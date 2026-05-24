F1 GP Kanada 2026: Starting Grid Grand Prix dengan Penalti Stroll

Berikut ini adalah Starting Grid untuk F1 GP Kanada 2026 di Circuit Gilles Villeneuve.

George Russell akan memulai balapan dari pole untuk ketiga kalinya beruntun di Montreal setelah memuncaki timesheets pada kualifikasi yang ketat di Montreal.

Russell mengungguli rekan setimnya di Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, hanya dengan selisih 0,068 detik yang mengakhiri rentetan tiga pole position beruntun di kualifikasi Grand Prix dari pembalap remaja Italia tersebut, yang kini memimpin klasemen dengan selisih 18 poin.

Setelah memenangkan balapan sprint, Russell akan berusaha untuk semakin mengurangi selisih poinnya dengan Antonelli pada hari Minggu.

Baris kedua kembali diisi oleh McLaren, dengan juara dunia bertahan Lando Norris memulai dari posisi ketiga di depan Oscar Piastri.

Lewis Hamilton memulai dari posisi kelima untuk Ferrari, di depan Max Verstappen dan Isack Hadjar dari Red Bull.

Charles Leclerc akan memulai dari posisi kedelapan di Ferrari lainnya, dengan Arvid Lindblad dan Franco Colapinto melengkapi sepuluh besar pembalap yang memulai dari posisi tersebut.

Pembalap tuan rumah favorit, Lance Stroll, akan memulai balapan dari pit lane setelah mendapat penalti karena melampaui batas komponen power unit-nya dengan perubahan yang dilakukan setelah kualifikasi.

Prakiraan cuaca menunjukkan hujan akan mengguyur Grand Prix Kanada.

F1 GP Kanada 2026 - Gilles Villeneuve - Starting Grid (Grand Prix) Pos Pembalap NAT Tim 1 George Russell GBR Mercedes AMG Petronas F1 Team 2 Kimi Antonelli ITA Mercedes AMG Petronas F1 Team 3 Lando Norris GBR McLaren Mastercard F1 Team 4 Oscar Piastri AUS McLaren Mastercard F1 Team 5 Lewis Hamilton GBR Scuderia Ferrari HP 6 Max Verstappen NED Oracle Red Bull Racing 7 Isack Hadjar FRA Oracle Red Bull Racing 8 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari HP 9 Arvid Lindblad GBR Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 10 Franco Colapinto ARG BWT Alpine F1 Team 11 Nico Hulkenberg GER Audi Revolut F1 Team 12 Liam Lawson NZL Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 13 Gabriel Bortoleto BRA Audi Revolut F1 Team 14 Pierre Gasly FRA BWT Alpine F1 Team 15 Carlos Sainz ESP Atlassian Williams F1 Team 16 Oliver Bearman GBR TGR Haas F1 Team 17 Esteban Ocon FRA TGR Haas F1 Team 18 Alex Albon THA Atlassian Williams F1 Team 19 Fernando Alonso ESP Aston Martin Aramco F1 Team 20 Sergio Perez MEX Cadillac F1 Team 21 Valtteri Bottas FIN Cadillac F1 Team PL Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco F1 Team

