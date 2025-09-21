Apakah Lando Norris Melewatkan Kesempatan Emas di Baku?

Lando Norris melewatkan kesempatan emas untuk mengejar ketertinggalan dari Oscar Piastri dalam kualifikasi yang kacau di Grand Prix Azerbaijan.

Piastri melakukan kesalahan langka setelah menabrak di paruh akhir kualifikasi yang menegangkan di Baku, membuatnya hanya berada di posisi kesembilan di grid untuk grand prix hari Minggu.

Hal itu memberi Norris, rekan setim McLaren sekaligus rivalnya di kejuaraan, kesempatan besar untuk memimpin dan meraih momentum dalam perebutan gelar.

Namun Norris - yang tertinggal 31 poin di belakang Piastri dengan delapan balapan tersisa - mengalami putaran terakhir yang buruk di Q3 dan berakhir di posisi ketujuh yang mengecewakan, hanya unggul dua posisi dari Piastri.

Norris dengan tegas menolak anggapan bahwa ini adalah kesempatan yang terbuang, dan menjawab "tidak" ketika pertanyaan itu diajukan kepadanya.

Pembalap Inggris itu menyenggol dinding di Tikungan 15 dan waktu putarannya 1,122 detik lebih lambat dari Max Verstappen dari Red Bull, yang meraih pole position.

“Saya tidak punya delta, jadi saya tidak tahu berapa banyak selisihnya. Mungkin 0,2 detik, jadi beberapa posisi, tapi tidak 1,1 detik dari Max,” kata Norris.

Pandit F1 Sky Sports, Jamie Chadwick, berpikir Norris akan menyesali dirinya sendiri.

“Saya pikir sebagian dari dirinya akan berpikir 'karena rekan setim saya menabrak dinding, saya masih di depannya' meskipun tidak di posisi yang seharusnya,” kata juara Seri W tiga kali itu.

“Jika Oscar berada di posisi pole dan dia berada di P7, itu akan lebih buruk, tetapi di saat yang sama, saya pikir dia akan berpikir ini adalah kesempatan bagus untuk mengambil poin yang cukup banyak dari Oscar besok.

“Tapi semuanya masih harus dipertaruhkan besok dan Lando terlihat lebih kuat dari Oscar sepanjang akhir pekan, sejujurnya.”

Norris sesali 'kesalahan' keluar lebih awal

Norris mengakui bahwa McLaren melakukan "kesalahan" dengan keluar lebih dulu di kualifikasi.

"Saya pikir itu kesalahan dari pihak saya, dari pihak kami, untuk keluar dari pit lane lebih dulu. Seharusnya tidak - jika ada bendera kuning di belakang atau bendera merah, kami akan terlihat seperti pahlawan dan yang lainnya akan terlihat seperti pecundang," jelasnya.

"Sekarang saya terlihat seperti pecundang dan mereka pahlawan, tetapi terkadang itulah harga yang harus dibayar di sini dan risiko yang harus diambil.

"Tapi masih sedikit berlumpur, jadi saya pikir siapa pun yang lebih jauh di belakang, cengkeramannya lebih baik. Hanya keputusan yang pada akhirnya tidak berhasil. Sesuatu yang akan kami tinjau dan coba perbaiki di lain waktu."

Namun, kepala tim McLaren, Andrea Stella, membela keputusan tersebut.

"Ada sedikit tekanan seiring waktu, ada tekanan dengan bendera kuning," ujar Stella kepada Sky Sports F1. "Jadi, saya pikir dalam kondisi kami, penting untuk menyelesaikan satu putaran.

"Pada akhirnya, putaran itu tidak sebaik yang kami inginkan. Namun, berada di posisi pertama memberi Anda rasa aman dari sudut pandang bendera kuning, Anda dapat mengontrol pemanasan ban di putaran berikutnya.

"Kami pikir itu tidak masalah dari sudut pandang itu, itu hanya masalah mengeksekusi putaran."