F1 GP Azerbaijan 2025: Verstappen Rengkuh Pole di Kualifikasi yang Kacau

Max Verstappen akan memulai F1 GP Azerbaijan 2025 dari Pole Position.

F1 GP Azerbaijan 2025 - Baku - Hasil Kualifikasi Pos Pembalap NAT Tim Q1 Q2 Q3 1 Max Verstappen NED Oracle Red Bull Racing 1m41.331s 1m41.255s 1m41.117s 2 Carlos Sainz ESP Atlassian Williams Racing 1m42.635s 1m41.675s 1m41.595s 3 Liam Lawson NZL Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 1m42.257s 1m41.537s 1m41.707s 4 Kimi Antonelli ITA Mercedes AMG Petronas F1 Team 1m42.247s 1m41.464s 1m41.717s 5 George Russell GBR Mercedes AMG Petronas F1 Team 1m41.646s 1m41.455s 1m42.070s 6 Yuki Tsunoda JPN Oracle Red Bull Racing 1m42.347s 1m41.788s 1m42.143s 7 Lando Norris GBR McLaren F1 Team 1m41.322s 1m41.396s 1m42.239s 8 Isack Hadjar FRA Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 1m41.656s 1m41.647s 1m43.372s 9 Oscar Piastri AUS McLaren F1 Team 1m41.839s 1m41.414s 10 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari HP 1m41.458s 1m41.519s 11 Fernando Alonso ESP Aston Martin Aramco F1 Team 1m41.211s 1m41.857s 12 Lewis Hamilton GBR Scuderia Ferrari HP 1m41.821s 1m42.183s 13 Gabriel Bortoleto BRA Stake F1 Team Kick Sauber 1m42.511s 1m42.277s 14 Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco F1 Team 1m42.101s 1m43.061s 15 Oliver Bearman GBR MoneyGram Haas F1 Team 1m42.666s No Time Set 16 Franco Colapinto ARG BWT Alpine F1 Team 1m42.779s 17 Nico Hulkenberg GER Stake F1 Team Kick Sauber 1m42.916s 18 Esteban Ocon FRA MoneyGram Haas F1 Team 1m43.004s 19 Pierre Gasly FRA BWT Alpine F1 Team 1m43.139s 20 Alex Albon THA Atlassian Williams Racing 1m43.778s

Itu dipastikan setelah Verstappen memuncaki kualifikasi yang kacau di Baku City Circuit.

Dengan enam penghentian karena bendera merah, sesi kualifikasi total berjalan hampir dua jam.

Pada sesi Q3 saja, ada dua insiden yang membuat para pembalap tidak bica mencatatkan laptime saat waktu menyisakan tiga menit.

Article continues below ADVERTISEMENT

Kedua penghentian itu disebabkan oleh insiden yang dialami oleh Oscar Piastri dan Charles Leclerc.

Saat sesi dimulai kembali, Carlos Sainz menempati pole sementara setelah laptime berkat laptime yang dicatat tepat sebelum insiden.

Selain Sainz, duet Racing Bulls Liam Lawson dan Isack Hadjar juga sudah mengantungi laptime.

Verstappen menjadi satu-satunya pembalap yang berhasil mengalahkan Sainz, membukukan laptime 1 menit 41,117 detik untuk pole.

Sainz memulai di baris depan untuk pertama kalinya sebagai pembalap Williams setelah usaha yang luar biasa.

Article continues below ADVERTISEMENT

Lawson mengungguli duo Mercedes untuk mengamankan posisi ketiga di grid, dengan Kimi Antonelli berada di depan George Russell yang melengkapi lima besar.

Kimi Antonelli mengungguli George Russell untuk pertama kalinya musim ini, mengamankan posisi keempat dan kelima.

Yuki Tsunoda masing-masing berada di posisi keenam, di depan Lando Norris, yang menyentuh pembatas pada upaya terakhirnya di Q3.

Isack Hadjar berada di posisi kedelapan, di depan Piastri dan Leclerc, yang mengalami kecelakaan di Q3.

Fernando Alonso gagal lolos ke Q3 setelah bergulat dengan mobilnya sepanjang akhir pekan, sementara itu kecepatan hari Jumat Lewis Hamilton tidak berarti banyak karena ia hanya berada di posisi ke-12.

Article continues below ADVERTISEMENT

Gabriel Bortoleto dan Lance Stroll juga tidak bisa lolos ke Q2, sedangkan Ollie Bearman gagal mencatat waktu di Q2 setelah mengalami kecelakaan di Q1.

Kualifikasi yang kacau

Itu adalah sesi kualifikasi yang kacau, dengan tiga bendera merah dikeluarkan sejak Q1.

Alex Albon dari Williams menyebabkan penghentian pertama, berbelok terlalu dini di Tikungan 1, sehingga mobilnya rusak total.

Nico Hulkenberg menyebabkan penghentian kedua, mengalami lock-up di Tikungan 4.

Untungnya, kerusakan tersebut tidak fatal bagi pembalap Jerman tersebut karena ia kembali ke jalur pit.

Article continues below ADVERTISEMENT

Franco Colapinto kehilangan kendali atas Alpine-nya di tikungan yang sama dengan Hulkenberg tak lama setelah bendera kotak-kotak, yang menyebabkan bendera merah ketiga.

Oliver Bearman menyebabkan bendera merah lainnya hari itu, yang merusak suspensi mobil Haas-nya.

Pembalap Inggris itu akan memulai balapan pada hari Minggu dari posisi grid ke-15.