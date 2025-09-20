Permintaan Ban Baru Hamilton Ditolak Ferrari saat Tersingkir di Q2

Lewis Hamilton tersingkir lebih awal dalam sesi kualifikasi F1 GP Azerbaijan yang kacau di Baku City Circuit.

Kualifikasi terinterupsi oleh enam penghentian bendera merah akibat berbagai insiden.

Tidak seperti rekan setimnya, Charles Leclerc, yang menggunakan ban Medium baru di akhir Q2, Hamilton menggunakan ban Soft lama.

Meskipun Hamilton memperbaiki catatan waktunya di akhir, itu tidak cukup untuk lolos ke Q3.

Berbicara kepada Sky Sports setelah kualifikasi, Hamilton mengungkapkan bahwa Ferrari menolak permintaannya untuk memasang ban baru.

Article continues below ADVERTISEMENT

“Sejujurnya, saya sangat kecewa. Kemarin mobil terasa baik, tetapi hari ini kami akhirnya menuju ke arah yang di atas kertas tampak seperti tempat terbaik,” kata Hamilton.

“Kecepatan kami bagus, kami mengalami kemajuan dan saya benar-benar merasa berada di jalur yang tepat, saya tidak membuat kesalahan apa pun, tidak melewati jalan keluar, hanya saja kami tidak menggunakan ban yang tepat di bawah kami.

“Semua pembalap di depan saya pada dasarnya menggunakan ban medium dan saya kehilangan ban Medium di P2 karena jadwal run-time dan itu membuat saya berada di posisi yang kurang menguntungkan.

“Ya [saya memilikinya], tetapi pilihannya tidak diambil untuk menggunakannya.

“Saya ingin melakukannya tetapi mereka mengatakan bahwa pemanasannya terlalu lama atau semacamnya sehingga kami kehabisan waktu dan bahan bakar, jadi tidak bagus.”

Article continues below ADVERTISEMENT

Hamilton: Eliminasi Q2 "sedikit mengejutkan"

Hingga kualifikasi, Lewis Hamilton dan Ferrari menunjukkan kecepatan yang lebih baik.

Juara dunia tujuh kali itu memimpin di FP2, mengungguli rekan setimnya, Leclerc.

Lewis Hamilton

Pada latihan terakhir, Hamilton berada di posisi empat besar, melanjutkan performanya kuatnya selama satu putaran sejak jeda musim panas.

Hamilton mengakui bahwa ia mengira akan "berusaha meraih pole position" sehingga tersingkir lebih awal merupakan sebuah "kejutan".

Article continues below ADVERTISEMENT

"Kami akan memikirkannya secara internal dan seperti yang saya katakan, ada banyak hal positif akhir pekan ini dan saya sangat merasakannya," tambah Hamilton.

"Sejujurnya saya pikir saya akan berusaha meraih pole position hari ini, jadi ini cukup mengejutkan. Saya akan menerimanya dan terus berusaha."

Leclerc juga mengalami sesi kualifikasi yang mengecewakan.

Peraih pole position empat kali di GP Azerbaijan itu mengalami kecelakaan di Tikungan 16 pada Q3.

Leclerc tidak akan memulai balapan hari Minggu di posisi lebih tinggi dari posisi ke-10 di grid.