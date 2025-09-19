Verstappen Mendapat Lampu Hijau Red Bull untuk Nurburgring 24 Hours

Max Verstappen menghabiskan jeda antara Grand Prix Italia dan Azerbaijan untuk melakoni debut balap ketahanannya di ajang ADAC ACAS Cup empat jam di sirkuit legendaris Nurburgring-Nordschleife.

Verstappen mengendarai Porsche 718 Cayman GT4 CS yang lebih pelan untuk berhasil mendapatkan izin yang memungkinkannya suatu hari nanti berlaga di balapan ikonis 24 jam di sirkuit ternama Jerman tersebut dengan mesin GT3.

Penasihat Motorsport Red Bull, Helmut Marko, hampir memastikan bahwa Verstappen akan berlaga di balapan tahun depan.

"Saya pikir sungguh fantastis bahwa seseorang yang masih aktif di Formula 1 bisa melakukan ini. Yang lain yang pindah ke balap ketahanan sudah meninggalkan komitmen F1 mereka," ujar Marko kepada televisi Austria, ORF, di Baku.

"Antusiasme yang ditunjukkannya menunjukkan bahwa baginya, balapan adalah segalanya. Dan cara dia menghadapi rintangan birokrasi di Jerman dengan begitu tenang - dia pasti akan mempersiapkan diri dengan sangat baik.

Article continues below ADVERTISEMENT

"Dan dalam 24 Jam, dia pasti akan menjadi faktor dalam perebutan kemenangan."

Marko menegaskan bahwa Verstappen mendapat dukungan penuh dari Red Bull untuk mengejar peluang tersebut.

"Dari pihak kami, sudah terkonfirmasi, dan saya yakin dari pihaknya juga," lanjut Marko. "Tapi mari kita lihat apa lagi yang terjadi. Begitulah adanya dia... dia sudah menempuh ribuan putaran di simulator.

"Dia mempersiapkan diri dengan cermat, tetapi juga dengan gembira. Dan saya yakin untuk balap ketahanan, ini merupakan dorongan yang luar biasa ketika seorang juara dunia empat kali menempatkan dirinya di grid. Di masa kami dulu, kami pasti akan sangat senang."

Verstappen menghargai kebebasan Red Bull

Berbicara jelang Grand Prix Azerbaijan pada hari Kamis, Verstappen menekankan pentingnya dukungan Red Bull untuk program balap tambahannya.

Article continues below ADVERTISEMENT

“Helmut selalu, dia sangat antusias,” kata Verstappen. “Dia juga melihat betapa bersemangatnya saya tentang hal itu dan apa yang saya lakukan untuk itu. Dia sendiri pernah mengikuti balap ketahanan, tentu saja, jadi lebih mudah untuk memahaminya. Bagi saya, sangat penting untuk bisa melakukan hal-hal itu.

“Tentu saja, seberapa banyak yang bisa saya lakukan selama musim F1 agak rumit, bukan? Selain itu, tahun depan, regulasi baru. Sudah cukup sulit di Formula 1, tetapi kita lihat saja nanti bagaimana perkembangannya. Bagi saya, mustahil untuk mengatakan sekarang apa yang akan terjadi dalam lima atau sepuluh tahun di sisi F1 atau GT.”

Verstappen mengungkapkan impiannya adalah balapan di Nurburgring 24 Hours.

“Suasananya sangat bagus, banyak penggemar ketahanan yang bersemangat selalu ada di sana. Dan itu juga hobi saya, balapan di jenis olahraga motor lainnya,” tambahnya.

“Tentu saja, impian saya akhirnya adalah mengikuti balapan 24 jam, jadi saya tahu bahwa lisensi itu harus didapatkan. Itu adalah kesempatan yang sempurna untuk melakukannya.”