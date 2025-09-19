F1 GP Azerbaijan 2025: Hasil Latihan Jumat dari Jalanan Baku
Hasil latihan Jumat F1 GP Azerbaijan, putaran ke-17 musim Formula 1 2025 di Sirkuit Jalanan Baku.
Lewis Hamilton mengakhiri latihan Jumat di F1 GP Azerbaijan 2025 dengan waktu tercepat.
F1 GP Azerbaijan 2025 - Baku - Hasil Free Practice 2
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Laptime
|1
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|1m41.293s
|2
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|1m41.367s
|3
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m41.770s
|4
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m41.779s
|5
|Oliver Bearman
|GBR
|MoneyGram Haas F1 Team
|1m41.891s
|6
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|1m41.902s
|7
|Liam Lawson
|NZL
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m41.989s
|8
|Esteban Ocon
|FRA
|MoneyGram Haas F1 Team
|1m42.167s
|9
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams Racing
|1m42.177s
|10
|Lando Norris
|GBR
|McLaren F1 Team
|1m42.199s
|11
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams Racing
|1m42.255s
|12
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren F1 Team
|1m42.295s
|13
|Isack Hadjar
|FRA
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m42.443s
|14
|Yuki Tsunoda
|JPN
|Oracle Red Bull Racing
|1m42.444s
|15
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Stake F1 Team Kick Sauber
|1m42.561s
|16
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|1m42.674s
|17
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m42.771s
|18
|Nico Hulkenberg
|GER
|Stake F1 Team Kick Sauber
|1m42.820s
|19
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m42.967s
|20
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|1m43.322s
Hamilton menempatkan Ferrari di puncak timesheets pada sesi latihan bebas kedua di Grand Prix Azerbaijan saat kedua McLaren menabrak tembok.
Juara dunia tujuh kali itu mencatatkan waktu 1 menit 41,293 detik, unggul 0,074 detik dari rekan setimnya, Charles Leclerc, dalam simulasi ban Soft saat Ferrari menunjukkan kecepatan mereka di FP2.
Sebaliknya, itu adalah sesi yang cukup sulit bagi McLaren saat Lando Norris dan Oscar Piastri menabrak tembok pembatas Baku dalam rentang waktu beberapa menit.
Norris mengalami kondisi yang lebih buruk dengan suspensi McLaren-nya yang rusak, membuatnya harus terkurung di garasi selama setengah sesi latihan bebas kedua.
Piastri mampu melanjutkan sesi tetapi tidak menunjukkan kecepatan yang representatif setelah membatalkan lap tercepatnya usai menyentuh pembatas.
Pebalap Mercedes George Russell dan Kimi Antonelli adalah rival terdekat Ferrari, tetapi akhirnya tertinggal sekitar empat persepuluh detik dari Hamilton.
Oliver Bearman secara mengejutkan berada di posisi kelima untuk Haas, di depan Red Bull Max Verstappen, Liam Lawson dari Racing Bulls, dan rekan setim Bearman, Esteban Ocon.
Alex Albon dan Norris melengkapi 10 besar untuk Williams dan McLaren, sementara Piastri turun di posisi ke-12.
FP1
Norris memuncaki latihan pembuka untuk F1 GP Azerbaijan 2025.
F1 GP Azerbaijan 2025 - Baku - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Laptime
|1
|Lando Norris
|GBR
|McLaren F1 Team
|1m42.704s
|2
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren F1 Team
|1m43.014s
|3
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|1m43.256s
|4
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m43.421s
|5
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams Racing
|1m43.563s
|6
|Yuki Tsunoda
|JPN
|Oracle Red Bull Racing
|1m43.738s
|7
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|1m43.790s
|8
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams Racing
|1m43.859s
|9
|Liam Lawson
|NZL
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m43.903s
|10
|Isack Hadjar
|FRA
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m43.975s
|11
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m43.985s
|12
|Nico Hulkenberg
|GER
|Stake F1 Team Kick Sauber
|1m43.986s
|13
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|1m44.087s
|14
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Stake F1 Team Kick Sauber
|1m44.087s
|15
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m44.139s
|16
|Oliver Bearman
|GBR
|MoneyGram Haas F1 Team
|1m44.151s
|17
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m44.329s
|18
|Esteban Ocon
|FRA
|MoneyGram Haas F1 Team
|1m44.439s
|19
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|1m45.299s
|20
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|1m45.418s
Norris mengawali akhir pekan Grand Prix Azerbaijan dengan menjadi pembalap tercepat di sesi latihan pertama yang terganggu oleh masalah kerb.
Norris memuncaki FP1 dengan laptime 1 menit 42,704 detik, unggul 0,310 detik dari rekan setim McLaren sekaligus rival juara Oscar Piastri, yang harus mengejar ketertinggalan setelah mengalami masalah Power Unit pada mobilnya.
Tetapi penghentian sesi selama hampir setengah jam memungkinkan McLaren memperbaiki mobil pembalap Australia tersebut, yang berarti ia tidak kehilangan banyak waktu dibandingkan para rivalnya dan mampu kembali ke jalurnya.
Latihan pertama dikibarkan bendera merah ketika sebagian kerb di tikungan terakhir terlepas dan menyebabkan kesulitan bagi petugas yang mencoba menyingkirkannya.
Setelah penundaan yang cukup lama, FP1 akhirnya dilanjutkan selama 20 menit terakhir, menghasilkan serangkaian aksi di akhir sesi saat para pembalap berusaha untuk meningkatkan kecepatan di sirkuit jalan raya yang menantang tersebut.
Spesialis Baku, Charles Leclerc, menempatkan Ferrari-nya di posisi ketiga, tertinggal lebih dari setengah detik dari Norris, sementara George Russell, yang absen dari sesi media karena sakit, finis di posisi keempat untuk Mercedes.
Alex Albon berada di posisi kelima dengan Williams-nya, di depan pasangan Red Bull yang dipimpin oleh Yuki Tsunoda, yang secara tidak biasa mengungguli Max Verstappen dengan selisih setengah persepuluh detik.
Namun, juara dunia empat kali Verstappen membatalkan putaran terakhirnya dengan ban lunak setelah mengalami lock-up dan mendapati dirinya berada di jalur pelarian di Tikungan 3.
Williams kedua yang dikemudikan Carlos Sainz berada di posisi kedelapan, sementara Racing Bulls yang dikemudikan Liam Lawson dan Isack Hadjar melengkapi sisa 10 besar.
Lewis Hamilton tertinggal di posisi ke-13 dan tertinggal 1,383 detik dari pembalap tercepat dalam sesi yang sulit. Juara dunia tujuh kali itu mengalami kebocoran ban dan kerusakan sayap depan setelah menabrak dinding di Tikungan 3 pada tahap akhir.