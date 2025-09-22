Leclerc Mengecilkan Gagalnya Team-Order dengan Hamilton

Charles Leclerc menepis signifikansi Lewis Hamilton tidak mengembalikan tempatnya di akhir Grand Prix Azerbaijan.

Charles Leclerc
Charles Leclerc

Itu adalah balapan yang sulit di Baku bagi Ferrari saat mobil mereka finis di posisi kedelapan dan kesembilan. 

Mereka membagi strategi mereka, Leclerc memulai balapan dengan ban Medium, masuk pit relatif lebih awal, sementara Hamilton melakukan stint awal yang panjang dengan ban Hard.

Leclerc menghabiskan sebagian besar balapannya tertahan di belakang Liam Lawson dari Racing Bulls, dan dengan Hamilton yang semakin dekat dengan ban baru, ia menyerahkan posisi tersebut kepada rekan setimnya di trek.

Hamilton mencoba mengembalikan posisi tersebut kepada rekan setimnya saat melaju menuju garis start-finish, tetapi gagal.

Memberikan perspektifnya, Leclerc berkata: “Untuk P8 atau P9, itu tidak akan menjadi topik pembicaraan besar.

“Saya tidak terlalu keberatan. Jelas, ini adalah hal-hal yang kami sepakati bersama dan aturan umum tentang bagaimana kami ingin bekerja setiap kali ada pertukaran posisi.

“Itu tidak terjadi dan tidak apa-apa. Saya tidak akan jauh lebih senang berada di P8, jadi saya tidak keberatan.”

Leclerc bertanggung jawab atas akhir pekan yang buruk

Hingga kualifikasi, Ferrari tampak akan bersaing memperebutkan posisi pole – dan berpotensi meraih kemenangan.

Namun, situasi langsung memburuk setelah Hamilton tersingkir di Q2.

Charles Leclerc
Charles Leclerc

Leclerc mengalami kecelakaan di awal Q3, membuatnya berada di posisi kesembilan di grid.

Pembalap asal Monaco itu mengakui bahwa kesalahan kualifikasinya secara efektif menghancurkan peluangnya dalam balapan.

“Begitulah adanya. Saya harus bertanggung jawab atas kualifikasi,” tambah Leclerc. “Kemarin tidak berjalan sesuai keinginan kami karena saya membuat kesalahan di Q3. Akhir pekan seperti ini memang biasa.

“Musim ini sangat kuat sejauh ini, tetapi akhir pekan ini saya belum tampil dengan baik. Di kualifikasi, saya membayar harga kesalahan di Q3 dan dalam kondisi yang sulit, di situlah seharusnya saya berada di depan dan memanfaatkannya sebagai peluang.

“Saya tidak melakukan itu akhir pekan ini. Hari ini kami membayar harganya karena saya terjebak macet dan itu seperti sedikit pertaruhan strategi terbaik. Anda hanya berharap Anda menggunakan strategi yang sama dengan orang-orang yang lebih cepat.

“Sayangnya, saya menggunakan strategi yang sama dengan mobil-mobil yang mungkin sedikit lebih kesulitan. Liam bertahan dengan sangat baik – kecepatannya di lintasan lurus sangat bagus. Mustahil untuk menyalip, bahkan jika kami lebih cepat. Artinya, hari Minggu ini bukan hari yang baik bagi kami.

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

