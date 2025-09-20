Piastri Akui Kesalahan Krusial saat Insiden Kualifikasi GP Azerbaijan

Oscar Piastri mengakui kesalahannya untuk kecelakaan kualifikasi di Baku.

Pemuncak klasemen Oscar Piastri melakukan kesalahan langka ketika ia menabrak di bagian akhir kualifikasi di Baku sebelum ia mencatatkan waktu putaran, sehingga ia hanya berada di posisi kesembilan di grid untuk balapan hari Minggu.

Itu bisa dibilang kesalahan pertama Piastri di musim 2025 sejak ia mengalami kecelakaan di Grand Prix Australia pembuka musim.

Merenungkan kecelakaannya di Tikungan 3, pembalap Australia itu mengakui bahwa ia terlalu memaksakan diri.

“Saya rasa saya mengerem agak terlambat,” kata Piastri. “Saya belum melihat datanya, tetapi biasanya begitulah yang terjadi ketika rem terkunci, agak terlambat.

“Tentu saja mengecewakan, saya merasa mobil berada di posisi yang baik, tetapi hasilnya mengecewakan.

“Dua tikungan pertama sangat bagus dan kemudian, saya tidak tahu apakah saya terlalu memaksakan diri atau [karena] hujan yang turun. Ada beberapa tikungan di lap terakhir yang terasa agak sulit, tetapi saya tidak tahu apakah itu salah satunya.

“Pada akhirnya saya perlu memeriksanya, tetapi saya pikir itu hanya kasus berusaha terlalu keras dan akibatnya.”

Untungnya, kesalahan Piastri tidak terlalu telak setelah rekan satu tim di McLaren dan rival utamanya dalam pertarungan gelar, Lando Norris, hanya dua posisi lebih baik di P7.

Apakah kemenangan bisa dicapai Piastri?

Piastri hampir menutup kemungkinan untuk bangkit dan meraih kemenangan di grand prix hari Minggu.

Max Verstappen dari Red Bull memimpin grid start yang beragam, di depan Carlos Sainz dari Williams dan Liam Lawson dari Racing Bulls.

"Saya pikir kemenangan ini ambisius, tapi mari kita tunggu dan lihat saja," tambah Piastri. "Saya pikir kami pasti bisa membuat kemajuan. Mobilnya cepat akhir pekan ini dan semoga kami bisa memanfaatkannya untuk membuat kemajuan."

