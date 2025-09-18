George Russell Absen di Sesi Media F1 GP Azerbaijan Karena Sakit

George Russell tidak akan menghadiri sesi media F1 menjelang Grand Prix Azerbaijan 2025 karena merasa "tidak sehat".

Pembalap Mercedes tersebut seharusnya menghadiri konferensi pers pembalap FIA pada hari Kamis, tetapi akan absen dari paddock F1 dan karenanya akan melewatkan tugas medianya.

Mercedes memperkirakan Russell akan pulih tepat waktu untuk sesi latihan bebas hari Jumat di Baku.

"George sedang tidak sehat, jadi sayangnya tidak akan berada di trek hari ini, karena ia sedang beristirahat menjelang sesi latihan bebas besok," demikian pernyataan Mercedes yang dirilis kepada media, termasuk Crash.net.

Mercedes belum memberikan detail lebih lanjut mengenai penyakit Russell.

Kimi Antonelli akan menggantikan rekan setimnya di Mercedes dalam konferensi pers pembalap.

Bagaimana situasi kontrak George Russell?

Russell masih belum menandatangani perpanjangan kontrak dengan Mercedes meskipun Max Verstappen telah berkomitmen untuk Red Bull setidaknya hingga tahun 2026.

Baik Russell maupun Antonelli akan habis kontraknya di akhir tahun, tetapi diperkirakan akan dipertahankan oleh Mercedes untuk musim depan.

Di Grand Prix Belanda, Toto Wolff menegaskan Mercedes akan tetap menggunakan kedua pembalap tersebut tahun depan.

"Saya selalu bilang tidak akan ada berita besar karena kami sedang melakukan ini. Kami akan tetap menggunakan keduanya, tentu saja," kata Wolff kepada media termasuk Crash.net di Zandvoort.

"Dengan George, ada beberapa hal yang ingin kami optimalkan, seperti waktu perjalanan dan hari-hari pemasaran, serta jam kerja yang kami curahkan. Dia pembalap berpengalaman dan bagi kami, selalu penting untuk membicarakannya."

Mantan pembalap Mercedes, Nico Rosberg, mengklaim Russell mempermainkan Wolff di sisinya sendiri sementara negosiasi berlarut-larut.

“Sangat buruk bernegosiasi dengan Toto dan dia menghilang begitu saja ketika Anda sedang berusaha mendapatkan kesepakatan yang lebih baik. Dia menghilang begitu saja dan bahkan tidak mengizinkan Anda berbicara dengannya. Mengerikan. Saya sangat menderita,” ujar Rosberg kepada podcast The F1 Show.

“Tapi sekarang, George melakukan hal yang sebaliknya terhadap Toto. Seolah-olah dia melawan Toto dengan gayanya sendiri. George tampaknya tidak senang dengan beberapa ketentuan dalam kontrak.

"George adalah junior Mercedes, jadi tentu saja dia tidak akan mendapatkan gaji selevel Lando Norris, jauh sekali tidak, dan George merasa Lando setara dengannya.

"George, bagaimanapun juga, bisa mengemudi selevel Lando dan bisa memenangkan balapan dan kejuaraan jika dia punya mobil. Jadi tentu saja, dia akan merasa sedikit tidak adil, karena gaji saya jauh dari Lando."