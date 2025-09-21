F1 GP Azerbaijan 2025: Verstappen Dominan, Piastri Tersingkir di Awal
Hasil lengkap dari F1 GP Azerbaijan, putaran ke-17 musim Formula 1 2025 di Baku City Circuit.
Max Verstappen memenangkan F1 GP Azerbaijan 2025.
F1 GP Azerbaijan 2025 - Baku - Hasil Balapan
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Lap/Gap
|1
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|51 laps
|2
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|+14.609s
|3
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams Racing
|+19.199s
|4
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|+21.760s
|5
|Liam Lawson
|NZL
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|+33.290s
|6
|Yuki Tsunoda
|JPN
|Oracle Red Bull Racing
|+33.808s
|7
|Lando Norris
|GBR
|McLaren F1 Team
|+34.227s
|8
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|+36.310s
|9
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|+36.774s
|10
|Isack Hadjar
|FRA
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|+38.982s
|11
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Stake F1 Team Kick Sauber
|+67.606s
|12
|Oliver Bearman
|GBR
|MoneyGram Haas F1 Team
|+68.262s
|13
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams Racing
|+72.870s
|14
|Esteban Ocon
|FRA
|MoneyGram Haas F1 Team
|+77.580s
|15
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|+78.707s
|16
|Nico Hulkenberg
|GER
|Stake F1 Team Kick Sauber
|+80.237s
|17
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|+96.392s
|19
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|+ 1 lap
|19
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|+ 1 lap
|DNF
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren F1 Team
|0 laps
Verstappen kembali meraih kemenangan dominan di Grand Prix Azerbaijan setelah pemuncak klasemen Oscar Piastri mengalami kecelakaan.
Piastri, yang jarang melakukan kesalahan musim ini, mengalami start buruk di Baku karena melakukan jump-start sebelum mengalami lock-up dan menabrak dinding di Tikungan 6, memperparah akhir pekan yang buruk bagi pembalap McLaren tersebut.
Dengan McLaren tidak lagi berpeluang meraih kemenangan, Verstappen melaju dengan nyaman dan tanpa tandingan untuk meraih kemenangan kedua berturut-turut - kemenangan keempatnya di musim 2025.
"Akhir pekan ini luar biasa bagi kami. Monza sudah hebat, tetapi bagi kami menang di sini sungguh fantastis," kata juara dunia empat kali itu.
"Mobil bekerja sangat baik di kedua kompon. Udara bersih selalu tersedia, jadi Anda bisa merawat ban, dan itu cukup mudah.
"Tidak pernah mudah di sini, hari ini sangat berangin, jadi mobil banyak bergerak. Saya sangat senang dengan performa ini."
George Russell meraih posisi kedua yang meyakinkan untuk Mercedes, sementara Carlos Sainz melengkapi podium untuk Williams, mengubah lap luar biasa untuk P2 di grid menjadi posisi ketiga di bendera finis.
Kimi Antonelli menempati posisi keempat dengan Mercedes lainnya, di depan Liam Lawson, yang finis di posisi kelima yang gemilang untuk Racing Bulls.
Yuki Tsunoda menahan Lando Norris untuk posisi keenam karena pembalap McLaren itu hanya bisa meraih enam poin di hari rekan setim sekaligus rivalnya dalam perebutan gelar juara dunia itu mengalami kecelakaan.
Lewis Hamilton finis di urutan kedelapan di depan rekan setimnya di Ferrari, Charles Leclerc, dengan Isack Hadjar meraih poin terakhir yang ditawarkan untuk Racing Bulls di posisi ke-10.