Alpine Coret Duo Red Bull saat Opsi Pembalap 2026 Mengerucut

Masih ada tiga kursi yang diperebutkan di grid F1 2026, dua di Mercedes dan satu di Alpine.

Mercedes belum mengumumkan pembalap mana pun untuk tahun depan, karena negosiasi kontrak dengan George Russell masih berlangsung.

Namun, Toto Wolff menegaskan bahwa Russell akan tetap mendampingi Kimi Antonelli untuk tahun 2026.

Sementara itu, Alpine belum memutuskan siapa yang akan menjadi rekan setim Pierre Gasly untuk tahun depan.

Saat Grand Prix Italia, Alpine mengumumkan perpanjangan kontrak F1 Gasly, yang akan membuatnya tetap di tim hingga akhir 2027.

Franco Colapinto adalah pemegang kursi saat ini, tetapi ia belum mencetak satu poin pun sejak menggantikan Jack Doohan di Grand Prix Emilia Romagna.

Dengan Red Bull yang akan mempromosikan Isack Hadjar bersama Max Verstappen untuk tahun 2026, Tsunoda atau Lawson bisa jadi tidak akan memiliki pembalap untuk tahun depan.

Yuki Tsunoda and Liam Lawson

Briatore kini telah memutuskan untuk tidak merekrut pembalap di luar roster Alpine, yang berarti kini dipastikan Tsunoda atau Lawson tidak akan pindah ke Enstone depan.

“Ini antara Franco dan Paul [Aron],” ujar Briatore kepada The Race. “Paul orang yang sangat baik, pembalap yang sangat cepat juga. Dan saya perlu memahami apa yang terbaik untuk tim, tahu?”

“Maksud saya, saya tidak tertarik dengan siapa pun,” katanya. “Sebelumnya, orang-orang membuat saya marah [dengan mengeluh] karena saya mengelola 50% pembalap [di grid]. Sekarang, saya tidak mengelola siapa pun.

“Saya tidak peduli. Saya tidak tertarik. Satu-satunya minat saya adalah mencoba memasukkan pembalap terbaik yang tersedia ke dalam tim dan melakukan pekerjaan terbaik bersama kami. Sesederhana itu.

“Saya butuh satu atau dua balapan lagi untuk ditonton, tetapi sejujurnya hari ini saya tidak tahu [yang mana].”

Briatore tidak terkesan dengan opsi lain

Pria berusia 75 tahun itu tampaknya tidak terkesan dengan pilihan di luar tim Alpine.

Briatore menunjukkan bahwa pembalap seperti Michael Schumacher, Lewis Hamilton, dan Fernando Alonso langsung menonjol - sesuatu yang tidak terjadi saat ini dalam hal pembalap yang tersedia.

"Saya tidak melihat kemungkinan lain," katanya. "Kami melihat yang lain, tetapi kami tidak merasakan [sesuatu yang istimewa] - karena orang-orang baik akan langsung meledak.

"Saya ingat ketika Schumi berada di Grup C bersama Sauber, dia memenangkan setiap balapan…

"GP2 sama saja. [Lewis] Hamilton bam, bam, bam, bam. Fernando membalap di Formula 3000 atau apa pun dan dia memenangkan setiap balapan.

"Saya ingat menguji Fernando. Saya menempatkan Fernando di Minardi dan Giancarlo [Minardi] menelepon saya dan berkata: 'Saya belum pernah melihat hal seperti itu'." Sekarang, singkirkan Max [Verstappen]. Sisanya?…”