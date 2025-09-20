Hamilton Memuji Terobosan Ferrari setelah Jumat yang Kuat di Baku

Lewis Hamilton tampaknya berhasil memecahkan masalah utama pada sistem rem Ferrari-nya setelah penampilan kuat di sesi latihan Grand Prix Azerbaijan 2025.

Hamilton memuncaki catatan waktu sesi latihan kedua di Sirkuit Kota Baku pada hari Jumat.

Pembalap berusia 40 tahun itu unggul tipis dari rekan setimnya di Ferrari, Charles Leclerc, sang spesialis baku dengan empat pole position di sana.

Analisis data menunjukkan bahwa Hamilton memilih pengaturan downforce yang lebih tinggi dibandingkan Leclerc.

Ini berarti Hamilton lebih cepat daripada Leclerc saat melewati tikungan berkelok di tengah putaran.

Keunggulan Leclerc ada di trek lurus, tetapi jika Hamilton mampu melakukan detonasi krusial di lap terbaiknya, ia bisa mendapatkan keuntungan maksimal.

Menjelang Practice, pundit F1 Sky Sports Karun Chandhok menyatakan bahwa adaptasi lambat Hamilton di Ferrari disebabkan oleh rem.

Ferrari menggunakan material rem yang dipasok oleh Brembo, sementara ia memakai Carbon Industrie selama hari-harinya di McLaren dan Mercedes.

Terobosan Hamilton dengan rem di Azerbaijan bisa menjadi kunci untuk membalikkan keadaan musimnya.

Merenungkan hari Jumat yang positif di Baku, Hamilton berkata setelah sesi latihan: “Sungguh [positif]… syukurlah! Tidak sepositif itu. Saya rasa P1 agak berantakan.

“Ini sirkuit di mana Anda harus sangat percaya diri dengan rem. Saya mengalami beberapa masalah dengan rem. Setiap trek yang saya lalui adalah pertama kalinya saya mengendarai Ferrari di sirkuit itu, jadi beradaptasi dengan itu tidaklah mudah. ​​Kami melakukan beberapa perubahan menjelang P2.

“Rem akhirnya bekerja dengan sempurna dan saya benar-benar bisa memanfaatkannya dengan baik.

“Sangat senang melihat kemajuannya dan ini menunjukkan arah yang kami tuju sebagai sebuah tim. Sangat berterima kasih atas kesabaran semua orang dan semua orang yang telah bekerja keras karena kami mulai melihat kemajuannya.”

Hamilton tidak ingin terbawa suasana

Meskipun ada banyak hal positif bagi Hamilton, ia ingin menekankan bahwa itu hanya “latihan”.

Sejak kekalahannya dari Max Verstappen dalam perebutan gelar juara tahun 2021, Hamilton tampak kesulitan untuk menemukan level terbaiknya.

Meski begitu, Hamilton merasakan cinta dari Ferrari dan para penggemar mereka - Tifosi yang memujanya.

“Saya tidak akan mengatakan [ini luar biasa]. Ini hanya hari latihan,” tambahnya. “Saya hanya ingin mengatakan jangan terlalu jauh. Saya hanya ingin mengatakan saya sangat berterima kasih kepada semua orang karena terus berjuang.

"Dukungan yang saya dapatkan dari semua orang di pabrik. Semua orang di sini - kesabaran dan dukungan mereka, setiap akhir pekan mereka telah membangkitkan semangat saya.

“Orang-orang di garasi, semua tim pemasaran kami. Mereka benar-benar membuat perbedaan besar. Tifosi, mereka telah memancarkan energi dari mereka di balapan terakhir. Saya berharap dapat meneruskan energi yang telah mereka berikan kepada kami hingga akhir musim.”