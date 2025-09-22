Fernando Alonso Beri Indikasi Awal Rencana Pensiun dari F1

Fernando Alonso mengungkap bahwa musim F1 2026 bisa menjadi tahun terakhirnya di kejuaraan, tergantung pada seberapa kompetitif mobil Aston Martin nantinya.

Alonso saat ini menjadi pembalap tertua di grid - di usia 44 tahun - dan telah berada di kejuaraan sejak 2001.

Juara dunia dua kali ini juga belum lagi memenangkan Grand Prix sejak 2013. Meskipun paceklik gelarnya panjang, Alonso tetap sangat haus akan kesuksesan di F1.

Alonso menikmati kebangkitan ketika bergabung dengan Aston Martin pada tahun 2023, dengan meraih delapan podium.

Dengan regulasi teknis baru yang akan berlaku tahun depan, Alonso berharap ia akhirnya mendapatkan mobil yang mampu menang lagi.

Article continues below ADVERTISEMENT

Aston Martin telah berinvestasi besar-besaran selama beberapa tahun terakhir, dipimpin oleh pemilik miliarder Lawrence Stroll.

Perekrutan Adrian Newey sebagai Managing Technical Partner seharusnya membuat Aston Martin semakin dekat dengan posisi terdepan di grid F1.

Daya saing mereka juga akan bergantung pada unit tenaga Honda, karena Aston Martin memutuskan hubungan dengan Mercedes pada akhir tahun 2025.

Dalam sebuah wawancara dengan media Spanyol AS, Alonso mengisyaratkan bahwa ia bisa saja meninggalkan olahraga ini jika Aston Martin mengirimkan mobil yang kompetitif tahun depan.

Jika Aston Martin kembali mengalami kesulitan, ia mungkin ingin bertahan selama satu tahun lagi dengan harapan mendapatkan mobil pemenang balapan.

Article continues below ADVERTISEMENT

"Tergantung bagaimana perasaan saya tahun depan, bagaimana perasaan saya secara fisik dan mental," kata Alonso. "Tapi saya tidak tahu. Saya belum punya gambaran yang jelas saat ini. Jika mobilnya bagus, kemungkinan besar ini akan menjadi tahun terakhir saya.

"Ya. Saya tahu saya punya peluang lebih baik untuk tampil baik di tahun 2027 atau 2028, ketika ada stabilitas di grup yang kami miliki sekarang dengan Adrian Newey dan yang lainnya. Mereka mungkin tampil baik di tahun pertama, tetapi di tahun kedua atau ketiga, mereka dijamin akan tampil baik.

"Tapi saya harus mempertimbangkannya sendiri. Jika mobilnya buruk, ada kemungkinan saya akan bertahan selama satu tahun lagi untuk menyelesaikan musim dengan catatan positif. Jika mobilnya bagus, 2026 mungkin akan menjadi tahun terakhir saya."

Musim 2025 yang malang bagi Alonso

Alonso mengalami musim F1 2025 yang kurang beruntung.

Meskipun mendominasi Lance Stroll di kualifikasi, Alonso berada di belakang pembalap Kanada itu dalam klasemen pembalap F1.

Article continues below ADVERTISEMENT

Fernando Alonso

Alonso terpaksa mundur dari Grand Prix Italia karena masalah suspensi yang tidak biasa.

Aston Martin mengonfirmasi bahwa kerikil yang tersangkut di Lap 1 akhirnya menyebabkan kegagalan tersebut.

Pada hari Kamis di Azerbaijan, Alonso menjelaskan: “Maksud saya, mereka sudah memberi tahu saya pada hari Senin atau Selasa setelah balapan.

“Saya tahu itu bukan karena kerb. Itu hanya kegagalan suspensi. Jika penyebabnya bukan masalah produksi atau masalah kontrol kualitas, jelas lebih baik.

Article continues below ADVERTISEMENT

“Itu hanya nasib buruk, kerikil. Itu adalah bagian fisik mobil yang tidak diperkuat. Tapi, ya, tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang. Sayangnya, nasib buruk lainnya dan poin yang hilang dalam balapan.

“Saya pikir itu satu dari sepuluh juta kasus. Jadi mari kita berharap dalam sepuluh juta balapan saya mengalami kegagalan seperti itu lagi.”

Alonso menyelesaikan Grand Prix Azerbaijan di posisi ke-15, tepat di depan rekan satu timnya Stroll.