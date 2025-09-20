F1 GP Azerbaijan 2025: Verstappen Rengkuh Pole di Kualifikasi yang Kacau
Hasil lengkap dari kualifikasi F1 GP Azerbaijan, putaran ke-17 di musim Formula 1 2025 di Sirkuit Jalanan Baku.
Max Verstappen akan memulai F1 GP Azerbaijan 2025 dari Pole Position.
F1 GP Azerbaijan 2025 - Baku - Hasil Kualifikasi
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Q1
|Q2
|Q3
|1
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|1m41.331s
|1m41.255s
|1m41.117s
|2
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams Racing
|1m42.635s
|1m41.675s
|1m41.595s
|3
|Liam Lawson
|NZL
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m42.257s
|1m41.537s
|1m41.707s
|4
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m42.247s
|1m41.464s
|1m41.717s
|5
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m41.646s
|1m41.455s
|1m42.070s
|6
|Yuki Tsunoda
|JPN
|Oracle Red Bull Racing
|1m42.347s
|1m41.788s
|1m42.143s
|7
|Lando Norris
|GBR
|McLaren F1 Team
|1m41.322s
|1m41.396s
|1m42.239s
|8
|Isack Hadjar
|FRA
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m41.656s
|1m41.647s
|1m43.372s
|9
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren F1 Team
|1m41.839s
|1m41.414s
|10
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|1m41.458s
|1m41.519s
|11
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m41.211s
|1m41.857s
|12
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|1m41.821s
|1m42.183s
|13
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Stake F1 Team Kick Sauber
|1m42.511s
|1m42.277s
|14
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m42.101s
|1m43.061s
|15
|Oliver Bearman
|GBR
|MoneyGram Haas F1 Team
|1m42.666s
|No Time Set
|16
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|1m42.779s
|17
|Nico Hulkenberg
|GER
|Stake F1 Team Kick Sauber
|1m42.916s
|18
|Esteban Ocon
|FRA
|MoneyGram Haas F1 Team
|1m43.004s
|19
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|1m43.139s
|20
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams Racing
|1m43.778s
Itu dipastikan setelah Verstappen memuncaki kualifikasi yang kacau di Baku City Circuit.
Dengan enam penghentian karena bendera merah, sesi kualifikasi total berjalan hampir dua jam.
Pada sesi Q3 saja, ada dua insiden yang membuat para pembalap tidak bica mencatatkan laptime saat waktu menyisakan tiga menit.
Kedua penghentian itu disebabkan oleh insiden yang dialami oleh Oscar Piastri dan Charles Leclerc.
Saat sesi dimulai kembali, Carlos Sainz menempati pole sementara setelah laptime berkat laptime yang dicatat tepat sebelum insiden.
Selain Sainz, duet Racing Bulls Liam Lawson dan Isack Hadjar juga sudah mengantungi laptime.
Verstappen menjadi satu-satunya pembalap yang berhasil mengalahkan Sainz, membukukan laptime 1 menit 41,117 detik untuk pole.
Sainz memulai di baris depan untuk pertama kalinya sebagai pembalap Williams setelah usaha yang luar biasa.
Lawson mengungguli duo Mercedes untuk mengamankan posisi ketiga di grid, dengan Kimi Antonelli berada di depan George Russell yang melengkapi lima besar.
Kimi Antonelli mengungguli George Russell untuk pertama kalinya musim ini, mengamankan posisi keempat dan kelima.
Yuki Tsunoda masing-masing berada di posisi keenam, di depan Lando Norris, yang menyentuh pembatas pada upaya terakhirnya di Q3.
Isack Hadjar berada di posisi kedelapan, di depan Piastri dan Leclerc, yang mengalami kecelakaan di Q3.
Fernando Alonso gagal lolos ke Q3 setelah bergulat dengan mobilnya sepanjang akhir pekan, sementara itu kecepatan hari Jumat Lewis Hamilton tidak berarti banyak karena ia hanya berada di posisi ke-12.
Gabriel Bortoleto dan Lance Stroll juga tidak bisa lolos ke Q2, sedangkan Ollie Bearman gagal mencatat waktu di Q2 setelah mengalami kecelakaan di Q1.
Kualifikasi yang kacau
Itu adalah sesi kualifikasi yang kacau, dengan tiga bendera merah dikeluarkan sejak Q1.
Alex Albon dari Williams menyebabkan penghentian pertama, berbelok terlalu dini di Tikungan 1, sehingga mobilnya rusak total.
Nico Hulkenberg menyebabkan penghentian kedua, mengalami lock-up di Tikungan 4.
Untungnya, kerusakan tersebut tidak fatal bagi pembalap Jerman tersebut karena ia kembali ke jalur pit.
Franco Colapinto kehilangan kendali atas Alpine-nya di tikungan yang sama dengan Hulkenberg tak lama setelah bendera kotak-kotak, yang menyebabkan bendera merah ketiga.
Oliver Bearman menyebabkan bendera merah lainnya hari itu, yang merusak suspensi mobil Haas-nya.
Pembalap Inggris itu akan memulai balapan pada hari Minggu dari posisi grid ke-15.