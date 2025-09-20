Leclerc "Sangat Kesulitan" Saat Rekor Pole Baku Berakhir di Tembok

Charles Leclerc mengalami lock-up dan menabrak tembok di Tikungan 16, sehingga sesi kualifikasinya berakhir lebih awal.

Insiden ini membuat Leclerc akan memulai balapan hari Minggu dengan posisi start tidak lebih tinggi dari posisi ke-10.

Momen ini juga menyudahi rekor pole beruntun Leclerc di Baku City Circuit, salah satu trek favorit pembalap Monako itu.

Menjelang akhir pekan, Leclerc telah meraih empat pole position berturut-turut, sejak tahun 2021.

Ironisnya, ia belum mampu mengonversi satu pun pole position tersebut menjadi kemenangan.

Berbicara kepada Sky Sports setelah kualifikasi, Leclerc menjelaskan kesulitannya akhir pekan ini dan bagaimana semuanya terasa kurang lancar.

“Oh ya. Terutama bagi saya. Saya rasa Lewis langsung jauh lebih cepat dan lebih konsisten daripada saya selama akhir pekan,” jelas Leclerc.

“Saya kesulitan sekali, biasanya saya datang ke Baku dan semuanya berjalan cukup alami, tetapi sayangnya tahun ini tidak demikian.

“Saya rasa saya mengerti alasannya, dan saat kualifikasi saya banyak mengubah mobil untuk mencoba mengubah feeling, dan feeling itu semakin membaik sampai kami benar-benar memasang ban medium dan semuanya menjadi [salah].

“Sangat, sangat sulit saat kami memasang ban Medium. Entah kenapa kemarin terasa seperti ban yang lebih baik untuk mobil kami.

"Hari ini, rasanya kami tidak pernah bisa mencapai posisi yang tepat dengan ban tersebut dan itu membuatnya sangat sulit dengan sangat cepat.”

Bisakah Leclerc pulih di balapan?

Sesi kualifikasi yang kacau membuat starting grid terasa lebih acak dari biasanya.

Max Verstappen berada di posisi pole, tetapi ia berada di baris terdepan bersama Carlos Sainz dari Williams.

Charles Leclerc

Liam Lawson mengungguli duo Mercedes untuk mengamankan posisi ketiga. McLaren akan memulai balapan dari posisi ketujuh dan kesembilan.

Menilai peluangnya dalam balapan ini, Charles Leclerc menambahkan: “Ada peluang, tetapi akan sulit untuk kembali ke depan. Ada peluang dan saya akan berusaha.

“Saya tentu akan menantikan dan semoga mencoba menjalani hari Minggu yang hebat dengan hari Sabtu yang mengecewakan. Biasanya, situasinya terbalik ketika saya datang ke sini. Saya berharap dapat membalikkan keadaan.”