Kenapa Piastri Tidak akan Menjalankan Penalti Jump-Start di Singapura?

Oscar Piastri tidak akan membawa penalti jump-startnya menuju balapan selanjutnya di Singapura.

Oscar Piastri akan lolos dari penalti turun grid di Grand Prix Singapura meskipun gagal menjalani penalti jump start di Grand Prix Azerbaijan.

Piastri mengalami kecelakaan di lap pembuka balapan hari Minggu di Baku, melengkapi akhir pekan bencana bagi pembalap Australia tersebut, yang keunggulannya di klasemen kejuaraan terpangkas menjadi 25 poin.

Kecelakaan yang mengakhiri balapan terjadi setelah Piastri mundur ke barisan paling belakang setelah melakukan jump start di lap pembuka yang kemudian menjadi bencana.

Piastri terlihat melaju ke depan sebelum lampu start mati, sebelum akhirnya menghentikan McLaren-nya yang menyebabkannya masuk ke mode anti-stall.

Insiden ini diselidiki oleh Steward F1 di Baku, yang kemudian menjatuhkan penalti waktu lima detik kepada Piastri.

Namun, penalti tersebut tidak dijalani karena Piastri mengalami kecelakaan. Dan yang paling penting, itu tidak akan dibawa ke balapan berikutnya di Singapura.

Sporting Regulation F1 menyatakan bahwa jika seorang pembalap tidak dapat menjalani hukuman penalti karena tidak terklasifikasi atau tersingkir, maka "Steward dapat menjatuhkan penalti posisi grid kepada pembalap tersebut pada balapan berikutnya".

Namun, pedoman Steward FIA, yang diterbitkan setelah Grand Prix Kanada awal tahun ini, menjelaskan mengapa Piastri tidak perlu meneruskan hukuman tersebut ke putaran berikutnya.

Pedoman tersebut menyatakan: "Dalam kasus di mana terdapat satu penalti 5 detik yang tidak dapat dijalani oleh seorang pembalap karena tersingkir, para Steward tidak akan mengubahnya menjadi penalti grid untuk balapan berikutnya. 

"Namun, jika terdapat lebih dari satu penalti, para Steward dapat mengubah penalti 5 detik (dan penalti lainnya) menjadi penalti grid."

Fernando Alonso juga dijatuhi penalti waktu lima detik karena melakukan jump-start.

Pembalap Aston Martin tersebut mengakui bahwa ia telah maju sebelum lampu padam sebagai reaksi terhadap Piastri yang melaju di depannya.

Piastri akui kesalahannya

Piastri mengakui bahwa ia sendiri yang harus disalahkan atas serangkaian kesalahan yang tidak biasa.

"Tentu saja bukan momen terbaik saya. Saya terlalu mengantisipasi start. Sebuah kesalahan kecil yang konyol," ujarnya kepada Sky Sports F1.

"Kecelakaan itu - saya tidak mengantisipasi udara kotor sebagaimana mestinya. Jelas saya memasuki tikungan dengan kondisi terlalu panas dan itu saja.

"Cengkeramannya rendah, tetapi saya seharusnya tahu itu. Jadi, saya tentu tidak menyalahkan apa pun selain diri saya sendiri. Saya hanya tidak membuat keputusan yang tepat pada waktu yang tepat, dan itu jelas mengecewakan."

Kenapa Piastri Tidak akan Menjalankan Penalti Jump-Start di Singapura?
