Oscar Piastri Tersingkir di Lap Awal Grand Prix Azerbaijan

Pemimpin klasemen sementara, Oscar Piastri, tersingkir pada lap pembuka Grand Prix Azerbaijan 2025.

Memulai balapan dari posisi ke-9, balapan Piastri berantakan setelah mengalami jump-start yang membuatnya tercecer ke belakang, dan kemudian menabrak barrier di Tikungan 6.

Kesalahan Piastri yang tidak biasa ini memberi Lando Norris peluang emas untuk mengejar ketertinggalan dalam perebutan gelar juara, dengan kedua pembalap kini dipisahkan 31 poin.

Momen ini menjadi puncak dari akhir pekan yang buruk bagi Piastri di Baku. Pada hari Sabtu, ia mengalami kecelakaan di Q3, menempatkannya di posisi kesembilan di grid.

Kesalahan Piastri dianalisis

"Dia mengalami lock-up. Dia baru saja mengunci dan melaju lurus!" kata pakar F1 Sky Sports Karun Chandhok. "Dia meluncur ke pembatas jalan.

"Dia tiba-tiba menginjak rem. Saya tidak ingat ada yang menabrak pembatas jalan itu sepanjang akhir pekan.

Bernie Collins menambahkan: "Sepertinya dia benar-benar melakukan jump-start, lalu mencoba sedikit pulih dan kehilangan semua posisi itu."

Piastri juga diberi penalti waktu lima detik karena melakukan jump start, yang tidak dapat ia jalani karena terjatuh saat balapan.

Yang terpenting, FIA telah mengonfirmasi bahwa Piastri tidak akan mendapatkan penalti grid untuk balapan berikutnya di Singapura karena penalti waktu lima detik tidak memengaruhi balapan berikutnya.