di lintasan.

Fernando Alonso berada di urutan ke-19 tercepat dan tertinggal tiga detik dari waktu tercepat dengan Aston Martin B-spec miliknya, yang hanya memiliki satu mobil karena Lance Stroll tidak dapat berpartisipasi setelah diduga mengalami kerusakan suspensi belakang.

Masalah yang dialami Stroll membayangi peningkatan performa mobil Aston Martin yang sangat digembar-gemborkan, yang melakukan debutnya di lintasan pada hari Jumat di Hongaria.

F1 Hungaria 2026 - Hungaroring - Hasil Free Practice 2

PosPembalapNATTimLaptimeLaps
1Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1m18.729s25
2Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1m18.877s29
3Lando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 Team1m19.228s30
4Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing1m19.421s26
5George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team1m19.662s29
6Isack HadjarFRAOracle Red Bull Racing1m19.800s19
7Liam LawsonNWZVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m20.041s29
8Oscar PiastriAUSMcLaren Mastercard F1 Team1m20.101s28
9Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team1m20.125s30
10Arvid LindbladGBRVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m20.253s28
11Gabriel BortoletoBRAAudi Revolut F1 Team1m20.474s26
12Esteban OconFRATGR Haas F1 Team1m20.557s26
13Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team1m20.693s30
14Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team1m20.816s24
15Oliver BearmanGBRTGR Haas F1 Team1m20.950s27
16Alex AlbonTHAAtlassian Williams F1 Team1m20.973s33
17Carlos SainzSPAAtlassian Williams F1 Team1m21.426s31
18Valtteri BottasFINCadillac F1 Team1m21.442s30
19Fernando AlonsoSPAAston Martin Aramco F1 Team1m21.719s24
20Sergio PerezMEXCadillac F1 Team1m21.792s27
21Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team1m22.531s11
22Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 TeamNo time set 

Free Practice 1

Charles Leclerc menampilkan kecepatan meyakinkan dengan Ferrari-nya untuk memimpin sesi latihan pertama F1 GP Hungaria 2026 saat mobil Aston Martin yang baru diperbarui mengalami masalah.

Leclerc mencatatkan laptime 1 menit 19,075 detik, 0,484 detik lebih cepat dari Max Verstappen di posisi kedua, dengan Lewis Hamilton - pembalap tersukses di Hungaroring dengan sembilan pole dan delapan kemenangan - terpaut 0,543 detik dari rekan setimnya di Ferrari.

Leclerc mengalami masalah mobil pada 10 menit terakhir sesi latihan pertama di Hungaroring, saat Aston Martin menjadi sorotan utama saat paket upgrade mereka mengalami masalah.

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Fernando Alonso finis di posisi ke-13 yang lebih baik di FP1, namun rekan setimnya, Lance Stroll, mengalami dugaan kerusakan suspensi belakang kiri, yang merupakan awal yang mengkhawatirkan bagi tim yang berbasis di Silverstone tersebut.

Isack Hadjar berada di posisi keempat tercepat tetapi hampir satu detik di belakang yang tercepat, sementara George Russell melengkapi lima besar.

Rekan setim Russell di Mercedes dan pemimpin klasemen kejuaraan, Andrea Kimi Antonelli, adalah salah satu dari lima pembalap yang absen dari latihan bebas pertama agar para pembalap rookie dapat berpartisipasi.

Fred Vesti, yang menggantikan Antonelli, finis di urutan ketujuh tercepat, di belakang Russell dan Gabriel Bortoleto dari Audi, yang tertinggal 1,285 detik.

Nico Hulkenberg berada di urutan kedelapan dengan Audi kedua, di depan pasangan Racing Bulls, Arvid Lindblad dan Liam Lawson, yang melengkapi urutan 10 besar.

McLaren tidak benar-benar tampil maksimal di FP1, di mana Lando Norris melakukan debutnya dengan MCL40 yang telah ditingkatkan dan finis di urutan ke-11 tercepat, sementara juara Formula 2 bertahan, Leonardo Fornaroli, menjadi pembalap rookie tercepat di posisi ke-16.

Stroll debuts the new Aston Martin before suffering a failure
Stroll debuts the new Aston Martin before suffering a failure

Verstappen dan Sainz dipanggil Stewards

Verstappen dan Carlos Sainz dipanggil menghadap Steward setelah FP1 menyusul insiden awal yang membuat keduanya tercatat mengemudi secara tidak menentu.

Sainz menghalangi Verstappen ketika pembalap Red Bull itu mencoba mencetak cepat.

"Sungguh luar biasa orang-orang ini," keluh Verstappen melalui radio. "Itu benar-benar berbahaya, dia bahkan mengerem mendadak."

Verstappen tampak membalas dengan rasa frustrasi saat ia mengerem mendadak di depan mantan rekan setimnya di F1, Sainz, yang mengalami sesi latihan yang penuh kejadian.

Pembalap Williams itu mengalami penguncian roda yang parah di Tikungan 1 pada sesi latihan pertama dan melaporkan masalah radio sehingga ia menjadi yang paling lambat dari 22 pembalap.

F1 Hungaria 2026 - Hungaroring - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTimLaptimeLaps
1Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1m19.075s19
2Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing1m19.559s25
3Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1m19.618s23
4Isack HadjarFRAOracle Red Bull Racing1m19.997s25
5George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team1m20.066s21
6Gabriel BortoletoBRAAudi Revolut F1 Team1m20.360s30
7Fred VestiDENMercedes AMG Petronas F1 Team1m20.467s24
8Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team1m20.623s29
9Arvid LindbladGBRVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m20.760s28
10Liam LawsonNWZVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m20.866s28
11Lando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 Team1m21.024s26
12Esteban OconFRATGR Haas F1 Team1m21.051s24
13Fernando AlonsoSPAAston Martin Aramco F1 Team1m21.550s20
14Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team1m21.704s29
15Alex AlbonTHAAtlassian Williams F1 Team1m21.819s28
16Leonardo FornaroliITAMcLaren Mastercard F1 Team1m21.890s29
17Ryo HirakawaJAPTGR Haas F1 Team1m22.001s25
18Sergio PerezMEXCadillac F1 Team1m22.089s22
19Paul AronESTBWT Alpine F1 Team1m22.168s28
20Colton HertaUSA Cadillac F1 Team1m23.118s28
21Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team1m23.471s11
22Carlos SainzSPAAtlassian Williams F1 Team1m23.734s23

Tags:

F1
2026
Hungary
F1 GP Hungaria 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Hungaroring
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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