Legenda F1 Alain Prost Terluka setelah Rumahya Dirampok

Four-time F1 world champion Alain Prost's home was burgled
Juara dunia Formula 1 empat kali, Alain Prost, dilaporkan terluka setelah terjadi perampokan di rumahnya.

Publikasi Swiss, Blick, mengklaim Prost, 71 tahun, mengalami cedera kepala selama perampokan brutal di rumahnya di Nyon oleh sekelompok orang bertopeng.

Polisi telah mengkonfirmasi bahwa sebuah keluarga menjadi sasaran perampok sekitar pukul 8:30 pagi pada hari Selasa, tetapi identitas para korban belum dirilis.

Prost won his fourth world title with Williams in 1993
Laporan tersebut menyatakan bahwa putra Prost dipaksa untuk membuka brankas di rumah mereka.

“Menurut unsur-unsur awal penyelidikan, pada Selasa pagi, 19 Mei, beberapa orang bertopeng memasuki rumah,” demikian bunyi pernyataan polisi.

“Setelah masuk, mereka mengancam penghuni dan melukai seorang anggota keluarga di bagian kepala, dalam keadaan yang masih perlu dipastikan.

"Para pelaku kemudian memaksa anggota keluarga lainnya untuk membuka brankas sebelum melarikan diri dengan barang curian, yang inventaris pastinya sedang dievaluasi."

Blick melaporkan bahwa Prost "tampak terguncang oleh intrusi brutal ini" dan telah meninggalkan rumahnya yang terletak di tepi Danau Jenewa, sekitar 25 km di utara kota.

Prost memenangkan empat gelar juara dunia pada tahun 1985, 1986, 1989, dan 1993 selama kariernya yang berlangsung selama 13 tahun di mana ia membalap untuk McLaren, Renault, Ferrari, dan Williams.

Prost and Senna's rivalry was the stuff of F1 legend
Hanya Michael Schumacher dan Lewis Hamilton, yang masing-masing memiliki tujuh gelar, dan juara dunia lima kali Juan Manuel Fangio, yang memiliki lebih banyak gelar juara dunia daripada Prost.

Prost juga dikenal karena rivalitas legendarisnya dengan juara dunia tiga kali Ayrton Senna.

