F1 GP Azerbaijan 2025: Hasil Free Practice 3 dari Jalanan Baku
Hasil lengkap latihan terakhir F1 GP Azerbaijan, putaran ke-17 kejuaraan dunia Formula 1 2025 dari Sirkuit Jalanan Baku.
Lando Norris memimpin latihan terakhir F1 GP Azerbaijan 2025 dengan waktu tercepat, 0,2 detik di depan Max Verstappen.
F1 GP Azerbaijan 2025 - Baku - Hasil Free Practice 3
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Laptime
|1
|Lando Norris
|GBR
|McLaren F1 Team
|1m41.223s
|2
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|1m41.445s
|3
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren F1 Team
|1m41.477s
|4
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|1m41.499s
|5
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m41.876s
|6
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m41.964s
|7
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams Racing
|1m41.983s
|8
|Oliver Bearman
|GBR
|MoneyGram Haas F1 Team
|1m41.985s
|9
|Liam Lawson
|NZL
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m42.146s
|10
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|1m42.209s
|11
|Isack Hadjar
|FRA
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m42.267s
|12
|Nico Hulkenberg
|GER
|Stake F1 Team Kick Sauber
|1m42.428s
|13
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams Racing
|1m42.486s
|14
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m42.591s
|15
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|1m42.789s
|16
|Yuki Tsunoda
|JPN
|Oracle Red Bull Racing
|1m42.840s
|17
|Esteban Ocon
|FRA
|MoneyGram Haas F1 Team
|1m42.868s
|18
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Stake F1 Team Kick Sauber
|1m43.060s
|19
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|1m43.322s
|20
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m43.350s
Norris pulih dari sesi latihan kedua yang buruk pada hari Jumat, di mana ia mengalami kerusakan pada suspensi McLaren-nya.
Hal ini berarti Norris tidak dapat menyelesaikan simulasi balapan, yang berpotensi menghambat peluangnya di Grand Prix pada hari Minggu.
Kondisi berangin awalnya menyulitkan Norris, karena ia tidak mampu memecahkan rekor waktu terbaik di sebagian besar sesi latihan terakhir.
Tapi pada akhirnya Norris mencatatkan laptime 1 menit 41,223 detik yang kuat - tampaknya tanpa slipstream di sektor terakhir - untuk meraih posisi teratas.
Max Verstappen menunjukkan kecepatan yang menggembirakan dengan RB21, terpaut dua persepuluh detik dari waktu terbaik Norris.
Pemimpin klasemen F1, Oscar Piastri, melengkapi posisi tiga besar.
Piastri terus terlihat kurang percaya diri dibandingkan rekan setimnya di Sirkuit Kota Baku.
Pebalap Australia itu unggul 31 poin di klasemen pembalap F1 atas Norris, dengan delapan putaran tersisa.
Lewis Hamilton tercepat keempat di FP3, melanjutkan performa solidnya di akhir pekan.
Kimi Antonelli berada tepat di depan rekan setim Mercedes, George Russell.
Alex Albon, Oliver Bearman, Liam Lawson, dan Charles Leclerc melengkapi 10 besar.
Leclerc menunjukkan kecepatan yang menakjubkan di beberapa kesempatan tetapi kesulitan untuk menyelesaikan satu putaran di akhir sesi.