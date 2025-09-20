Manajer Verstappen Ungkap Satu Nama yang Dihubungi Toto Wolff

Mercedes belum mengumumkan susunan pembalap F1 mereka untuk tahun 2026.

Bos tim Toto Wolff mengatakan George Russell dan Kimi Antonelli akan dipertahankan untuk tahun depan, tetapi hal itu tidak menghentikannya untuk berdiskusi dengan beberapa pembalap terbaik di grid.

Mercedes secara terbuka telah merayu Verstappen selama 12 bulan terakhir, awalnya sebagai pengganti Lewis Hamilton untuk musim F1 2025.

Namun, dengan Verstappen meraih gelar keempatnya di Red Bull, ia tidak berniat pindah ke tim yang sedang kesulitan bersaing untuk meraih kemenangan secara rutin.

Negosiasi antara kubu Verstappen dan Mercedes terus berlanjut dengan pandangan untuk tahun depan.

Article continues below ADVERTISEMENT

Mercedes diperkirakan akan kembali bersaing dalam perebutan gelar juara F1 tahun depan, dengan regulasi teknis baru yang mulai berlaku.

Verstappen telah mengonfirmasi bahwa ia akan tetap di Red Bull pada tahun 2026, tetapi daya saing mereka masih dipertanyakan karena mereka akan memakai Power Unit mereka sendiri untuk pertama kalinya.

“Semua orang menghubungi semua orang”

Vermeulen ingin mengecilkan percakapan antara Verstappen dan Mercedes.

Vermeulen mengklaim "semua orang menghubungi semua orang" dan bahwa Wolff bahkan telah berbicara dengan Leclerc.

"Ini tidak terlalu menarik, lho," kata Vermeulen kepada De Telegraaf. "Semua orang menghubungi semua orang.

Article continues below ADVERTISEMENT

"Atau menurutmu Toto tidak menghubungi Charles Leclerc? Itu hanya teka-teki lain yang coba dipecahkan semua orang sendiri.

"Dan semua orang egois, menginginkan yang terbaik untuk diri mereka sendiri. Itu logis."

Charles Leclerc

Musim 2026 akan menandai era baru di F1 dengan diperkenalkan regulasi teknis yang meliputi perubahan signifikan pada aturan sasis dan mesin.

Alhasil, peta kekuatan di F1 diperkirakan akan mengalami perubahan secara signifikan.

Article continues below ADVERTISEMENT

Jika Ferrari kembali gagal memproduksi mobil yang layak juara, Leclerc mungkin harus mempertimbangkan pilihannya.

Untuk saat ini, Leclerc menegaskan bahwa ia memiliki keyakinan penuh pada Ferrari dan impiannya adalah menang bersama tim Italia tersebut.