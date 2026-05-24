F1 GP Kanada 2026: Starting Grid Grand Prix dengan Penalti Stroll

Starting grid lengkap untuk F1 GP Kanada 2026 di Sirkuit Gilles Villeneuve, putaran 5 dari 22.

Stroll will start his home race from the pit lane
Berikut ini adalah Starting Grid untuk F1 GP Kanada 2026 di Circuit Gilles Villeneuve.

George Russell akan memulai balapan dari pole untuk ketiga kalinya beruntun di Montreal setelah memuncaki timesheets pada kualifikasi yang ketat di Montreal.

Russell mengungguli rekan setimnya di Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, hanya dengan selisih 0,068 detik yang mengakhiri rentetan tiga pole position beruntun di kualifikasi Grand Prix dari pembalap remaja Italia tersebut, yang kini memimpin klasemen dengan selisih 18 poin.

Setelah memenangkan balapan sprint, Russell akan berusaha untuk semakin mengurangi selisih poinnya dengan Antonelli pada hari Minggu.

Baris kedua kembali diisi oleh McLaren, dengan juara dunia bertahan Lando Norris memulai dari posisi ketiga di depan Oscar Piastri. 

Lewis Hamilton memulai dari posisi kelima untuk Ferrari, di depan Max Verstappen dan Isack Hadjar dari Red Bull. 

Charles Leclerc akan memulai dari posisi kedelapan di Ferrari lainnya, dengan Arvid Lindblad dan Franco Colapinto melengkapi sepuluh besar pembalap yang memulai dari posisi tersebut.

Pembalap tuan rumah favorit, Lance Stroll, akan memulai balapan dari pit lane setelah mendapat penalti karena melampaui batas komponen power unit-nya dengan perubahan yang dilakukan setelah kualifikasi.

Prakiraan cuaca menunjukkan hujan akan mengguyur Grand Prix Kanada.

F1 GP Kanada 2026 - Gilles Villeneuve - Starting Grid (Grand Prix)

PosPembalapNATTim
1George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team
2Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team
3Lando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 Team
4Oscar PiastriAUSMcLaren Mastercard F1 Team
5Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP
6Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing
7Isack HadjarFRAOracle Red Bull Racing
8Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP
9Arvid LindbladGBRVisa Cash App Racing Bulls F1 Team
10Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team
11Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team
12Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team
13Gabriel BortoletoBRAAudi Revolut F1 Team
14Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team
15Carlos SainzESPAtlassian Williams F1 Team
16Oliver BearmanGBRTGR Haas F1 Team
17Esteban OconFRATGR Haas F1 Team
18Alex AlbonTHAAtlassian Williams F1 Team
19Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team
20Sergio PerezMEXCadillac F1 Team
21Valtteri BottasFINCadillac F1 Team
PLLance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.