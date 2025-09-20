F1 GP Azerbaijan 2025: Hasil Free Practice 3 dari Jalanan Baku

Lando Norris memimpin latihan terakhir F1 GP Azerbaijan 2025 dengan waktu tercepat, 0,2 detik di depan Max Verstappen.

F1 GP Azerbaijan 2025 - Baku - Hasil Free Practice 3 Pos Pembalap NAT Tim Laptime 1 Lando Norris GBR McLaren F1 Team 1m41.223s 2 Max Verstappen NED Oracle Red Bull Racing 1m41.445s 3 Oscar Piastri AUS McLaren F1 Team 1m41.477s 4 Lewis Hamilton GBR Scuderia Ferrari HP 1m41.499s 5 Kimi Antonelli ITA Mercedes AMG Petronas F1 Team 1m41.876s 6 George Russell GBR Mercedes AMG Petronas F1 Team 1m41.964s 7 Alex Albon THA Atlassian Williams Racing 1m41.983s 8 Oliver Bearman GBR MoneyGram Haas F1 Team 1m41.985s 9 Liam Lawson NZL Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 1m42.146s 10 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari HP 1m42.209s 11 Isack Hadjar FRA Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 1m42.267s 12 Nico Hulkenberg GER Stake F1 Team Kick Sauber 1m42.428s 13 Carlos Sainz ESP Atlassian Williams Racing 1m42.486s 14 Fernando Alonso ESP Aston Martin Aramco F1 Team 1m42.591s 15 Franco Colapinto ARG BWT Alpine F1 Team 1m42.789s 16 Yuki Tsunoda JPN Oracle Red Bull Racing 1m42.840s 17 Esteban Ocon FRA MoneyGram Haas F1 Team 1m42.868s 18 Gabriel Bortoleto BRA Stake F1 Team Kick Sauber 1m43.060s 19 Pierre Gasly FRA BWT Alpine F1 Team 1m43.322s 20 Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco F1 Team 1m43.350s

Norris pulih dari sesi latihan kedua yang buruk pada hari Jumat, di mana ia mengalami kerusakan pada suspensi McLaren-nya.

Hal ini berarti Norris tidak dapat menyelesaikan simulasi balapan, yang berpotensi menghambat peluangnya di Grand Prix pada hari Minggu.

Kondisi berangin awalnya menyulitkan Norris, karena ia tidak mampu memecahkan rekor waktu terbaik di sebagian besar sesi latihan terakhir.

Article continues below ADVERTISEMENT

Tapi pada akhirnya Norris mencatatkan laptime 1 menit 41,223 detik yang kuat - tampaknya tanpa slipstream di sektor terakhir - untuk meraih posisi teratas.

Max Verstappen menunjukkan kecepatan yang menggembirakan dengan RB21, terpaut dua persepuluh detik dari waktu terbaik Norris.

Pemimpin klasemen F1, Oscar Piastri, melengkapi posisi tiga besar.

Piastri terus terlihat kurang percaya diri dibandingkan rekan setimnya di Sirkuit Kota Baku.

Pebalap Australia itu unggul 31 poin di klasemen pembalap F1 atas Norris, dengan delapan putaran tersisa.

Article continues below ADVERTISEMENT

Lewis Hamilton tercepat keempat di FP3, melanjutkan performa solidnya di akhir pekan.

Kimi Antonelli berada tepat di depan rekan setim Mercedes, George Russell.

Alex Albon, Oliver Bearman, Liam Lawson, dan Charles Leclerc melengkapi 10 besar.

Leclerc menunjukkan kecepatan yang menakjubkan di beberapa kesempatan tetapi kesulitan untuk menyelesaikan satu putaran di akhir sesi.