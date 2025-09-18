Penalti GP Belanda Dibatalkan, Sainz Minta Steward F1 Permanen

Carlos Sainz dijatuhi penalti waktu 10 detik dan dua poin penalti pada SIM-nya karena insiden dengan Liam Lawson di Tikungan 1.

Pembalap Spanyol itu tidak senang dengan penalti tersebut dan Williams kemudian mengajukan hak peninjauan ulang.

Karena Sainz menjalani hukuman penalti 10 detik dalam balapan, penalti tersebut tidak dapat dicabut meskipun peninjauan ulang berhasil.

Williams menghadirkan bukti "baru dan signifikan", bukti tersebut ditinjau kembali. Protes itu berhasil, sehingga poin penalti Sainz dicabut dari Super License-nya.

Namun, Sainz tetap meyakini bahwa F1 seharusnya memiliki Steward tetap yang menerima gaji. Saat ini, pengawas balapan berganti secara bergiliran di antara perlombaan.

"F1 dan FIA sepakat bahwa [Steward tetap] harus menjadi jalan ke depan, di mana setidaknya dua dari tiga Steward bersifat permanen dan kami memiliki satu rotasi untuk tujuan pengajaran," kata Sainz kepada wartawan di Baku, Kamis.

"Demi keadilan olahraga, seharusnya ada satu rotasi tetapi dua permanen, dan kita tidak perlu peduli siapa yang membayar, karena ada cukup uang dalam olahraga ini untuk membayar gaji tersebut dengan cara yang sama seperti ada cukup uang dalam olahraga ini untuk membayar gaji semua orang lainnya.

"Jadi, jika itu jalan ke depan yang tepat, saya tidak percaya kita membicarakan gaji tersebut. Akan membantu adalah jika saya tahu wasitnya sama di setiap balapan, bagi saya, saya akan tahu polanya dan, setelah bertahun-tahun bekerja dengan mereka, bagaimana mereka akan menilai sebuah insiden pada saat itu."

Carlos Sainz

Sainz merasa penggunaan Steward permanen akan membuat pengambilan keputusan lebih konsisten.

Ini juga akan memberi pembalap indikasi yang jelas tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan.

Namun, Sainz mengakui bahwa pembalap mungkin lebih menyukai Steward yang berbeda sepanjang musim jika mereka merasa salah satu dari mereka bersikap keras terhadap mereka.

“Ketika Anda menangani balapan yang berbeda dengan wasit yang berbeda, sangat sulit untuk memahami apakah [penalti] akan datang atau tidak,” tambah Sainz.

“Kami memiliki wasit yang berbeda dan tidak ada yang mengeluh, tetapi mungkin ada seseorang yang mendapat penalti dua atau tiga kali dan dia akan mulai menyalahkan 'Steward membenci saya'.

“Jadi saya mengerti dari mana mereka berasal, mereka yang tidak mendukung Steward permanen, saya mengerti, tetapi saya memiliki pendapat yang sangat jelas tentang hal itu.

“Setelah Zandvoort, Anda melihat saya cukup kesal dengan seluruh situasi karena saya sangat yakin bahwa kami ada benarnya, dan mereka cukup terbuka untuk berdiskusi."

Sainz senang dengan sudut pandang steward

Merefleksikan hak untuk meninjau, Sainz tidak terkejut bahwa hukumannya dibatalkan.

Mantan pembalap Ferrari itu merasa hukumannya sudah "hitam dan putih" karena seharusnya tidak pernah dijatuhkan.

"Saya bisa melihat bahwa mereka telah berdiskusi dengan baik dan menyadari bahwa mungkin keputusan itu tidak sepenuhnya benar, dan ada cukup mekanisme untuk membuka kembali diskusi," jelas Sainz.

"Saya pikir itu langkah yang positif, dan fakta bahwa mereka bahkan mengambil kesempatan untuk membatalkan poin penalti adalah pertanda baik.

"Saya tidak mengatakan setiap kasus dan skenario harus sama, tetapi kasus-kasus seperti itu cukup jelas, dan ada saat-saat di mana saya ingin melakukan ini, tetapi tim hanya berkata: 'Lihat, kita tidak akan mencapai apa pun karena harus baru dan relevan.'

"Masalahnya, saya pikir, adalah bahwa hal itu tidak sejelas yang seharusnya, sampai ke interpretasi, tetapi hitam dan putih, seperti seharusnya tidak pernah ada penalti.

"Saya pikir itu sangat jelas saat kami menyajikan bukti baru, sehingga cukup untuk membuka kembali diskusi dan memperbaikinya sendiri."