F1 GP Azerbaijan 2025: Verstappen Dominan, Piastri Tersingkir di Awal

Hasil lengkap dari F1 GP Azerbaijan, putaran ke-17 musim Formula 1 2025 di Baku City Circuit.

Verstappen celebrates his fourth win of 2025
Max Verstappen memenangkan F1 GP Azerbaijan 2025.

F1 GP Azerbaijan 2025 - Baku - Hasil Balapan

PosPembalapNATTimLap/Gap
1Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing51 laps
2George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team+14.609s
3Carlos SainzESPAtlassian Williams Racing+19.199s
4Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team+21.760s
5Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team+33.290s
6Yuki TsunodaJPNOracle Red Bull Racing+33.808s
7Lando NorrisGBRMcLaren F1 Team+34.227s
8Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP+36.310s
9Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP+36.774s
10Isack HadjarFRAVisa Cash App Racing Bulls F1 Team+38.982s
11Gabriel BortoletoBRAStake F1 Team Kick Sauber+67.606s
12Oliver BearmanGBRMoneyGram Haas F1 Team+68.262s
13Alex AlbonTHAAtlassian Williams Racing+72.870s
14Esteban OconFRAMoneyGram Haas F1 Team+77.580s
15Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team+78.707s
16Nico HulkenbergGERStake F1 Team Kick Sauber+80.237s
17Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team+96.392s
19Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team+ 1 lap
19Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team+ 1 lap
DNFOscar PiastriAUSMcLaren F1 Team0 laps

Verstappen kembali meraih kemenangan dominan di Grand Prix Azerbaijan setelah pemuncak klasemen Oscar Piastri mengalami kecelakaan.

Piastri, yang jarang melakukan kesalahan musim ini, mengalami start buruk di Baku karena melakukan jump-start sebelum mengalami lock-up dan menabrak dinding di Tikungan 6, memperparah akhir pekan yang buruk bagi pembalap McLaren tersebut.

Dengan McLaren tidak lagi berpeluang meraih kemenangan, Verstappen melaju dengan nyaman dan tanpa tandingan untuk meraih kemenangan kedua berturut-turut - kemenangan keempatnya di musim 2025.

"Akhir pekan ini luar biasa bagi kami. Monza sudah hebat, tetapi bagi kami menang di sini sungguh fantastis," kata juara dunia empat kali itu.

"Mobil bekerja sangat baik di kedua kompon. Udara bersih selalu tersedia, jadi Anda bisa merawat ban, dan itu cukup mudah.

"Tidak pernah mudah di sini, hari ini sangat berangin, jadi mobil banyak bergerak. Saya sangat senang dengan performa ini."

Sainz scored his first podium for Williams
George Russell meraih posisi kedua yang meyakinkan untuk Mercedes, sementara Carlos Sainz melengkapi podium untuk Williams, mengubah lap luar biasa untuk P2 di grid menjadi posisi ketiga di bendera finis.

Kimi Antonelli menempati posisi keempat dengan Mercedes lainnya, di depan Liam Lawson, yang finis di posisi kelima yang gemilang untuk Racing Bulls.

Yuki Tsunoda menahan Lando Norris untuk posisi keenam karena pembalap McLaren itu hanya bisa meraih enam poin di hari rekan setim sekaligus rivalnya dalam perebutan gelar juara dunia itu mengalami kecelakaan.

Lewis Hamilton finis di urutan kedelapan di depan rekan setimnya di Ferrari, Charles Leclerc, dengan Isack Hadjar meraih poin terakhir yang ditawarkan untuk Racing Bulls di posisi ke-10.

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

