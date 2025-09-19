F1 GP Azerbaijan 2025: Hasil Latihan Jumat dari Jalanan Baku

Hasil latihan Jumat F1 GP Azerbaijan, putaran ke-17 musim Formula 1 2025 di Sirkuit Jalanan Baku.

Lewis Hamilton mengakhiri latihan Jumat di F1 GP Azerbaijan 2025 dengan waktu tercepat.

F1 GP Azerbaijan 2025 - Baku - Hasil Free Practice 2

PosPembalapNATTimLaptime
1Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1m41.293s
2Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1m41.367s
3George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team1m41.770s
4Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team1m41.779s
5Oliver BearmanGBRMoneyGram Haas F1 Team1m41.891s
6Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing1m41.902s
7Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m41.989s
8Esteban OconFRAMoneyGram Haas F1 Team1m42.167s
9Alex AlbonTHAAtlassian Williams Racing1m42.177s
10Lando NorrisGBRMcLaren F1 Team1m42.199s
11Carlos SainzESPAtlassian Williams Racing1m42.255s
12Oscar PiastriAUSMcLaren F1 Team1m42.295s
13Isack HadjarFRAVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m42.443s
14Yuki TsunodaJPNOracle Red Bull Racing1m42.444s
15Gabriel BortoletoBRAStake F1 Team Kick Sauber1m42.561s
16Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team1m42.674s
17Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team1m42.771s
18Nico HulkenbergGERStake F1 Team Kick Sauber1m42.820s
19Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team1m42.967s
20Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team1m43.322s

Hamilton menempatkan Ferrari di puncak timesheets pada sesi latihan bebas kedua di Grand Prix Azerbaijan saat kedua McLaren menabrak tembok.

Juara dunia tujuh kali itu mencatatkan waktu 1 menit 41,293 detik, unggul 0,074 detik dari rekan setimnya, Charles Leclerc, dalam simulasi ban Soft saat Ferrari menunjukkan kecepatan mereka di FP2.

Sebaliknya, itu adalah sesi yang cukup sulit bagi McLaren saat Lando Norris dan Oscar Piastri menabrak tembok pembatas Baku dalam rentang waktu beberapa menit.

Norris mengalami kondisi yang lebih buruk dengan suspensi McLaren-nya yang rusak, membuatnya harus terkurung di garasi selama setengah sesi latihan bebas kedua.

Piastri mampu melanjutkan sesi tetapi tidak menunjukkan kecepatan yang representatif setelah membatalkan lap tercepatnya usai menyentuh pembatas.

Pebalap Mercedes George Russell dan Kimi Antonelli adalah rival terdekat Ferrari, tetapi akhirnya tertinggal sekitar empat persepuluh detik dari Hamilton.

Oliver Bearman secara mengejutkan berada di posisi kelima untuk Haas, di depan Red Bull Max Verstappen, Liam Lawson dari Racing Bulls, dan rekan setim Bearman, Esteban Ocon.

Alex Albon dan Norris melengkapi 10 besar untuk Williams dan McLaren, sementara Piastri turun di posisi ke-12.

FP1

Norris memuncaki latihan pembuka untuk F1 GP Azerbaijan 2025.

F1 GP Azerbaijan 2025 - Baku - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTimLaptime
1Lando NorrisGBRMcLaren F1 Team1m42.704s
2Oscar PiastriAUSMcLaren F1 Team1m43.014s
3Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1m43.256s
4George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team1m43.421s
5Alex AlbonTHAAtlassian Williams Racing1m43.563s
6Yuki TsunodaJPNOracle Red Bull Racing1m43.738s
7Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing1m43.790s
8Carlos SainzESPAtlassian Williams Racing1m43.859s
9Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m43.903s
10Isack HadjarFRAVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m43.975s
11Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team1m43.985s
12Nico HulkenbergGERStake F1 Team Kick Sauber1m43.986s
13Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1m44.087s
14Gabriel BortoletoBRAStake F1 Team Kick Sauber1m44.087s
15Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team1m44.139s
16Oliver BearmanGBRMoneyGram Haas F1 Team1m44.151s
17Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team1m44.329s
18Esteban OconFRAMoneyGram Haas F1 Team1m44.439s
19Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team1m45.299s
20Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team1m45.418s

Norris mengawali akhir pekan Grand Prix Azerbaijan dengan menjadi pembalap tercepat di sesi latihan pertama yang terganggu oleh masalah kerb.

Norris memuncaki FP1 dengan laptime 1 menit 42,704 detik, unggul 0,310 detik dari rekan setim McLaren sekaligus rival juara Oscar Piastri, yang harus mengejar ketertinggalan setelah mengalami masalah Power Unit pada mobilnya.

Tetapi penghentian sesi selama hampir setengah jam memungkinkan McLaren memperbaiki mobil pembalap Australia tersebut, yang berarti ia tidak kehilangan banyak waktu dibandingkan para rivalnya dan mampu kembali ke jalurnya.

Latihan pertama dikibarkan bendera merah ketika sebagian kerb di tikungan terakhir terlepas dan menyebabkan kesulitan bagi petugas yang mencoba menyingkirkannya.

Setelah penundaan yang cukup lama, FP1 akhirnya dilanjutkan selama 20 menit terakhir, menghasilkan serangkaian aksi di akhir sesi saat para pembalap berusaha untuk meningkatkan kecepatan di sirkuit jalan raya yang menantang tersebut.

Spesialis Baku, Charles Leclerc, menempatkan Ferrari-nya di posisi ketiga, tertinggal lebih dari setengah detik dari Norris, sementara George Russell, yang absen dari sesi media karena sakit, finis di posisi keempat untuk Mercedes.

Alex Albon berada di posisi kelima dengan Williams-nya, di depan pasangan Red Bull yang dipimpin oleh Yuki Tsunoda, yang secara tidak biasa mengungguli Max Verstappen dengan selisih setengah persepuluh detik.

Namun, juara dunia empat kali Verstappen membatalkan putaran terakhirnya dengan ban lunak setelah mengalami lock-up dan mendapati dirinya berada di jalur pelarian di Tikungan 3.

Williams kedua yang dikemudikan Carlos Sainz berada di posisi kedelapan, sementara Racing Bulls yang dikemudikan Liam Lawson dan Isack Hadjar melengkapi sisa 10 besar.

Lewis Hamilton tertinggal di posisi ke-13 dan tertinggal 1,383 detik dari pembalap tercepat dalam sesi yang sulit. Juara dunia tujuh kali itu mengalami kebocoran ban dan kerusakan sayap depan setelah menabrak dinding di Tikungan 3 pada tahap akhir.

