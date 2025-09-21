F1 GP Azerbaijan 2025: Revisi Starting Grid setelah DSQ Ocon

Berikut ini adalah starting grid untuk F1 GP Azerbaijan 2025, yang akan dimulai pukul 18:00 Waktu Indonesia Barat.

F1 GP Azerbaijan 2025 - Baku - Starting Grid Pos Pembalap NAT Tim 1 Max Verstappen NED Oracle Red Bull Racing 2 Carlos Sainz ESP Atlassian Williams Racing 3 Liam Lawson NZL Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 4 Kimi Antonelli ITA Mercedes AMG Petronas F1 Team 5 George Russell GBR Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Yuki Tsunoda JPN Oracle Red Bull Racing 7 Lando Norris GBR McLaren F1 Team 8 Isack Hadjar FRA Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 9 Oscar Piastri AUS McLaren F1 Team 10 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari HP 11 Fernando Alonso ESP Aston Martin Aramco F1 Team 12 Lewis Hamilton GBR Scuderia Ferrari HP 13 Gabriel Bortoleto BRA Stake F1 Team Kick Sauber 14 Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco F1 Team 15 Oliver Bearman GBR MoneyGram Haas F1 Team 16 Franco Colapinto ARG BWT Alpine F1 Team 17 Nico Hulkenberg GER Stake F1 Team Kick Sauber 18 Pierre Gasly FRA BWT Alpine F1 Team 19 Alex Albon THA Atlassian Williams Racing 20 Esteban Ocon FRA MoneyGram Haas F1 Team

Max Verstappen akan memulai F1 GP Azerbaijan 2025 dari pole. Verstappen tampil gemilang dalam sesi kualifikasi yang kacau dengan enam kali penghentian akibat bendera merah.

Ia akan berbagi baris terdepan dengan mantan rekan setimnya di Toro Rosso, Carlos Sainz, yang meraih hasil kualifikasi terbaik Williams sejak Grand Prix Belgia 2021.

Liam Lawson juga tampil impresif di kualifikasi, mengamankan posisi ketiga di grid untuk Racing Bulls. Lawson akan start di depan pasangan Mercedes, Kimi Antonelli dan George Russell.

Yuki Tsunoda meraih hasil kualifikasi terbaiknya sebagai pembalap Red Bull di posisi keenam, dan ia akan start tepat di depan Lando Norris di posisi ketujuh.

Isack Hadjar akan berada di posisi kedelapan, di depan pemimpin klasemen dunia F1, Oscar Piastri, di posisi kesembilan.

Charles Leclerc melengkapi 10 besar setelah Sabtu yang mengecewakan bagi Ferrari. Rekan satu timnya Lewis Hamilton akan memulai balapan hari Minggu dari posisi ke-12 di grid setelah tersingkir secara mengejutkan di Q2.

Esteban Ocon didiskualifikasi dari hasil kualifikasi karena gagal dalam uji defleksi sayap belakang. Pembalap Prancis itu kini akan memulai balapan dari posisi ke-20 dan terakhir untuk Haas.