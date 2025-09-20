Tiongkok Dituduh Mencuri Data Otak Beberapa Atlit, Leclerc Termasuk

Sebuah laporan mengejutkan mengklaim bahwa sebuah perusahaan teknologi yang didukung Tiongkok mungkin telah mengumpulkan data otak dari para atlet top, termasuk pembalap F1 Ferrari, Charles Leclerc.

Leclerc disebutkan dalam investigasi yang dilakukan selama enam bulan oleh Hunterbrook Media dan jurnalis Pablo Torre yang menuduh bahwa data gelombang otak dari ikat kepala latihan fokus dapat diakses oleh Tiongkok.

Menurut dokumen yang diperoleh Hunterbrook Media, BrainCo - sebuah perusahaan neuroteknologi - telah didanai oleh entitas yang terkait dengan Partai Komunis Tiongkok yang berkuasa dan bermitra dengan kontraktor militer Tiongkok.

BrainCo dituduh mengumpulkan data saraf dari para atlet top dunia olahraga, termasuk bintang tenis Jannik Sinner, pemain ski Amerika Mikaela Shiffrin, serta para pemain sepak bola Liga Primer Inggris.

"Saya ingin membuktikan bahwa ikat kepala yang baru saja saya pakai ini, yang disebut FocusCalm, bukan sekadar benda biasa," kata Torre di podcastnya, Pablo Torre Finds Out.

Article continues below ADVERTISEMENT

"Ikat kepala ini sebenarnya sangat populer di dunia olahraga karena memungkinkan atlet melacak gelombang otak mereka untuk alasan performa. Anda bisa melihat saat Anda tenang, saat Anda stres, 'Anda bisa masuk ke zona', itulah inti dari iklan ini.

"Ini bukan sekadar atlet biasa: kita berbicara tentang Jannik Sinner dari Italia yang terkenal fokus, yang berlatih dengan FocusCalm. Kita berbicara tentang mantan pemain tenis wanita nomor satu dunia, Iga Swiatek, yang menggunakannya setiap hari.

"Pemain ski alpine nomor satu sepanjang masa, peraih medali emas Amerika Mikaela Shiffrin, yang menggunakannya seperti yang juga dilakukan banyak pemain sepak bola Liga Primer Inggris."

Mungkinkah Tiongkok mengakses data otak?

Dr. Riccardo Ceccarelli, seorang dokter olahraga terkemuka dan pendiri Formula Medicine, mengklaim ada kemungkinan Tiongkok menggunakan data tersebut untuk melatih atletnya sendiri.

"Ya, tentu saja. Ya," katanya. "Kami masih berhubungan dengan mereka sekarang karena mereka juga membuat perangkat yang lebih mudah dipakai dan dapat kami gunakan dalam berbagai eksperimen dengan penerbangan, dengan militer, karena jelas perangkat tersebut harus mudah dipakai dan nyaman.

Article continues below ADVERTISEMENT

"Jadi ini adalah sebuah sinergi, sebuah proyek yang telah berjalan selama bertahun-tahun dan jelas BrainCo sangat, sangat mendukung kami."

Ceccarelli telah bekerja dengan Leclerc sejak pembalap Monaco itu baru berusia 13 tahun.

Sementara itu, Profesor Nita Farahany memperingatkan bahwa data ini dapat digunakan untuk penelitian militer.

"Bagi para skeptis di luar sana, saya pikir sangat mungkin Partai Komunis Tiongkok (PKT) menggunakan data otak untuk mencoba lebih memahami performa atlet kita, agar dapat berlatih lebih baik bagi tentara masa depan, untuk menjadi bagian dari program menyeluruh yang telah mereka kembangkan seputar perang kognitif," ujarnya.

Laporan investigasi selengkapnya dapat dibaca di sini.