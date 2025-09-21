F1 GP Azerbaijan 2025: Verstappen Dominan, Piastri Tersingkir di Awal

Max Verstappen memenangkan F1 GP Azerbaijan 2025.

F1 GP Azerbaijan 2025 - Baku - Hasil Balapan Pos Pembalap NAT Tim Lap/Gap 1 Max Verstappen NED Oracle Red Bull Racing 51 laps 2 George Russell GBR Mercedes AMG Petronas F1 Team +14.609s 3 Carlos Sainz ESP Atlassian Williams Racing +19.199s 4 Kimi Antonelli ITA Mercedes AMG Petronas F1 Team +21.760s 5 Liam Lawson NZL Visa Cash App Racing Bulls F1 Team +33.290s 6 Yuki Tsunoda JPN Oracle Red Bull Racing +33.808s 7 Lando Norris GBR McLaren F1 Team +34.227s 8 Lewis Hamilton GBR Scuderia Ferrari HP +36.310s 9 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari HP +36.774s 10 Isack Hadjar FRA Visa Cash App Racing Bulls F1 Team +38.982s 11 Gabriel Bortoleto BRA Stake F1 Team Kick Sauber +67.606s 12 Oliver Bearman GBR MoneyGram Haas F1 Team +68.262s 13 Alex Albon THA Atlassian Williams Racing +72.870s 14 Esteban Ocon FRA MoneyGram Haas F1 Team +77.580s 15 Fernando Alonso ESP Aston Martin Aramco F1 Team +78.707s 16 Nico Hulkenberg GER Stake F1 Team Kick Sauber +80.237s 17 Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco F1 Team +96.392s 19 Pierre Gasly FRA BWT Alpine F1 Team + 1 lap 19 Franco Colapinto ARG BWT Alpine F1 Team + 1 lap DNF Oscar Piastri AUS McLaren F1 Team 0 laps

Verstappen kembali meraih kemenangan dominan di Grand Prix Azerbaijan setelah pemuncak klasemen Oscar Piastri mengalami kecelakaan.

Piastri, yang jarang melakukan kesalahan musim ini, mengalami start buruk di Baku karena melakukan jump-start sebelum mengalami lock-up dan menabrak dinding di Tikungan 6, memperparah akhir pekan yang buruk bagi pembalap McLaren tersebut.

Dengan McLaren tidak lagi berpeluang meraih kemenangan, Verstappen melaju dengan nyaman dan tanpa tandingan untuk meraih kemenangan kedua berturut-turut - kemenangan keempatnya di musim 2025.

"Akhir pekan ini luar biasa bagi kami. Monza sudah hebat, tetapi bagi kami menang di sini sungguh fantastis," kata juara dunia empat kali itu.

"Mobil bekerja sangat baik di kedua kompon. Udara bersih selalu tersedia, jadi Anda bisa merawat ban, dan itu cukup mudah.

"Tidak pernah mudah di sini, hari ini sangat berangin, jadi mobil banyak bergerak. Saya sangat senang dengan performa ini."

Sainz scored his first podium for Williams

George Russell meraih posisi kedua yang meyakinkan untuk Mercedes, sementara Carlos Sainz melengkapi podium untuk Williams, mengubah lap luar biasa untuk P2 di grid menjadi posisi ketiga di bendera finis.

Kimi Antonelli menempati posisi keempat dengan Mercedes lainnya, di depan Liam Lawson, yang finis di posisi kelima yang gemilang untuk Racing Bulls.

Yuki Tsunoda menahan Lando Norris untuk posisi keenam karena pembalap McLaren itu hanya bisa meraih enam poin di hari rekan setim sekaligus rivalnya dalam perebutan gelar juara dunia itu mengalami kecelakaan.

Lewis Hamilton finis di urutan kedelapan di depan rekan setimnya di Ferrari, Charles Leclerc, dengan Isack Hadjar meraih poin terakhir yang ditawarkan untuk Racing Bulls di posisi ke-10.