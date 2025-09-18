George Russell Absen di Sesi Media F1 GP Azerbaijan Karena Sakit

George Russell tidak akan berada di paddock F1 Baku pada hari Kamis.

George Russell will be absent from the F1 paddock on Thursday
George Russell will be absent from the F1 paddock on Thursday

George Russell tidak akan menghadiri sesi media F1 menjelang Grand Prix Azerbaijan 2025 karena merasa "tidak sehat".

Pembalap Mercedes tersebut seharusnya menghadiri konferensi pers pembalap FIA pada hari Kamis, tetapi akan absen dari paddock F1 dan karenanya akan melewatkan tugas medianya.

Mercedes memperkirakan Russell akan pulih tepat waktu untuk sesi latihan bebas hari Jumat di Baku.

"George sedang tidak sehat, jadi sayangnya tidak akan berada di trek hari ini, karena ia sedang beristirahat menjelang sesi latihan bebas besok," demikian pernyataan Mercedes yang dirilis kepada media, termasuk Crash.net.

Mercedes belum memberikan detail lebih lanjut mengenai penyakit Russell.

Kimi Antonelli akan menggantikan rekan setimnya di Mercedes dalam konferensi pers pembalap.

Bagaimana situasi kontrak George Russell?

Russell masih belum menandatangani perpanjangan kontrak dengan Mercedes meskipun Max Verstappen telah berkomitmen untuk Red Bull setidaknya hingga tahun 2026.

Baik Russell maupun Antonelli akan habis kontraknya di akhir tahun, tetapi diperkirakan akan dipertahankan oleh Mercedes untuk musim depan.

Di Grand Prix Belanda, Toto Wolff menegaskan Mercedes akan tetap menggunakan kedua pembalap tersebut tahun depan.

"Saya selalu bilang tidak akan ada berita besar karena kami sedang melakukan ini. Kami akan tetap menggunakan keduanya, tentu saja," kata Wolff kepada media termasuk Crash.net di Zandvoort.

"Dengan George, ada beberapa hal yang ingin kami optimalkan, seperti waktu perjalanan dan hari-hari pemasaran, serta jam kerja yang kami curahkan. Dia pembalap berpengalaman dan bagi kami, selalu penting untuk membicarakannya."

Mantan pembalap Mercedes, Nico Rosberg, mengklaim Russell mempermainkan Wolff di sisinya sendiri sementara negosiasi berlarut-larut.

“Sangat buruk bernegosiasi dengan Toto dan dia menghilang begitu saja ketika Anda sedang berusaha mendapatkan kesepakatan yang lebih baik. Dia menghilang begitu saja dan bahkan tidak mengizinkan Anda berbicara dengannya. Mengerikan. Saya sangat menderita,” ujar Rosberg kepada podcast The F1 Show.

“Tapi sekarang, George melakukan hal yang sebaliknya terhadap Toto. Seolah-olah dia melawan Toto dengan gayanya sendiri. George tampaknya tidak senang dengan beberapa ketentuan dalam kontrak.

"George adalah junior Mercedes, jadi tentu saja dia tidak akan mendapatkan gaji selevel Lando Norris, jauh sekali tidak, dan George merasa Lando setara dengannya.

"George, bagaimanapun juga, bisa mengemudi selevel Lando dan bisa memenangkan balapan dan kejuaraan jika dia punya mobil. Jadi tentu saja, dia akan merasa sedikit tidak adil, karena gaji saya jauh dari Lando."

George Russell Absen di Sesi Media F1 GP Azerbaijan Karena Sakit
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

F1 News
Penalti GP Belanda Dibatalkan, Sainz Minta Steward F1 Permanen
1h ago
Carlos Sainz
MotoGP News
Alex Marquez: Kesuksesan Gresini MotoGP Bukanlah Kebetulan
1h ago
Alex Marquez, 2025 MotoGP Catalan Grand Prix, podium. Credit: Gold and Goose.
F1 News
George Russell Absen di Sesi Media F1 GP Azerbaijan Karena Sakit
4h ago
George Russell will be absent from the F1 paddock on Thursday
MotoGP News
Miller Ungkap Ducati Pernah Berencana Membangun Mesin Inline-4
4h ago
Pramac Yamaha V4, Misano Test
MotoGP News
Rossi 'Bertemu' Prototype Yamaha V4 saat Berada di Misano
5h ago
Valentino Rossi, 2025 San Marino MotoGP

More News

F1 News
Hamilton Berencana Menghubungi Vettel setelah Awal yang Sulit di Ferrari
5h ago
Lewis Hamilton and Sebastian Vettel
F1 News
Alpine Memiliki Tiga Kandidat Jelas untuk Kursi F1 2026
5h ago
Franco Colapinto
MotoGP News
Marco Bezzecchi "Nyaris Sempurna" di Grand Prix San Marino
5h ago
Marco Bezzecchi, 2025 MotoGP San Marino Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Ungkit Kelemahan Marc Marquez, Honda Terkesan dengan Marini
5h ago
Luca Marini, 2025 MotoGP San Marino Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
WSBK Results
Tes WorldSBK Jerez: Hasil Pengujian Privat Hari Rabu
8h ago
Xavi Vierge, 2025 French WorldSBK. Credit: Gold and Goose.