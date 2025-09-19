"Saya Menemukan Beberapa Hal" - Hamilton Ungkap Kemajuan dengan Ferrari

Lewis Hamilton tiba di Baku dengan rasa percaya diri yang tinggi setelah memetik hasil positif dari dua balapan setelah jeda musim panas F1, termasuk Grand Prix Italia pertamanya sebagai pembalap Ferrari.

Hamilton, yang finis keenam di Monza, merasa telah membuat kemajuan yang solid dalam upayanya untuk menyalip Ferrari SF-25 dan mengungkapkan bahwa ia telah "menemukan beberapa hal" untuk dimaksimalkan akhir pekan ini.

"Kemenangan agak mustahil mengingat saya berada di posisi ke-6, ke-7, dan ke-8 hampir sepanjang musim. Saya ingin sekali meraih podium untuk tim di beberapa tahap karena Charles telah meraih empat atau lima podium," ujar Hamilton, yang masih mencari podium Grand Prix untuk Ferrari, pada hari Kamis.

"Saya merasa optimistis memasuki akhir pekan ini, saya merasa telah menemukan beberapa hal dan sekarang saya perlu berusaha untuk memaksimalkannya. Jadi saya sangat berharap akhir pekan ini bisa menjadi awal dari itu."

Hamilton masih memiliki delapan balapan tersisa di musim debutnya bersama Ferrari untuk mempertahankan rekor finis podium di setiap 18 musimnya di F1.

Selain meraih pole position dan kemenangan di Sprint Race Tiongkok, tahun pertama Hamilton bersama Ferrari ini jauh dari akta memuaskan, karena ia lebih banyak mengalami masa-masa sulit daripada masa-masa gemilang.

Pebalap Inggris berusia 40 tahun itu secara keseluruhan kalah telak dari rekan setimnya, Charles Leclerc, yang unggul 46 poin dari Hamilton di klasemen pembalap setelah 16 dari 24 balapan.

Apakah akhir pekan di Baku akan lebih baik?

Hamilton berharap akhir pekan yang lebih baik di Azerbaijan dan yakin penantang Ferrari tahun 2025 ini memiliki atribut yang lebih kuat daripada mobil Mercedes sebelumnya yang pernah ia kendarai di sirkuit jalan raya tersebut.

"Akhir pekan ini, mobilnya jauh berbeda dari yang pernah saya kendarai di sini sebelumnya, jadi saya bersemangat untuk melihat bagaimana rasanya dan apa yang bisa saya dapatkan darinya," ujarnya.

Ketika ditanya apa perbedaan mobilnya, Hamilton menjawab: "Mobil ini sangat berbeda.

"Saya rasa grip mekanisnya jauh lebih kuat dan jauh lebih lembut daripada mobil-mobil yang pernah saya kendarai sebelumnya [di sini]."

Hamilton baru sekali memenangkan Grand Prix Azerbaijan pada tahun 2018 dan hanya sekali naik podium di Baku.

Tahun lalu terbukti menjadi balapan yang sangat membuat frustrasi bagi Hamilton, yang kesulitan mengejar ketertinggalan dari posisi paling belakang setelah penalti mesin dan hanya mampu finis di posisi kesembilan.