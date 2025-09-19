"Saya Menemukan Beberapa Hal" - Hamilton Ungkap Kemajuan dengan Ferrari

Lewis Hamilton tiba di Baku dengan mood yang baik saat ia berharap membuat lebih banyak kemajuan bersama Ferrari.

Lewis Hamilton
Lewis Hamilton

Lewis Hamilton tiba di Baku dengan rasa percaya diri yang tinggi setelah memetik hasil positif dari dua balapan setelah jeda musim panas F1, termasuk Grand Prix Italia pertamanya sebagai pembalap Ferrari.

Hamilton, yang finis keenam di Monza, merasa telah membuat kemajuan yang solid dalam upayanya untuk menyalip Ferrari SF-25 dan mengungkapkan bahwa ia telah "menemukan beberapa hal" untuk dimaksimalkan akhir pekan ini.

"Kemenangan agak mustahil mengingat saya berada di posisi ke-6, ke-7, dan ke-8 hampir sepanjang musim. Saya ingin sekali meraih podium untuk tim di beberapa tahap karena Charles telah meraih empat atau lima podium," ujar Hamilton, yang masih mencari podium Grand Prix untuk Ferrari, pada hari Kamis.

"Saya merasa optimistis memasuki akhir pekan ini, saya merasa telah menemukan beberapa hal dan sekarang saya perlu berusaha untuk memaksimalkannya. Jadi saya sangat berharap akhir pekan ini bisa menjadi awal dari itu."

Hamilton masih memiliki delapan balapan tersisa di musim debutnya bersama Ferrari untuk mempertahankan rekor finis podium di setiap 18 musimnya di F1.

Selain meraih pole position dan kemenangan di Sprint Race Tiongkok, tahun pertama Hamilton bersama Ferrari ini jauh dari akta memuaskan, karena ia lebih banyak mengalami masa-masa sulit daripada masa-masa gemilang.

Pebalap Inggris berusia 40 tahun itu secara keseluruhan kalah telak dari rekan setimnya, Charles Leclerc, yang unggul 46 poin dari Hamilton di klasemen pembalap setelah 16 dari 24 balapan.

Apakah akhir pekan di Baku akan lebih baik?

Hamilton berharap akhir pekan yang lebih baik di Azerbaijan dan yakin penantang Ferrari tahun 2025 ini memiliki atribut yang lebih kuat daripada mobil Mercedes sebelumnya yang pernah ia kendarai di sirkuit jalan raya tersebut.

"Akhir pekan ini, mobilnya jauh berbeda dari yang pernah saya kendarai di sini sebelumnya, jadi saya bersemangat untuk melihat bagaimana rasanya dan apa yang bisa saya dapatkan darinya," ujarnya.

Ketika ditanya apa perbedaan mobilnya, Hamilton menjawab: "Mobil ini sangat berbeda.

"Saya rasa grip mekanisnya jauh lebih kuat dan jauh lebih lembut daripada mobil-mobil yang pernah saya kendarai sebelumnya [di sini]."

Hamilton baru sekali memenangkan Grand Prix Azerbaijan pada tahun 2018 dan hanya sekali naik podium di Baku.

Tahun lalu terbukti menjadi balapan yang sangat membuat frustrasi bagi Hamilton, yang kesulitan mengejar ketertinggalan dari posisi paling belakang setelah penalti mesin dan hanya mampu finis di posisi kesembilan.

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

F1 News
Verstappen Mendapat Lampu Hijau Red Bull untuk Nurburgring 24 Hours
28m ago
Max Verstappen
F1 News
Leclerc Tegaskan Komitmennya di Untuk Meraih Gelar di Ferrari
59m ago
Charles Leclerc
F1 Results
F1 GP Azerbaijan 2025: Hasil Latihan Jumat dari Jalanan Baku
3h ago
Lando Norris
MotoGP News
Pertaruhan Di Giannantonio Membuahkan Hasil di Tes Misano
3h ago
Fabio di Giannantonio, 2025 San Marino MotoGP
F1 News
Saran Gasly untuk Tsunoda di Tengah Kesulitan Bersama Red Bull
4h ago
Gasly knows all about the pressure-cooker at Red Bull

More News

MotoGP News
RESMI: Alex Marquez Mendapatkan Motor Pabrikan Ducati untuk 2026
4h ago
Alex Marquez, 2025 San Marino MotoGP
F1 News
"Saya Menemukan Beberapa Hal" - Hamilton Ungkap Kemajuan dengan Ferrari
4h ago
Lewis Hamilton
MotoGP News
Brad Binder Menguji Perbaikan Masalah Rantai KTM di Tes Misano
6h ago
Brad Binder, 2025 Misano MotoGP Test
F1 News
Penalti GP Belanda Dibatalkan, Sainz Minta Steward F1 Permanen
18h ago
Carlos Sainz
MotoGP News
Alex Marquez: Kesuksesan Gresini MotoGP Bukanlah Kebetulan
19h ago
Alex Marquez, 2025 MotoGP Catalan Grand Prix, podium. Credit: Gold and Goose.