F1 GP Azerbaijan 2025: Revisi Starting Grid setelah DSQ Ocon
Pembaruan starting grid untuk F1 GP Azerbaijan 2025 setelah Esteban Ocon dari Haas didiskualifikasi.
Berikut ini adalah starting grid untuk F1 GP Azerbaijan 2025, yang akan dimulai pukul 18:00 Waktu Indonesia Barat.
F1 GP Azerbaijan 2025 - Baku - Starting Grid
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|1
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|2
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams Racing
|3
|Liam Lawson
|NZL
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|4
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|5
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|6
|Yuki Tsunoda
|JPN
|Oracle Red Bull Racing
|7
|Lando Norris
|GBR
|McLaren F1 Team
|8
|Isack Hadjar
|FRA
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|9
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren F1 Team
|10
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|11
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|12
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|13
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Stake F1 Team Kick Sauber
|14
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|15
|Oliver Bearman
|GBR
|MoneyGram Haas F1 Team
|16
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|17
|Nico Hulkenberg
|GER
|Stake F1 Team Kick Sauber
|18
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|19
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams Racing
|20
|Esteban Ocon
|FRA
|MoneyGram Haas F1 Team
Max Verstappen akan memulai F1 GP Azerbaijan 2025 dari pole. Verstappen tampil gemilang dalam sesi kualifikasi yang kacau dengan enam kali penghentian akibat bendera merah.
Ia akan berbagi baris terdepan dengan mantan rekan setimnya di Toro Rosso, Carlos Sainz, yang meraih hasil kualifikasi terbaik Williams sejak Grand Prix Belgia 2021.
Liam Lawson juga tampil impresif di kualifikasi, mengamankan posisi ketiga di grid untuk Racing Bulls. Lawson akan start di depan pasangan Mercedes, Kimi Antonelli dan George Russell.
Yuki Tsunoda meraih hasil kualifikasi terbaiknya sebagai pembalap Red Bull di posisi keenam, dan ia akan start tepat di depan Lando Norris di posisi ketujuh.
Isack Hadjar akan berada di posisi kedelapan, di depan pemimpin klasemen dunia F1, Oscar Piastri, di posisi kesembilan.
Charles Leclerc melengkapi 10 besar setelah Sabtu yang mengecewakan bagi Ferrari. Rekan satu timnya Lewis Hamilton akan memulai balapan hari Minggu dari posisi ke-12 di grid setelah tersingkir secara mengejutkan di Q2.
Esteban Ocon didiskualifikasi dari hasil kualifikasi karena gagal dalam uji defleksi sayap belakang. Pembalap Prancis itu kini akan memulai balapan dari posisi ke-20 dan terakhir untuk Haas.