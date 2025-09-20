F1 GP Azerbaijan 2025: Hasil Free Practice 3 dari Jalanan Baku

Hasil lengkap latihan terakhir F1 GP Azerbaijan, putaran ke-17 kejuaraan dunia Formula 1 2025 dari Sirkuit Jalanan Baku.

Lando Norris
Lando Norris memimpin latihan terakhir F1 GP Azerbaijan 2025 dengan waktu tercepat, 0,2 detik di depan Max Verstappen.

F1 GP Azerbaijan 2025 - Baku - Hasil Free Practice 3

PosPembalapNATTimLaptime
1Lando NorrisGBRMcLaren F1 Team1m41.223s
2Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing1m41.445s
3Oscar PiastriAUSMcLaren F1 Team1m41.477s
4Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1m41.499s
5Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team1m41.876s
6George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team1m41.964s
7Alex AlbonTHAAtlassian Williams Racing1m41.983s
8Oliver BearmanGBRMoneyGram Haas F1 Team1m41.985s
9Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m42.146s
10Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1m42.209s
11Isack HadjarFRAVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m42.267s
12Nico HulkenbergGERStake F1 Team Kick Sauber1m42.428s
13Carlos SainzESPAtlassian Williams Racing1m42.486s
14Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team1m42.591s
15Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team1m42.789s
16Yuki TsunodaJPNOracle Red Bull Racing1m42.840s
17Esteban OconFRAMoneyGram Haas F1 Team1m42.868s
18Gabriel BortoletoBRAStake F1 Team Kick Sauber1m43.060s
19Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team1m43.322s
20Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team1m43.350s

Norris pulih dari sesi latihan kedua yang buruk pada hari Jumat, di mana ia mengalami kerusakan pada suspensi McLaren-nya.

Hal ini berarti Norris tidak dapat menyelesaikan simulasi balapan, yang berpotensi menghambat peluangnya di Grand Prix pada hari Minggu.

Kondisi berangin awalnya menyulitkan Norris, karena ia tidak mampu memecahkan rekor waktu terbaik di sebagian besar sesi latihan terakhir.

Tapi pada akhirnya Norris mencatatkan laptime 1 menit 41,223 detik yang kuat - tampaknya tanpa slipstream di sektor terakhir - untuk meraih posisi teratas.

Max Verstappen menunjukkan kecepatan yang menggembirakan dengan RB21, terpaut dua persepuluh detik dari waktu terbaik Norris.

Pemimpin klasemen F1, Oscar Piastri, melengkapi posisi tiga besar.

Piastri terus terlihat kurang percaya diri dibandingkan rekan setimnya di Sirkuit Kota Baku.

Pebalap Australia itu unggul 31 poin di klasemen pembalap F1 atas Norris, dengan delapan putaran tersisa.

Lewis Hamilton tercepat keempat di FP3, melanjutkan performa solidnya di akhir pekan.

Kimi Antonelli berada tepat di depan rekan setim Mercedes, George Russell.

Alex Albon, Oliver Bearman, Liam Lawson, dan Charles Leclerc melengkapi 10 besar.

Leclerc menunjukkan kecepatan yang menakjubkan di beberapa kesempatan tetapi kesulitan untuk menyelesaikan satu putaran di akhir sesi.

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

