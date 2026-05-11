Albon Minta Williams Terus Meningkat setelah Poin Ganda di Miami

Alex Albon memperingatkan bahwa Williams tidak bisa terus mengandalkan start yang kuat untuk menambah perolehan poin tim.

Williams mengumpulkan poin baik dengan Albon maupun Carlos Sainz di Grand Prix Miami, menandai poin ganda tim untuk pertama kalinya musim ini setelah awal musim yang sulit.

Miami menandai upgrade signifikan pertama tim, dengan Williams memperkenalkan 'paket balapan pertama' yang telah lama tertunda.

Setelah berhasil naik lima posisi di lap pembuka setelah memulai dari posisi ke-15, Albon berkata: “Sejujurnya, hanya di dua lap pertama kami terhindar dari masalah dan terus maju. Saya rasa kami berhasil naik enam atau tujuh posisi dalam tiga lap pertama. Jadi, awal yang bagus.

"Secara umum, kami selalu memulai balapan dengan baik tahun ini, ketika semuanya berjalan lancar. Dan kemudian, jujur ​​saja, kami sedikit kesulitan dengan kecepatan balapan.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Mobil itu bukan yang tercepat. Saya rasa kita tahu alasannya, tetapi sebagian besar, kita akan mempelajarinya dan kembali lebih kuat di Kanada.

“Ini adalah hasil yang bagus untuk tim. Ini adalah peningkatan pertama kami tahun ini, dan mudah-mudahan, akan ada peningkatan yang lebih besar di masa mendatang. Jadi, awal yang baik.”

Finis di posisi ke-10, Albon meraih poin pertamanya tahun ini, yang kini membuat Nico Hulkenberg, serta para pembalap Aston Martin dan Cadillac, masih belum meraih poin sama sekali.

Tidak ingin terlalu menginterpretasikan peningkatan kecepatan yang ditunjukkan sepanjang akhir pekan, Albon memperingatkan bahwa Miami sebelumnya merupakan trek yang kuat bagi tim, dan penampilan selanjutnya akan menunjukkan kemajuan sebenarnya yang telah dicapai.

Ditanya seberapa optimis dia dengan peningkatan posisinya, Albon menambahkan: “Saya ingin menunggu dan melihat. Tahun lalu, saya rasa saya finis keempat di Sprint dan kelima di balapan utama. Saya mendapat penalti di balapan Sprint, tetapi saya rasa ini balapan yang bagus untuk kami. Saya mencetak poin pertama saya di sini dan semua hal semacam itu.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Kami tahu trek ini cocok untuk kami, mari kita lihat di Kanada apakah kami bisa mendapatkan hasil yang baik - saya rasa kecepatan balapan kami sedikit lebih baik daripada kualifikasi kami.

"Jika kita bisa naik sedikit lebih tinggi di sesi kualifikasi dan tidak hanya bergantung pada start yang bagus, kita mungkin bisa mencetak poin secara lebih teratur.”