Leclerc Tegaskan Komitmennya di Untuk Meraih Gelar di Ferrari

Meski telah menjadi pembalap Ferrari sejak 2019, Charles Leclerc baru meraih delapan kemenangan Grand Prix.

Pembalap Monako itu belum benar-benar jadi penantang serius dalam perebutan gelar sejak bergabung dengan mereka.

Ferrari memulai tahun 2022 dengan mobil tercepat di grid, tetapi kesulitan dalam pengembangan di tengah musim.

Pada tahun 2024, Ferrari nyaris meraih gelar konstruktor, finis 14 poin di belakang McLaren.

Namun, Ferrari tidak pernah memiliki mobil tercepat di musim ini.

Dengan Oscar Piastri atau Lando Norris akan memenangkan gelar tahun ini, komitmen Leclerc kepada Ferrari dipertanyakan.

Dengan Ferrari tidak memberi Leclerc modal paket untuk bersaing dengan duo McLaren atau Max Verstappen, haruskah ia mempertanyakan masa depannya?

Leclerc masih sangat yakin pada Ferrari menjelang aturan baru pada tahun 2026.

Berbicara kepada wartawan di Baku, Leclerc berkata: "Karena saya sangat mencintai tim ini, saya pikir itulah jawabannya.

"Saya selalu mencintai Ferrari dan dari sanalah saya mendapatkan motivasi saya karena saya ingin membawa Ferrari kembali ke puncak, berapa pun waktu yang dibutuhkan.

"Saya akan melakukan segalanya sampai saya berhenti percaya pada proyek ini, tetapi saat ini saya sepenuhnya terlibat, saya sepenuhnya mengerjakannya dan itulah yang memotivasi saya."

SF-25 belum memenangkan Grand Prix tahun ini, yang berarti Ferrari adalah satu-satunya tim di empat besar klasemen konstruktor tanpa kemenangan di tahun 2025.

“Tentu saja itu tidak menghapus kekecewaan yang saya rasakan di awal musim ketika saya melihat kami tertinggal beberapa langkah dari McLaren. Namun kemudian Anda mengatur ulang dan menemukan motivasi Anda dalam tujuan lain, dalam target lain, yang sekarang meraih kemenangan tahun ini,” tambah Leclerc.

“Ini mengecewakan dibandingkan dengan posisi yang kami inginkan, tetapi ini adalah situasi yang kami hadapi dan sebagai pembalap, saya harus memanfaatkan situasi ini sebaik mungkin, tidak hanya untuk tim tetapi juga untuk diri saya sendiri.

"Saya juga sangat kompetitif sehingga fakta bahwa kami memiliki dua mobil juga merupakan sesuatu yang mendorong saya untuk tetap berada di puncak permainan saya dan terus berkembang.”

Leclerc meredam kebisingan

Awal musim Ferrari yang buruk memicu spekulasi seputar masa depan Frederic Vasseur sebagai bos tim.

Pria Prancis itu menandatangani kontrak baru dengan Ferrari, yang akan membuatnya tetap bersama tim selama beberapa musim lagi.

Leclerc mengakui bahwa sekarang ia lebih berpengalaman, ia dapat mengatasi tekanan eksternal di Ferrari dengan lebih baik.

"Inilah yang telah saya lakukan sejak saya mulai bergabung dengan tim," tambah Leclerc.

"Tentu saja tahun 2019 sedikit lebih sulit karena saya masih muda, semuanya baru... dan juga ada banyak hype yang ditujukan kepada saya... berada di tim merah untuk tahun kedua saya di Formula 1 terasa sangat istimewa.

"Tetapi sejak saat itu, penting untuk mundur selangkah dan tidak selalu bereaksi berdasarkan emosi dan apa yang dikatakan orang-orang di sekitar.

"Saya pikir sangat penting untuk tetap fokus dan saya pikir kami melakukan pekerjaan dengan baik - tetapi belum cukup baik, karena kami harus segera kembali menang."