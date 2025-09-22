Toto Wolff Ungkap George Russell Hampir Absen di GP Azerbaijan

Bos Mercedes, Toto Wolff, mengungkapkan bahwa George Russell nyaris mundur dari Grand Prix Azerbaijan nyaris setelah berjuang melawan penyakit sepanjang akhir pekan.

Russell melewatkan sesi media pada hari Kamis di Baku karena kondisinya yang kurang sehat, tetapi pulih tepat waktu untuk mengikuti latihan Jumat dan menyelesaikan sisa akhir pekan.

Meskipun merasa kurang sehat sepanjang akhir pekan, pembalap Inggris itu finis di posisi kedua yang impresif di belakang Max Verstappen dari Red Bull pada Grand Prix hari Minggu.

Team Principal Mercedes, Wolff, mengakui timnya hampir harus menurunkan pembalap cadangan, Valtteri Bottas.

"Dia benar-benar sakit," kata Wolff kepada Sky Sports F1. "Pada hari Jumat, kondisinya sangat sulit di pagi hari.

"Dia sendiri berkata, 'Saya tidak yakin bisa melakukannya', lalu entah bagaimana dia bisa pulih. Tapi kemudian, dalam semalam, kondisinya memburuk lagi setiap hari.

"Saya pikir itu adalah dorongan besar darinya untuk bisa mengemudi dan kemudian tampil seperti ini, luar biasa."

"Beberapa hari terakhir cukup berat"

Russell tidak berbicara kepada media hingga setelah balapan hari Minggu dan juga mendapatkan dispensasi dari delegasi medis sirkuit untuk tidak menghadiri briefing pembalap hari Jumat.

“Saya merasa lebih baik hari ini. Beberapa hari terakhir ini cukup berat,” jelas Russell kepada Sky Sports F1. “Untungnya tadi malam adalah malam pertama saya yang lumayan dan saya merasa akan segera pulih.

“Kami tidak yakin strategi apa yang tepat, itulah sebabnya kami memutuskan untuk membagi strategi antara Kimi dan saya.

“Kami pikir McLaren akan menggunakan ban Hard, kami pikir setidaknya salah satu Ferrari akan menggunakan ban keras dan kami pikir mereka akan menjadi pesaing utama kami.

“Jelas Carlos membalap dengan luar biasa, dia sangat cepat. Saya merasa nyaman di ban Hard, saya terus menekan.

“Saya merasa percaya diri dan benar-benar menyerang saat masuk pit, saya rasa saya mendapatkan banyak waktu putaran di sana saat masuk pit dan itu membuat perbedaan, jadi saya sangat senang dengan hasilnya.”

Russell tetap berada di posisi keempat klasemen pembalap dengan 212 poin setelah meraih podium ketujuhnya musim ini.

Rekan setimnya, Kimi Antonelli, finis di posisi keempat saat remaja Italia itu mendapatkan dorongan kepercayaan diri yang sangat dibutuhkan di Azerbaijan.

Hasil ini membuat Mercedes melompati rivalnya, Ferrari, ke posisi kedua klasemen konstruktor.