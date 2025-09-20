Verstappen Tidak Pikirkan Musim 2025 Meski Catat Pole Lainnya

Max Verstappen mengabaikan pentingnya musim F1 2025, dengan mengatakan ia "tidak akan terlalu peduli" dengan musim tersebut ketika ia sudah lebih tua, meskipun berhasil meraih posisi pole yang menonjol di Azerbaijan.

Verstappen memanfaatkan kondisi sulit untuk meraih pole position pertamanya di Baku.

Hebatnya, ini adalah salah satu dari sedikit trek di mana Verstappen belum meraih pole position. Hal ini terutama berkat rekor luar biasa Charles Leclerc di Azerbaijan selama bertahun-tahun, dengan meraih empat pole position berturut-turut.

Seperti sebagian besar musim ini, Red Bull menemukan performanya di awal sesi latihan dan kualifikasi.

Dengan McLaren dan Ferrari yang melakukan kesalahan, Verstappen menghasilkan performa sekelas juara dunia untuk mengalahkan Carlos Sainz dari Williams untuk meraih posisi terdepan.

Meskipun Verstappen terus tampil di level yang luar biasa, kegagalan meraih gelar di akhir musim berarti musim tersebut tidak akan berkesan baginya saat ia pensiun.

“Saya rasa ketika saya lebih tua, saya tidak akan terlalu peduli,” kata Verstappen. “Saya hanya akan memikirkan hal-hal lain, menikmati waktu bersama teman-teman, keluarga, dan kemudian mungkin mendapatkan beberapa momen penting — seperti, ‘ya, itu bagus.’ Tapi ini memang tahun yang baik.

“Saya senang dengan performa saya. Sepertinya sekarang kami lebih memahami mobil ini, yang menurut saya merupakan hal terpenting.

“Dan kemudian ketika saya merasa sedikit lebih bahagia di dalam mobil, Anda dapat secara alami mendapatkan lebih banyak manfaat darinya. Dan itulah yang sedang kami lakukan saat ini. Jadi semoga kami dapat mempertahankannya.”

Bisakah Verstappen menang lagi?

Verstappen mendominasi balapan terakhir di Monza dari posisi pole, menang dengan selisih 19 detik.

Pembalap Belanda itu tampak senang dengan kemajuan yang dicapai Red Bull sejak FP1, meskipun kualifikasi berlangsung kacau.

Max Verstappen

"Sejujurnya, kualifikasinya panjang, dengan banyak sekali bendera merah," tambah Verstappen. "Jadi, pada dasarnya sangat sulit untuk memperbaiki putaran, karena sering kali ban belum benar-benar siap atau, lagi-lagi, bendera merah muncul.

"Jadi, terutama Q3, dengan sedikit hujan di sekitarnya, sesi itu sangat sulit. Dan kemudian di putaran terakhir, Anda harus mengerahkan segalanya.

"Saya bahkan tidak menggunakan ban terbaik yang saya inginkan, tetapi karena semua bendera merah, ban saya hampir habis. Dan ya, saya sangat senang dengan bagaimana akhir pekan ini berjalan sejauh ini.

"Karena saya pikir, Anda tahu, sejak FP1, performa kami tidak terlalu buruk, dan kami hanya terus sedikit meningkat. Dan kemudian kami berada di sana saat kualifikasi, dan tentu saja, di situlah letak pentingnya."

Dengan McLaren berada di posisi start ketujuh dan kesembilan, dan Ferrari berada di posisi ke-10 dan P12, Verstappen tampaknya memiliki jalan lebar menuju kemenangan.

Menjelang balapan, Verstappen berkata: "Ya. Namun, lagi-lagi, balapannya panjang. Tentu saja, kita ingin start yang baik.

"Tapi meski begitu, kami hanya perlu balapan sendiri, merawat ban kami, karena kondisinya masih cukup sulit untuk ban di sini karena komponnya yang lebih lunak. Setelah itu, kita lihat saja nanti."