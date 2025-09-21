Sainz Anggap Podium Pertama Williams "yang Terbaik" dalam Kariernya

Carlos Sainz mengklaim podium pertamanya untuk Williams "terasa lebih nikmat" daripada hasil tiga besar pertamanya di F1.

Setelah mengamankan posisi P2 yang mengesankan di grid saat kualifikasi, Sainz tampil gemilang untuk meraih podium pertamanya untuk Williams di belakang Max Verstappen (Red Bull) dan George Russell dari Mercedes.

Berbicara melalui radio tim saat ia melewati garis finis di posisi ketiga, Sainz menyebut hasil ini sebagai yang terbaik dalam kariernya.

"Vamos! Vamos! Podium terbaik dalam karier saya. Anda tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya. Terima kasih banyak. Ini adalah Smooth Operation pertama saya di Williams!" ujar Sainz.

"Saya tidak bisa menggambarkan betapa bahagianya saya dan betapa senangnya perasaan ini. Rasanya bahkan lebih nikmat daripada podium pertama saya," tambah pembalap Spanyol itu di parc ferme.

"Kami telah berjuang keras sepanjang tahun dan kami membuktikan bahwa ketika kami memiliki kecepatan, kami memilikinya sepanjang tahun dan semuanya berjalan lancar dan kami dapat melakukan beberapa hal luar biasa bersama-sama.

"Kami menguasai balapan, tanpa satu kesalahan pun dan kami berhasil mengalahkan banyak mobil kemarin yang tidak kami duga akan kami kalahkan."

Ini menandai podium pertama Williams di Grand Prix yang menempuh jarak penuh sejak 2017 di Baku.

"Pelajaran hidup untuk tetap percaya"

The moment Sainz claimed third

Sainz menjalani musim pertama yang sulit bersama Williams sejak pindah dari Ferrari dan hanya mencetak 16 poin sebelum meraih 15 poin di Baku.

Hasil ini mengangkat Sainz, pemenang Grand Prix empat kali, naik ke posisi ke-12 klasemen pembalap.

Williams juga memperkuat posisinya di posisi kelima klasemen konstruktor dengan 101 poin, unggul 39 poin dari Aston Martin dengan tujuh balapan tersisa.

"Saya sangat bangga kepada semua orang di Williams karena telah melewati tahun yang sangat sulit," tambah Sainz.

"Kami telah membuktikan kepada semua orang betapa besar langkah yang kami ambil dibandingkan tahun lalu.

"Kami sedang bangkit dan berada di arah yang benar. Sayangnya, saya mengalami banyak nasib buruk dan insiden.

"Sekarang saya mengerti mengapa semua ini terjadi karena podium pertama memang harus diraih seperti ini.

"Begitulah hidup. Hidup terkadang menghadirkan momen-momen buruk untuk memberikan momen yang sangat indah.

"Rasanya jauh lebih enak daripada yang kubayangkan. Ini pelajaran hidup untuk terus percaya dan memercayai diri sendiri dan tim di sekitarmu karena cepat atau lambat hasilnya akan sepadan.