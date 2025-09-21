Klasemen F1 2025 setelah Grand Prix Azerbaijan di Baku City Circuit

Keunggulan Oscar Piastri di klasemen F1 2025 telah terpangkas menjadi 25 poin dengan tujuh putaran tersisa.

Klasemen F1 2025 - Pembalap - Grand Prix Azerbaijan Pos Pembalap NAT Tim Menang Poin 1 Oscar Piastri AUS McLaren F1 Team 7 324 2 Lando Norris GBR McLaren F1 Team 5 299 3 Max Verstappen NED Oracle Red Bull Racing 4 255 4 George Russell GBR Mercedes AMG Petronas F1 Team 1 212 5 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari HP 0 165 6 Lewis Hamilton GBR Scuderia Ferrari HP 0 121 7 Kimi Antonelli ITA Mercedes AMG Petronas F1 Team 0 78 8 Alex Albon THA Atlassian Williams Racing 0 70 9 Isack Hadjar FRA Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 0 39 10 Nico Hulkenberg GER Stake F1 Team Kick Sauber 0 37 11 Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco F1 Team 0 32 12 Carlos Sainz ESP Atlassian Williams Racing 0 31 13 Fernando Alonso ESP Aston Martin Aramco F1 Team 0 30 14 Liam Lawson NZL Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 0 30 15 Esteban Ocon FRA MoneyGram Haas F1 Team 0 28 16 Pierre Gasly FRA BWT Alpine F1 Team 0 20 17 Yuki Tsunoda JPN Oracle Red Bull Racing 0 20 18 Gabriel Bortoleto BRA Stake F1 Team Kick Sauber 0 18 19 Oliver Bearman GBR MoneyGram Haas F1 Team 0 16 20 Franco Colapinto ARG BWT Alpine F1 Team 0 0 21 Jack Doohan AUS BWT Alpine F1 Team 0 0

Akhir pekan ini sungguh buruk bagi Piastri, yang mengalami kecelakaan di kualifikasi, membuatnya harus finis di posisi kesembilan.

Pembalap Australia itu kemudian mengalami jump-start, turun ke posisi ke-20 di lap pembuka. Ia mengalami crash di Tikungan 7 dan keluar dari balapan.

DNF pertama Piastri di musim F1 2025 membuat keunggulannya di klasemen pembalap kini menjadi 25 poin dengan delapan putaran tersisa.

Lando Norris hanya mampu finis di posisi ketujuh setelah penampilan kurang impresif dari pembalap Inggris tersebut. Namun, selisih poinnya kembali mengecil dengan tujuh balapan tersisa.

Max Verstappen terpaut 69 poin dari pemuncak klasemen setelah meraih kemenangan keempat tahun ini. Seperti di Monza, Verstappen mendominasi balapan dari posisi pole untuk mengungguli George Russell dengan selisih 14 detik.

Klasemen F1 2025 - Konstruktor - Grand Prix Azerbaijan Pos Tim Menang Poin 1 McLaren F1 Team 12 623 2 Mercedes AMG Petronas F1 Team 1 290 3 Scuderia Ferrari HP 0 286 4 Oracle Red Bull Racing 4 272 5 Atlassian Williams Racing 0 101 6 Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 0 72 7 Aston Martin Aramco F1 Team 0 62 8 Stake F1 Team Kick Sauber 0 55 9 MoneyGram Haas F1 Team 0 44 10 BWT Alpine F1 Team 0 20

McLaren harus menunda penguncian gelar konstruktor F1 2025 setelah Piastri gagal finis. Tak terelakkan lagi bahwa mereka akan merebut gelar juara di Singapura dalam dua minggu mendatang.

Mercedes kembali mengungguli Ferrari dalam perebutan posisi kedua klasemen konstruktor. Perolehan poin besar Red Bull telah membawa mereka kembali bersaing dengan Mercedes dan Ferrari.

Racing Bulls mengungguli Aston Martin setelah meraih 11 poin di Sirkuit Kota Baku.