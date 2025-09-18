Hamilton Berencana Menghubungi Vettel setelah Awal yang Sulit di Ferrari

Lewis Hamilton telah menjalani musim pertama yang sulit di Ferrari secara keseluruhan.

Meskipun Ferrari belum memenuhi harapan dengan mobil 2025 mereka, SF-25, Hamilton juga kesulitan beradaptasi dengan kehidupan di Maranello.

Juara dunia tujuh kali itu secara konsisten kalah kelas dari rekan setimnya di Ferrari, Charles Leclerc.

Penampilan Hamilton kurang memuaskan, dan ia mulai lebih sering melakukan kesalahan.

Sebut saja momen saat ia melintir sendiri di tahap akhir kualifikasi Sprint Grand Prix Belgia.

Article continues below ADVERTISEMENT

Kemudian di Grand Prix Belanda, Hamilton tersingkir karena kesalahan yang tidak biasa di Tikungan 3.

Hamilton masih belum pernah finis podium dalam kariernya di Ferrari, hanya finis di tiga besar saat Sprint Race GP Tiongkok yang dimenanginya.

Jika peruntungannya tidak membaik, Hamilton berisiko jadi pembalap Ferrari pertama yang menjalani satu musim penuh tanpa podium sejak Kimi Raikkonen tahun 2014.

Hamilton berencana hubungi Vettel

Di tengah kesulitannya, Hamilton berencana untuk menghubungi Sebastian Vettel, juara dunia empat kali.

Mereka pernah menjadi musuh bebuyutan, khususnya saat Hamilton berada di Mercedes yang dominan dan Vettel memimpin tantangan gelar Ferrari.

Article continues below ADVERTISEMENT

Vettel bergabung dengan Ferrari pada tahun 2015, tetapi harus menunggu dua tahun untuk memiliki kesempatan melawan Hamilton untuk gelar F1.

Sebastian Vettel and Lewis Hamilton

Keandalan yang buruk dan keputusan strategi akhirnya merugikan Vettel saat melawan Hamilton pada tahun 2017.

Dua belas bulan kemudian, kesalahan pembalap yang dikombinasikan dengan perkembangan yang buruk di tengah musim membuat Hamilton keluar sebagai pemenang.

Mengingat Vettel menghabiskan lima tahun di Ferrari - dan akhirnya tidak berhasil karena sejumlah alasan - Hamilton berencana untuk berbicara dengan pembalap Jerman itu untuk melihat apakah dia dapat menemukan solusi dari kesulitannya.

Article continues below ADVERTISEMENT

Dalam wawancara dengan L’Equipe, Hamilton berkata tentang Fernando Alonso dan Vettel: “Sejujurnya, saya belum berbicara dengan mereka berdua.

"Saya tidak banyak berbicara dengan Fernando. Seb, dia sangat mendukung; dia benar-benar luar biasa, dan teman yang sangat baik selama bertahun-tahun.

“Saya bermaksud berbicara dengan Seb selama jeda ini. Saya rasa saya akan segera melakukannya. Saya tidak meneleponnya tahun ini karena saya jarang menelepon.

“Saya tidak ingin mengganggunya, dan sebelumnya, saya tidak ingin berbicara dengannya karena saya tidak ingin memiliki prasangka. Dengan pengalaman enam hingga delapan bulan, saya memiliki gambaran yang baik tentang situasinya, jadi saya mungkin akan segera berbicara dengannya.”