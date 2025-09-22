Mekies Enggan Tanggapi Rumor Pembalap Kedua Red Bull untuk 2026

Team Principal Red Bull, Laurent Mekies, menolak berkomentar banyak tentang rumor yang beredar seputar line-up pembalap timnya untuk musim 2026.

Isack Hadjar jelas menjadi favorit untuk mendampingi Max Verstappen di Red Bull musim depan, tetapi Yuki Tsunoda masih bertarung untuk masa depannya, yang masih belum pasti.

Majalah Jerman, Auto Motor und Sport, bahkan mengklaim bahwa Hadjar sudah pasti akan menggantikan Tsunoda pada tahun 2026.

Baik Hadjar maupun Red Bull menepis spekulasi tersebut, dengan Mekies menegaskan bahwa tim tidak terburu-buru untuk membuat keputusan akhir mengenai susunan pembalap mereka.

"Tahukah Anda, kami sudah mengatakannya. Kami sudah mengatakannya berulang kali. Kami tidak terburu-buru," ujar Mekies kepada Sky Sports F1 sebelum kualifikasi di Grand Prix Azerbaijan.

"Karena untuk apa kami terburu-buru? Tidak, para pembalap kami masih terikat kontrak dengan kami. Kami memiliki semua mobil yang kami miliki dan berusaha memberikan mereka kondisi terbaik agar mereka dapat berkembang.

"Kami tahu Yuki membutuhkan waktu itu dan menunjukkan perkembangannya. Dan kami berusaha memberinya waktu sebanyak mungkin."

Red Bull team boss Laurent Mekies

Mekies sama sekali menghindari pertanyaan seputar masa depan pembalap junior Red Bull, Arvid Lindblad.

Ketika ditanya apakah Lindblad bisa dipromosikan ke tim saudara Red Bull, Racing Bulls, Mekies menjawab: "Saya rasa bukan untuk Red Bull Racing. Jadi bukan, pertanyaannya untuk Helmut [Marko]."

Tsunoda kemudian mencatatkan kualifikasi terbaiknya tahun ini untuk Red Bull dengan finis di posisi keenam, dua posisi di depan Hadjar.

Liam Lawson, yang secara brutal diturunkan dari Red Bull setelah dua balapan musim ini, meraih posisi kelima, hasil terbaik sepanjang karirnya di grid.

Keputusan datang ‘lebih akhir di musim’

Bos Racing Bulls, Alan Permane, mengatakan ia memperkirakan keputusan tentang masa depan rookie Hadjar akan datang "jauh di akhir musim".

"Saya pikir itu keputusan yang sulit saat ini, dan untungnya, kami tidak perlu membuat keputusan itu saat ini. Saya sangat yakin, dan saya pikir sudah dikatakan, bahwa itu akan terjadi jauh di akhir musim," kata Permane kepada F1.com.

"Yang harus kami lakukan untuk Isack adalah memastikan bahwa kami, sebagai tim di trek, memberikan kesempurnaan untuknya, sehingga ia memiliki mobil yang dapat ia gunakan dengan baik, dan ia perlu tampil baik. Ia juga perlu memberikan kesempurnaan.

"Kami telah melihat bahwa ketika ia melakukan itu, dan ketika mobilnya tepat dan cocok untuk sirkuit dan ia mampu menggabungkan semuanya, kami dapat memiliki akhir pekan yang sangat kuat."