Saran Gasly untuk Tsunoda di Tengah Kesulitan Bersama Red Bull

Pierre Gasly mengungkapkan bahwa ia telah memberi saran kepada mantan rekan setimnya, Yuki Tsunoda, di tengah kesulitan yang dialaminya di Red Bull.

Tsunoda kesulitan beradaptasi dengan mobil Red Bull 2025 dan hanya meraih satu poin dalam 10 Grand Prix terakhir, membuat posisinya di tim terancam.

Satu nama yang memahami tantangan dan tekanan sebagai rekan satu tim Max Verstappen adalah Gasly, yang hanya bertahan 12 Grand Prix dengan Red Bull sebelum diturunkan ke tim junior Scuderia Toro Rosso tahun 2019.

"Setiap situasi cukup spesifik, dan kita semua mengelolanya atau memprosesnya dengan cara yang berbeda," kata Gasly menjelang Grand Prix Azerbaijan akhir pekan ini.

"Saya pikir itu tergantung pada bagaimana Anda sebagai individu, sebagai seorang atlet; apa yang mungkin berhasil untuk Anda, apa yang mungkin tidak berhasil untuk Anda, dan jenis dukungan serta lingkungan yang Anda butuhkan di sekitar Anda.

"Ini adalah hal-hal yang saya bicarakan dengan Yuki secara terbuka, kami memiliki hubungan yang baik dan saya pikir pada akhirnya dia perlu mencari cara terbaik untuk berfokus pada performa.

"Pada akhirnya, satu-satunya hal yang penting ketika Anda berada dalam olahraga kompetitif adalah performa yang Anda tunjukkan, dan Anda harus mencari tahu, dengan keterbatasan yang Anda hadapi, apa peluang terbaik Anda untuk menunjukkan keahlian Anda dengan cara terbaik.

"Akan selalu ada banyak pembicaraan, banyak kegaduhan di sekitar, dan Anda perlu menemukan cara agar hal itu tidak membuat Anda sombong.

"Setiap hari kita harus bangun dengan pikiran 'bagaimana caranya agar saya bisa menjadi lebih baik dalam apa yang saya lakukan'. Entah kita sedang melewati masa-masa yang lebih baik atau masa-masa yang sulit, itulah satu-satunya pertanyaan yang akan mendorong kita maju.

"Semoga itulah yang bisa dia lakukan hingga akhir tahun."

Tsunoda tidak terpengaruh dengan rumor

Menurut laporan, Red Bull telah memutuskan untuk mempromosikan Isack Hadjar bersama Verstappen untuk tahun 2026 setelah penampilan impresif pembalap Prancis tersebut dalam debutnya.

Hajdar meraih podium pertamanya di Grand Prix Belanda dengan performa gemilang ke posisi ketiga dan kini berada di posisi kesembilan klasemen untuk Racing Bulls, unggul 26 poin dari Tsunoda yang berada di posisi ke-19.

Pembalap Jepang itu tampak tenang saat ia berusaha menepis spekulasi yang beredar bahwa Hadjar akan menggantikannya.

“Saya hanya fokus pada apa yang bisa saya lakukan,” kata Tsunoda pada hari Kamis. “Bahkan dalam situasi seperti itu tahun lalu, saya hanya fokus pada performa dan saya mengatakan hal yang persis sama.

“Tidak masalah, rumor-rumor ini. Itu hanyalah rumor, bukan fakta. Biarkan mereka menikmati rumor-rumor ini.”