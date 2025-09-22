Hamilton Tidak Peduli dengan P8 yang Mengecewakan di Azerbaijan

Lewis Hamilton tidak bisa menyembunyikan rasa frustrasinya setelah hanya mampu bangkit di posisi kedelapan pada grand prix hari Minggu di Baku setelah kualifikasi yang buruk menempatkannya di posisi ke-12.

Hamilton finis satu posisi di depan rekan setimnya, Charles Leclerc, setelah team-order yang gagal untuk bertukar posisi, tetapi ia menyesali kurangnya daya saing Ferrari di sirkuit yang selama ini mereka kuasai.

Ditanya bagaimana perasaannya setelah balapan hari Minggu, Hamilton menjawab: “Tidak bagus.

“Kami lambat. Hasil yang mengecewakan. Seperti yang saya sebutkan kemarin, dari rasa optimisme hingga latihan. Setelah posisi ke-2, saya merasa sangat baik di dalam mobil.

“Saya pikir kami salah arah dengan mobil, tetapi kecepatan kami pada akhirnya tidak sebanding dengan para pembalap di depan kami.

“Kualifikasi jelas sangat penting, jika Anda melihat posisi Williams. Mereka melakukan pekerjaan yang hebat, selamat untuk mereka. Hasil yang luar biasa.

“Saya senang saya maju dari posisi ke-12, tetapi saya tidak terlalu peduli dengan posisi itu.”

Apakah Ferrari melewatkan peluang di Baku?

Ferrari memulai akhir pekan dengan gemilang, Hamilton memimpin Ferrari 1-2 di depan Leclerc pada sesi latihan bebas kedua hari Jumat.

Kecepatan impresif tim Italia tersebut berlanjut pada sesi latihan terakhir Sabtu pagi, tetapi kesalahan strategi membuat Hamilton tersingkir di Q2, sedangkan Leclerc menabrak di babak terakhir kualifikasi, menempatkannya di posisi start ke-10.

Hamilton mengeluh bahwa ia menggunakan kompon ban yang salah untuk kondisi tersebut sehingga ia tersingkir di Q2.

Kualifikasi menjadi sangat krusial akhir pekan ini di Baku, dengan menyalip menjadi sangat sulit.

Hamilton mengatakan Ferrari perlu melakukan perbaikan operasional setelah finis kedelapan dan kesembilan.

“Secara internal, kami akan melihat apa yang bisa kami lakukan secara berbeda,” jelas Hamilton. “Seperti yang saya katakan kemarin, secara operasional kami pasti bisa melakukan pekerjaan yang lebih baik. Itu sesuatu yang perlu kami perbaiki.

“Saya merasa ada kemajuan hari ini. Kecepatan saya lumayan di antara mobil-mobil kami, tetapi yang lain hanya cepat. Sangat sulit untuk menyalip di sini hari ini. Balapan di Baku ini tidak biasa, dengan tidak banyak menyalip dan sangat sulit diikuti.

“Sangat kecewa karena tidak mendapatkan hasil apa pun.”

Hasil buruk ini membuat Mercedes melompati Ferrari dan naik ke posisi kedua dalam kejuaraan konstruktor dengan tujuh balapan tersisa.