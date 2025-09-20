F1 GP Azerbaijan 2025: Verstappen Rengkuh Pole di Kualifikasi yang Kacau

Hasil lengkap dari kualifikasi F1 GP Azerbaijan, putaran ke-17 di musim Formula 1 2025 di Sirkuit Jalanan Baku.

Max Verstappen celebrates pole
Max Verstappen akan memulai F1 GP Azerbaijan 2025 dari Pole Position.

F1 GP Azerbaijan 2025 - Baku - Hasil Kualifikasi

PosPembalapNATTimQ1Q2Q3
1Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing1m41.331s1m41.255s1m41.117s
2Carlos SainzESPAtlassian Williams Racing1m42.635s1m41.675s1m41.595s
3Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m42.257s1m41.537s1m41.707s
4Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team1m42.247s1m41.464s1m41.717s
5George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team1m41.646s1m41.455s1m42.070s
6Yuki TsunodaJPNOracle Red Bull Racing1m42.347s1m41.788s1m42.143s
7Lando NorrisGBRMcLaren F1 Team1m41.322s1m41.396s1m42.239s
8Isack HadjarFRAVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m41.656s1m41.647s1m43.372s
9Oscar PiastriAUSMcLaren F1 Team1m41.839s1m41.414s 
10Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1m41.458s1m41.519s 
11Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team1m41.211s1m41.857s 
12Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1m41.821s1m42.183s 
13Gabriel BortoletoBRAStake F1 Team Kick Sauber1m42.511s1m42.277s 
14Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team1m42.101s1m43.061s 
15Oliver BearmanGBRMoneyGram Haas F1 Team1m42.666sNo Time Set 
16Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team1m42.779s  
17Nico HulkenbergGERStake F1 Team Kick Sauber1m42.916s  
18Esteban OconFRAMoneyGram Haas F1 Team1m43.004s  
19Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team1m43.139s  
20Alex AlbonTHAAtlassian Williams Racing1m43.778s  

Itu dipastikan setelah Verstappen memuncaki kualifikasi yang kacau di Baku City Circuit.

Dengan enam penghentian karena bendera merah, sesi kualifikasi total berjalan hampir dua jam.

Pada sesi Q3 saja, ada dua insiden yang membuat para pembalap tidak bica mencatatkan laptime saat waktu menyisakan tiga menit.

Kedua penghentian itu disebabkan oleh insiden yang dialami oleh Oscar Piastri dan Charles Leclerc.

Saat sesi dimulai kembali, Carlos Sainz menempati pole sementara setelah laptime berkat laptime yang dicatat tepat sebelum insiden.

Selain Sainz, duet Racing Bulls Liam Lawson dan Isack Hadjar juga sudah mengantungi laptime.

Verstappen menjadi satu-satunya pembalap yang berhasil mengalahkan Sainz, membukukan laptime 1 menit 41,117 detik untuk pole.

Sainz memulai di baris depan untuk pertama kalinya sebagai pembalap Williams setelah usaha yang luar biasa.

Lawson mengungguli duo Mercedes untuk mengamankan posisi ketiga di grid, dengan Kimi Antonelli berada di depan George Russell yang melengkapi lima besar.

Kimi Antonelli mengungguli George Russell untuk pertama kalinya musim ini, mengamankan posisi keempat dan kelima.

Yuki Tsunoda masing-masing berada di posisi keenam, di depan Lando Norris, yang menyentuh pembatas pada upaya terakhirnya di Q3.

Isack Hadjar berada di posisi kedelapan, di depan Piastri dan Leclerc, yang mengalami kecelakaan di Q3.

Fernando Alonso gagal lolos ke Q3 setelah bergulat dengan mobilnya sepanjang akhir pekan, sementara itu kecepatan hari Jumat Lewis Hamilton tidak berarti banyak karena ia hanya berada di posisi ke-12.

Gabriel Bortoleto dan Lance Stroll juga tidak bisa lolos ke Q2, sedangkan Ollie Bearman gagal mencatat waktu di Q2 setelah mengalami kecelakaan di Q1.

Kualifikasi yang kacau

Itu adalah sesi kualifikasi yang kacau, dengan tiga bendera merah dikeluarkan sejak Q1.

Alex Albon dari Williams menyebabkan penghentian pertama, berbelok terlalu dini di Tikungan 1, sehingga mobilnya rusak total.

Nico Hulkenberg menyebabkan penghentian kedua, mengalami lock-up di Tikungan 4.

Untungnya, kerusakan tersebut tidak fatal bagi pembalap Jerman tersebut karena ia kembali ke jalur pit.

Franco Colapinto kehilangan kendali atas Alpine-nya di tikungan yang sama dengan Hulkenberg tak lama setelah bendera kotak-kotak, yang menyebabkan bendera merah ketiga.

Oliver Bearman menyebabkan bendera merah lainnya hari itu, yang merusak suspensi mobil Haas-nya.

Pembalap Inggris itu akan memulai balapan pada hari Minggu dari posisi grid ke-15.

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

