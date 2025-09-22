Norris Membantah Narasi "Kesempatan yang Terlewat" di Baku

Setelah Oscar Piastri mengalami kecelakaan di lap pembuka balapan, Lando Norris memiliki peluang besar untuk memangkas ketertinggalan atas rekan setimnya di klasemen pembalap F1.

Tapi, Norris tidak bisa memaksimalkan kemalangan rekan satu timnya dengan menjalani balapan yang sulit di Baku City Circuit.

Restart Safety Car yang lambat membuat Norris tertinggal dari Charles Leclerc dari Ferrari.

Hal itu membuat Norris tertinggal di sisa balapan karena ia kesulitan untuk menyalip di antara rombongan.

Stint pertama yang panjang dengan ban medium memungkinkan Norris untuk akhirnya unggul atas Leclerc, berkat delta ban yang signifikan.

Article continues below ADVERTISEMENT

Norris tidak mampu menyalip Yuki Tsunoda ataupun Liam Lawson di lap-lap terakhir, dan akhirnya harus puas di posisi ketujuh.

Hasil ini berarti Norris hanya bisa memangkas tujuh poin dari Piastri, membuat jarak kedua pembalap kini hanya 25 poin dengan tujuh poin tersisa.

Saat ditanya apakah akhir pekan ini kesempatan yang terlewat, Norris menjawab: “Saya tidak tahu mengapa semua orang berkata begitu! Maksud saya, saya sudah melakukan yang terbaik yang saya bisa. Saya sudah melakukan yang terbaik yang saya bisa hari ini.

“Kesempatan itu ada setiap akhir pekan. Setiap balapan yang tidak saya menangkan adalah kesempatan yang terlewatkan, jadi tentu saja hari ini saya menginginkan lebih. Itu bukan hasil yang bagus, tetapi saya tidak bisa berbuat lebih banyak hari ini. Itu hilang hari ini karena keluar sedikit lebih awal, tidak melakukan putaran terbaik.

“Mungkin saya bisa naik beberapa posisi, tetapi saya rasa itu tidak akan banyak berubah hari ini. Mustahil untuk menyalip. Saya lebih mengingat hari kemarin daripada hari ini.

Article continues below ADVERTISEMENT

“Saya pikir kecepatannya baik-baik saja hari ini ketika dibutuhkan. Saya melaju jauh di medium. Mungkinkah keadaannya sedikit lebih baik? Apakah ada yang berubah? Mungkin tidak.”

Kecepatan Red Bull “tidak mengejutkan”

Dengan McLaren tidak berada dalam persaingan, Max Verstappen melesat meraih kemenangan dominan keempatnya tahun ini.

Seperti di Monza, Verstappen mengendalikan balapan dari depan dan menang dengan selisih lebih dari 14 detik.

Lando Norris

Verstappen kini hanya terpaut 44 poin dari Norris menjelang akhir musim.

Article continues below ADVERTISEMENT

Norris menegaskan ia tidak terkejut dengan peningkatan performa Red Bull.

“Orang-orang sudah menyadarinya. Red Bull membawa peningkatan akhir pekan lalu, jadi mereka jelas tampil baik,” tambah Norris. “Kecepatan balapan mereka kuat. Mereka telah memenangkan banyak balapan tahun ini. Itu bukan kejutan. Mereka telah meningkat di beberapa area.

“Mereka telah menjadi tim pemenang selama beberapa tahun terakhir. Kami tahu mereka bisa menjadi ancaman. Kami tahu beberapa trek ini tidak akan menjadi yang terbaik, tetapi ini bukan akhir pekan terbersih kami.

“Ada hal-hal yang ingin kami tingkatkan dan jika kami melihat kembali ke kemarin, jika saya bisa mengubah beberapa hal, saya pasti akan melakukannya. Kami melakukan yang terbaik yang kami bisa setiap akhir pekan. Sulit untuk menjadi sempurna di dunia Formula 1.

“Saya sedang berusaha memperbaiki diri. Bisakah saya melakukan beberapa hal dengan lebih baik? Ya, tetapi itu bukan tanpa usaha. Saya melakukan semua yang saya bisa. Saya akan terus melakukan apa yang saya lakukan. Selalu berusaha menjadi lebih baik.