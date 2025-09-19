F1 GP Azerbaijan 2025: Hasil Latihan Jumat dari Jalanan Baku

Lewis Hamilton mengakhiri latihan Jumat di F1 GP Azerbaijan 2025 dengan waktu tercepat.

F1 GP Azerbaijan 2025 - Baku - Hasil Free Practice 2 Pos Pembalap NAT Tim Laptime 1 Lewis Hamilton GBR Scuderia Ferrari HP 1m41.293s 2 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari HP 1m41.367s 3 George Russell GBR Mercedes AMG Petronas F1 Team 1m41.770s 4 Kimi Antonelli ITA Mercedes AMG Petronas F1 Team 1m41.779s 5 Oliver Bearman GBR MoneyGram Haas F1 Team 1m41.891s 6 Max Verstappen NED Oracle Red Bull Racing 1m41.902s 7 Liam Lawson NZL Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 1m41.989s 8 Esteban Ocon FRA MoneyGram Haas F1 Team 1m42.167s 9 Alex Albon THA Atlassian Williams Racing 1m42.177s 10 Lando Norris GBR McLaren F1 Team 1m42.199s 11 Carlos Sainz ESP Atlassian Williams Racing 1m42.255s 12 Oscar Piastri AUS McLaren F1 Team 1m42.295s 13 Isack Hadjar FRA Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 1m42.443s 14 Yuki Tsunoda JPN Oracle Red Bull Racing 1m42.444s 15 Gabriel Bortoleto BRA Stake F1 Team Kick Sauber 1m42.561s 16 Pierre Gasly FRA BWT Alpine F1 Team 1m42.674s 17 Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco F1 Team 1m42.771s 18 Nico Hulkenberg GER Stake F1 Team Kick Sauber 1m42.820s 19 Fernando Alonso ESP Aston Martin Aramco F1 Team 1m42.967s 20 Franco Colapinto ARG BWT Alpine F1 Team 1m43.322s

Hamilton menempatkan Ferrari di puncak timesheets pada sesi latihan bebas kedua di Grand Prix Azerbaijan saat kedua McLaren menabrak tembok.

Juara dunia tujuh kali itu mencatatkan waktu 1 menit 41,293 detik, unggul 0,074 detik dari rekan setimnya, Charles Leclerc, dalam simulasi ban Soft saat Ferrari menunjukkan kecepatan mereka di FP2.

Sebaliknya, itu adalah sesi yang cukup sulit bagi McLaren saat Lando Norris dan Oscar Piastri menabrak tembok pembatas Baku dalam rentang waktu beberapa menit.

Norris mengalami kondisi yang lebih buruk dengan suspensi McLaren-nya yang rusak, membuatnya harus terkurung di garasi selama setengah sesi latihan bebas kedua.

Piastri mampu melanjutkan sesi tetapi tidak menunjukkan kecepatan yang representatif setelah membatalkan lap tercepatnya usai menyentuh pembatas.

Pebalap Mercedes George Russell dan Kimi Antonelli adalah rival terdekat Ferrari, tetapi akhirnya tertinggal sekitar empat persepuluh detik dari Hamilton.

Oliver Bearman secara mengejutkan berada di posisi kelima untuk Haas, di depan Red Bull Max Verstappen, Liam Lawson dari Racing Bulls, dan rekan setim Bearman, Esteban Ocon.

Alex Albon dan Norris melengkapi 10 besar untuk Williams dan McLaren, sementara Piastri turun di posisi ke-12.

FP1

Norris memuncaki latihan pembuka untuk F1 GP Azerbaijan 2025.

F1 GP Azerbaijan 2025 - Baku - Hasil Free Practice 1 Pos Pembalap NAT Tim Laptime 1 Lando Norris GBR McLaren F1 Team 1m42.704s 2 Oscar Piastri AUS McLaren F1 Team 1m43.014s 3 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari HP 1m43.256s 4 George Russell GBR Mercedes AMG Petronas F1 Team 1m43.421s 5 Alex Albon THA Atlassian Williams Racing 1m43.563s 6 Yuki Tsunoda JPN Oracle Red Bull Racing 1m43.738s 7 Max Verstappen NED Oracle Red Bull Racing 1m43.790s 8 Carlos Sainz ESP Atlassian Williams Racing 1m43.859s 9 Liam Lawson NZL Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 1m43.903s 10 Isack Hadjar FRA Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 1m43.975s 11 Kimi Antonelli ITA Mercedes AMG Petronas F1 Team 1m43.985s 12 Nico Hulkenberg GER Stake F1 Team Kick Sauber 1m43.986s 13 Lewis Hamilton GBR Scuderia Ferrari HP 1m44.087s 14 Gabriel Bortoleto BRA Stake F1 Team Kick Sauber 1m44.087s 15 Fernando Alonso ESP Aston Martin Aramco F1 Team 1m44.139s 16 Oliver Bearman GBR MoneyGram Haas F1 Team 1m44.151s 17 Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco F1 Team 1m44.329s 18 Esteban Ocon FRA MoneyGram Haas F1 Team 1m44.439s 19 Franco Colapinto ARG BWT Alpine F1 Team 1m45.299s 20 Pierre Gasly FRA BWT Alpine F1 Team 1m45.418s

Norris mengawali akhir pekan Grand Prix Azerbaijan dengan menjadi pembalap tercepat di sesi latihan pertama yang terganggu oleh masalah kerb.

Norris memuncaki FP1 dengan laptime 1 menit 42,704 detik, unggul 0,310 detik dari rekan setim McLaren sekaligus rival juara Oscar Piastri, yang harus mengejar ketertinggalan setelah mengalami masalah Power Unit pada mobilnya.

Tetapi penghentian sesi selama hampir setengah jam memungkinkan McLaren memperbaiki mobil pembalap Australia tersebut, yang berarti ia tidak kehilangan banyak waktu dibandingkan para rivalnya dan mampu kembali ke jalurnya.

Latihan pertama dikibarkan bendera merah ketika sebagian kerb di tikungan terakhir terlepas dan menyebabkan kesulitan bagi petugas yang mencoba menyingkirkannya.

Setelah penundaan yang cukup lama, FP1 akhirnya dilanjutkan selama 20 menit terakhir, menghasilkan serangkaian aksi di akhir sesi saat para pembalap berusaha untuk meningkatkan kecepatan di sirkuit jalan raya yang menantang tersebut.

Spesialis Baku, Charles Leclerc, menempatkan Ferrari-nya di posisi ketiga, tertinggal lebih dari setengah detik dari Norris, sementara George Russell, yang absen dari sesi media karena sakit, finis di posisi keempat untuk Mercedes.

Alex Albon berada di posisi kelima dengan Williams-nya, di depan pasangan Red Bull yang dipimpin oleh Yuki Tsunoda, yang secara tidak biasa mengungguli Max Verstappen dengan selisih setengah persepuluh detik.

Namun, juara dunia empat kali Verstappen membatalkan putaran terakhirnya dengan ban lunak setelah mengalami lock-up dan mendapati dirinya berada di jalur pelarian di Tikungan 3.

Williams kedua yang dikemudikan Carlos Sainz berada di posisi kedelapan, sementara Racing Bulls yang dikemudikan Liam Lawson dan Isack Hadjar melengkapi sisa 10 besar.

Lewis Hamilton tertinggal di posisi ke-13 dan tertinggal 1,383 detik dari pembalap tercepat dalam sesi yang sulit. Juara dunia tujuh kali itu mengalami kebocoran ban dan kerusakan sayap depan setelah menabrak dinding di Tikungan 3 pada tahap akhir.