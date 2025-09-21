F1 GP Azerbaijan 2025: Revisi Starting Grid setelah DSQ Ocon

Pembaruan starting grid untuk F1 GP Azerbaijan 2025 setelah Esteban Ocon dari Haas didiskualifikasi.

Top 3 in qualifying at the Azerbaijan Grand Prix
Berikut ini adalah starting grid untuk F1 GP Azerbaijan 2025, yang akan dimulai pukul 18:00 Waktu Indonesia Barat.

F1 GP Azerbaijan 2025 - Baku -  Starting Grid

PosPembalapNATTim
1Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing
2Carlos SainzESPAtlassian Williams Racing
3Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team
4Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team
5George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team
6Yuki TsunodaJPNOracle Red Bull Racing
7Lando NorrisGBRMcLaren F1 Team
8Isack HadjarFRAVisa Cash App Racing Bulls F1 Team
9Oscar PiastriAUSMcLaren F1 Team
10Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP
11Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team
12Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP
13Gabriel BortoletoBRAStake F1 Team Kick Sauber
14Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team
15Oliver BearmanGBRMoneyGram Haas F1 Team
16Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team
17Nico HulkenbergGERStake F1 Team Kick Sauber
18Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team
19Alex AlbonTHAAtlassian Williams Racing
20Esteban OconFRAMoneyGram Haas F1 Team

Max Verstappen akan memulai F1 GP Azerbaijan 2025 dari pole. Verstappen tampil gemilang dalam sesi kualifikasi yang kacau dengan enam kali penghentian akibat bendera merah.

Ia akan berbagi baris terdepan dengan mantan rekan setimnya di Toro Rosso, Carlos Sainz, yang meraih hasil kualifikasi terbaik Williams sejak Grand Prix Belgia 2021.

Liam Lawson juga tampil impresif di kualifikasi, mengamankan posisi ketiga di grid untuk Racing Bulls. Lawson akan start di depan pasangan Mercedes, Kimi Antonelli dan George Russell.

Yuki Tsunoda meraih hasil kualifikasi terbaiknya sebagai pembalap Red Bull di posisi keenam, dan ia akan start tepat di depan Lando Norris di posisi ketujuh.

Isack Hadjar akan berada di posisi kedelapan, di depan pemimpin klasemen dunia F1, Oscar Piastri, di posisi kesembilan.

Charles Leclerc melengkapi 10 besar setelah Sabtu yang mengecewakan bagi Ferrari. Rekan satu timnya Lewis Hamilton akan memulai balapan hari Minggu dari posisi ke-12 di grid setelah tersingkir secara mengejutkan di Q2.

Esteban Ocon didiskualifikasi dari hasil kualifikasi karena gagal dalam uji defleksi sayap belakang. Pembalap Prancis itu kini akan memulai balapan dari posisi ke-20 dan terakhir untuk Haas.

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

