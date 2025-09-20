Sainz Ingin Mengubah Start Baris Depan Jadi Podium Williams Pertamanya

Carlos Sainz berada di jalur untuk meraih pole position yang menakjubkan setelah kecelakaan terpisah yang dialami Charles Leclerc dan Oscar Piastri mengganggu babak akhir kualifikasi yang penuh drama di Baku.

Max Verstappen dari Red Bull merebut pole position dengan peningkatan laptime di menit-menit akhir, tetapi pembalap Belanda itu adalah satu-satunya pembalap yang mampu menyalip Sainz, yang meraih hasil terbaik Williams di kualifikasi sejak George Russell di Grand Prix Belgia 2021 yang diguyur hujan.

"Sangat senang. Kami berhasil menyelesaikan kualifikasi hari ini. Setiap kali kami menggunakan ban yang tepat di waktu yang tepat dan mencatatkan beberapa putaran yang sangat kuat," kata Sainz.

"Tentu saja, saat mobil teratas menyelesaikan satu putaran, kami selalu tertinggal empat atau lima persepuluh detik, tetapi itu hanya salah satunya, dan itu adalah Max - tidak mengherankan. Selebihnya, kami berhasil mengalahkan mereka. Kami berada di P2, yang merupakan kabar baik."

"Saya telah mencatatkan putaran yang bagus tahun ini di kualifikasi; itu sama sekali bukan masalah atau kelemahan saya. Sekali lagi kami membuktikan bahwa ada kecepatan di mobil ini dan memberikan hasil yang baik di kualifikasi ketika dibutuhkan.

Article continues below ADVERTISEMENT

"Sayangnya, tahun ini dalam balapan dan poin tidak berjalan seperti yang kami inginkan, tetapi selama kecepatannya ada, seperti yang dibuktikan hari ini, balapan yang bagus akan datang dan saya tidak khawatir."

Williams pernah naik podium di Baku, saat Lance Stroll mengklaim posisi ketiga musim 2017.

Podium terakhir tim diraih di Grand Prix Belgia 2021 yang sempat tertunda, ketika Russell finis kedua setelah dua putaran di belakang Safety Car.

Mengenai balapan hari Minggu, Sainz menambahkan: "Saya akan mengerahkan segalanya untuk memberi Williams podium pertama. Kita lihat saja nanti."

Tidak kecewa setelah gagal pole

Sainz menegaskan ia tidak kecewa gagal meraih pole position, menyadari bahwa catatan waktunya pada akhirnya "tidak akan cukup baik".

Article continues below ADVERTISEMENT

"Tidak juga, karena saya tahu catatan waktu saya bagus, tapi mungkin tidak cukup baik untuk meraih pole position," kata pembalap Spanyol itu.

"Kita tahu bahwa jika McLaren atau Red Bull menyelesaikan satu putaran, rata-rata selisihnya tiga hingga lima persepuluh detik. Dan juga jika kondisi lintasan cukup baik - yang merupakan ketidakpastian besar - saya tahu catatan waktu saya tidak akan cukup baik.

"Saya pikir simulasi kami saat itu mengatakan mungkin hanya Max dan Lando yang bisa mengalahkan kami. Jadi saya berpikir tentang P3. Pada akhirnya, hanya Max… Pasti Max!

"Tapi, secara umum, saya pikir begitu saya memulai putaran di akhir, saya sebenarnya melaju sangat cepat. Saya unggul tiga atau empat persepuluh detik di lap saya.

"Di satu sisi, saya berpikir, hebat, karena ini mungkin akan mengukuhkan atau mencapai pole position, tapi kemudian saya berpikir para pemimpin akan lebih cepat lagi, bukan? Dan itulah yang terjadi."