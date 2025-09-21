Klasemen F1 2025 setelah Grand Prix Azerbaijan di Baku City Circuit

Pembaruan Klasemen F1 2025 setelah Grand Prix Azerbaijan.

Oscar Piastri and Lando Norris
Keunggulan Oscar Piastri di klasemen F1 2025 telah terpangkas menjadi 25 poin dengan tujuh putaran tersisa.

Klasemen F1 2025 - Pembalap - Grand Prix Azerbaijan

PosPembalapNATTimMenangPoin
1Oscar PiastriAUSMcLaren F1 Team7324
2Lando NorrisGBRMcLaren F1 Team5299
3Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing4255
4George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team1212
5Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP0165
6Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP0121
7Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team078
8Alex AlbonTHAAtlassian Williams Racing070
9Isack HadjarFRAVisa Cash App Racing Bulls F1 Team039
10Nico HulkenbergGERStake F1 Team Kick Sauber037
11Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team032
12Carlos SainzESPAtlassian Williams Racing031
13Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team030
14Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team030
15Esteban OconFRAMoneyGram Haas F1 Team028
16Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team020
17Yuki TsunodaJPNOracle Red Bull Racing020
18Gabriel BortoletoBRAStake F1 Team Kick Sauber018
19Oliver BearmanGBRMoneyGram Haas F1 Team016
20Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team00
21Jack DoohanAUSBWT Alpine F1 Team00

Akhir pekan ini sungguh buruk bagi Piastri, yang mengalami kecelakaan di kualifikasi, membuatnya harus finis di posisi kesembilan.

Pembalap Australia itu kemudian mengalami jump-start, turun ke posisi ke-20 di lap pembuka. Ia mengalami crash di Tikungan 7 dan keluar dari balapan.

DNF pertama Piastri di musim F1 2025 membuat keunggulannya di klasemen pembalap kini menjadi 25 poin dengan delapan putaran tersisa. 

Lando Norris hanya mampu finis di posisi ketujuh setelah penampilan kurang impresif dari pembalap Inggris tersebut. Namun, selisih poinnya kembali mengecil dengan tujuh balapan tersisa.

Max Verstappen terpaut 69 poin dari pemuncak klasemen setelah meraih kemenangan keempat tahun ini. Seperti di Monza, Verstappen mendominasi balapan dari posisi pole untuk mengungguli George Russell dengan selisih 14 detik.

Klasemen F1 2025 - Konstruktor - Grand Prix Azerbaijan
PosTimMenangPoin
1McLaren F1 Team12623
2Mercedes AMG Petronas F1 Team1290
3Scuderia Ferrari HP0286
4Oracle Red Bull Racing4272
5Atlassian Williams Racing0101
6Visa Cash App Racing Bulls F1 Team072
7Aston Martin Aramco F1 Team062
8Stake F1 Team Kick Sauber055
9MoneyGram Haas F1 Team044
10BWT Alpine F1 Team020

McLaren harus menunda penguncian gelar konstruktor F1 2025 setelah Piastri gagal finis. Tak terelakkan lagi bahwa mereka akan merebut gelar juara di Singapura dalam dua minggu mendatang.

Mercedes kembali mengungguli Ferrari dalam perebutan posisi kedua klasemen konstruktor. Perolehan poin besar Red Bull telah membawa mereka kembali bersaing dengan Mercedes dan Ferrari.

Racing Bulls mengungguli Aston Martin setelah meraih 11 poin di Sirkuit Kota Baku.

