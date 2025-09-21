Piastri Temukan Sisi Positif dari Akhir Pekan Bencana di Baku

Oscar Piastri mengalami kecelakaan di lap pembuka balapan hari Minggu di Baku City Circuit.

Awal balapan sangat buruk bagi Piastri setelah ia bergerak sebelum lampu start menyala.

Mobilnya kemudian masuk ke mode anti-stall, membuatnya tercecer ke urutan paling belakang.

Dalam upaya mengejar ketertinggalan, Piastri memacu mobilnya terlalu cepat di Tikungan 7, mengalami lock-up, dan menabrak pembatas jalan.

Kecelakaan ini membuat Piastri tersingkir dari balapan, menutup akhir pekan yang buruk bagi sang pemimpin klasemen F1.

Article continues below ADVERTISEMENT

Merenungkan jump start-nya, Piastri berkata: “Tentu saja bukan momen terbaik saya. Saya terlalu mengantisipasi start.

"Kesalahan yang konyol dan sederhana. Kecelakaan itu tidak mengantisipasi udara kotor sebagaimana mestinya.

“Jelas, saya memasuki tikungan terlalu panas dan itu sudah cukup.”

Menanggapi kecelakaan yang mengakhiri balapannya, Piastri menjelaskan: “Mungkin saja. Tingkat gripnya rendah, tetapi saya seharusnya tahu itu. Saya tentu tidak menyalahkan siapa pun selain diri saya sendiri.

“Saya tidak membuat keputusan yang tepat pada waktu yang tepat dan itu jelas mengecewakan.”

Article continues below ADVERTISEMENT

Oscar Piastri

Secara keseluruhan, akhir pekan ini berjalan kacau bagi Piastri. Ia menyentuh pembatas di FP2, dan mengalami kerusakan.

Piastri kemudian mengalami kecelakaan di Q3 setelah menderita lock-up parah di Tikungan 3, yang membuatnya turun ke posisi start kesembilan.

Pembalap Australia itu mengakui bahwa itu adalah "akhir pekan yang berat" bagi mekaniknya.

"Kurang lebih. Jumat adalah hari yang berat. Sabtu, potensinya sangat bagus," tambahnya.

Article continues below ADVERTISEMENT

"Saya melewati banyak urutan atau sektor yang sangat kuat dan tidak pernah bisa menyelesaikannya dengan baik. Kualifikasi kemarin, begitulah adanya. Hari ini, lebih banyak kesalahan konyol. Akhir pekan itu memang berantakan.

"Saya akan lebih khawatir jika saya lambat dan mencoba memperbaikinya dengan cara itu, dan melakukan kesalahan-kesalahan ini karenanya.

"Fakta bahwa hanya ada sedikit kesalahan dalam penilaian jelas bukan posisi yang saya inginkan dan bukan posisi yang diberikan kepada mekanik. Akhir pekan ini berat bagi mereka. Jika saya mencoba mencari hikmahnya, maka saya rasa saya punya hikmahnya."

Piastri terbebas dari masalah besar

Meskipun Piastri tidak mampu menambah poinnya, dia tidak mendapat ganjaran besar dari akhir pekan bencana di Baku.

Rekan setimnya, Lando Norris, hanya mampu finis di posisi ketujuh, yang berarti keunggulan Piastri hanya berkurang tujuh poin.

Article continues below ADVERTISEMENT

Piastri menolak untuk terlibat dalam apa yang terjadi dengan Norris - dan ia masih memegang keunggulan yang signifikan dengan tujuh ronde tersisa.

“Kurasa begitulah adanya. Saya tidak terlalu khawatir tentang itu,” jelasnya.

“Bagi saya, saya hanya fokus pada diri sendiri dan apa yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan diri. Jalan masih panjang. Baik akhir pekan yang baik maupun buruk, kejuaraan masih jauh dari selesai. Itulah yang menjadi fokus saya.”