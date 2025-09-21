Klasemen F1 2025 setelah Grand Prix Azerbaijan di Baku City Circuit
Pembaruan Klasemen F1 2025 setelah Grand Prix Azerbaijan.
Keunggulan Oscar Piastri di klasemen F1 2025 telah terpangkas menjadi 25 poin dengan tujuh putaran tersisa.
Klasemen F1 2025 - Pembalap - Grand Prix Azerbaijan
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Menang
|Poin
|1
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren F1 Team
|7
|324
|2
|Lando Norris
|GBR
|McLaren F1 Team
|5
|299
|3
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|4
|255
|4
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1
|212
|5
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|0
|165
|6
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|0
|121
|7
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|0
|78
|8
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams Racing
|0
|70
|9
|Isack Hadjar
|FRA
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|0
|39
|10
|Nico Hulkenberg
|GER
|Stake F1 Team Kick Sauber
|0
|37
|11
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|0
|32
|12
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams Racing
|0
|31
|13
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|0
|30
|14
|Liam Lawson
|NZL
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|0
|30
|15
|Esteban Ocon
|FRA
|MoneyGram Haas F1 Team
|0
|28
|16
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|0
|20
|17
|Yuki Tsunoda
|JPN
|Oracle Red Bull Racing
|0
|20
|18
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Stake F1 Team Kick Sauber
|0
|18
|19
|Oliver Bearman
|GBR
|MoneyGram Haas F1 Team
|0
|16
|20
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|0
|0
|21
|Jack Doohan
|AUS
|BWT Alpine F1 Team
|0
|0
Akhir pekan ini sungguh buruk bagi Piastri, yang mengalami kecelakaan di kualifikasi, membuatnya harus finis di posisi kesembilan.
Pembalap Australia itu kemudian mengalami jump-start, turun ke posisi ke-20 di lap pembuka. Ia mengalami crash di Tikungan 7 dan keluar dari balapan.
DNF pertama Piastri di musim F1 2025 membuat keunggulannya di klasemen pembalap kini menjadi 25 poin dengan delapan putaran tersisa.
Lando Norris hanya mampu finis di posisi ketujuh setelah penampilan kurang impresif dari pembalap Inggris tersebut. Namun, selisih poinnya kembali mengecil dengan tujuh balapan tersisa.
Max Verstappen terpaut 69 poin dari pemuncak klasemen setelah meraih kemenangan keempat tahun ini. Seperti di Monza, Verstappen mendominasi balapan dari posisi pole untuk mengungguli George Russell dengan selisih 14 detik.
|Klasemen F1 2025 - Konstruktor - Grand Prix Azerbaijan
|Pos
|Tim
|Menang
|Poin
|1
|McLaren F1 Team
|12
|623
|2
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1
|290
|3
|Scuderia Ferrari HP
|0
|286
|4
|Oracle Red Bull Racing
|4
|272
|5
|Atlassian Williams Racing
|0
|101
|6
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|0
|72
|7
|Aston Martin Aramco F1 Team
|0
|62
|8
|Stake F1 Team Kick Sauber
|0
|55
|9
|MoneyGram Haas F1 Team
|0
|44
|10
|BWT Alpine F1 Team
|0
|20
McLaren harus menunda penguncian gelar konstruktor F1 2025 setelah Piastri gagal finis. Tak terelakkan lagi bahwa mereka akan merebut gelar juara di Singapura dalam dua minggu mendatang.
Mercedes kembali mengungguli Ferrari dalam perebutan posisi kedua klasemen konstruktor. Perolehan poin besar Red Bull telah membawa mereka kembali bersaing dengan Mercedes dan Ferrari.
Racing Bulls mengungguli Aston Martin setelah meraih 11 poin di Sirkuit Kota Baku.