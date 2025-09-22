Terungkap: Komunikasi Team-Order yang Gagal Dipenuhi Hamilton

Juara dunia tujuh kali Lewis Hamilton finis di posisi kedelapan setelah diberi jalan oleh Charles Leclerc untuk memaksimalkan ban Medium yang lebih segar, saat duo Ferrari menerapkan strategi berbeda.

Setelah gagal mengejar mobil di depannya, Hamilton memperlambat majunya saat melintasi garis finis, hanya unggul 0,464 detik dari rekan setimnya, Leclerc, yang terpaksa puas dengan posisi kesembilan di akhir pekan yang mengecewakan bagi Ferrari.

Sebuah pesan radio yang tidak disiarkan televisi mengungkap bahwa Ferrari telah meminta Hamilton untuk membiarkan Leclerc kembali mendahului, tetapi itu tidak terjadi meskipun pembalap Inggris berusia 40 tahun itu tampaknya berusaha melakukannya.

Race Engineer Leclerc, Bryan Bozzi, terdengar memberi tahu pembalapnya: "Jadi, Charles, kami ingin bertukar posisi di tikungan pertama dan membiarkan Lewis mencoba dengan ban medium."

Saat Leclerc memulai putaran ke-51 dan terakhir, ia diberitahu: "Kami akan bertukar posisi kembali di akhir putaran di lintasan lurus utama jika Lewis tidak menyalip."

Bozzi kemudian menambahkan: "Lewis akan membiarkanmu lewat di lintasan lurus utama."

Sementara itu, Hamilton diberitahu oleh Race Engineernya, Riccardo Adami: "Kamu bisa membiarkan Charles lewat, dia satu setengah detik di belakangmu."

Adami kemudian berkata: "Ini putaran terakhir. Di belakangnya ada Hadjar, dua detik, Charles 1,5 detik di belakang. Biarkan dia lewat."

Hamilton tampak melambat saat melintasi garis tetapi itu tidak cukup bagi Leclerc untuk menyalip.

Leclerc remehkan batalnya team-order

Leclerc menegaskan ia tidak peduli dengan pertukaran yang gagal itu ketika ditanya setelah balapan.

"Sejujurnya, untuk P8 atau P9, itu tidak akan menjadi topik pembicaraan besar," kata Leclerc. "Saya tidak terlalu keberatan. Biasanya ini adalah hal-hal yang kami sepakati bersama dan aturan umum tentang bagaimana kami ingin bekerja setiap kali ada pertukaran.

"Itu tidak terjadi dan tidak apa-apa. Saya tidak akan jauh lebih bahagia berada di P8. Jadi saya tidak keberatan."

Hamilton dibela oleh pundit F1 Sky Sports, Bernie Collins.

“Jelas Lewis diminta untuk berganti posisi dengan Charles Leclerc, tetapi kemudian dia juga diberitahu bahwa Isack Hadjar hanya tertinggal dua detik darinya.

“Dia berada di lintasan lurus utama di mana seharusnya mereka melaju dengan kecepatan 300 km/jam dan dia mencoba untuk membiarkan satu pembalap lewat, tetapi bukan pembalap yang hanya tertinggal dua detik di belakangnya.

“Jadi, ini hal yang sangat, sangat sulit untuk dinilai, yang mungkin menjadi alasan mengapa dia sedikit salah di sana.

“Dia ingin memberikannya kepada Charles Leclerc, tetapi tidak kehilangan posisi dari Hadjar.”