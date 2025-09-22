Menang Beruntun, Apakah Verstappen Kembali dalam Perburuan Gelar?

Max Verstappen menjaga asanya dalam perburuan gelar kelima setelah memangkas jarak poinnya ke duo McLaren di Grand Prix Azerbaijan.

Juara dunia empat kali itu mendominasi balapan hari Minggu di Baku untuk meraih kemenangan keempatnya musim ini, di sisi lain pemuncak klasemen Oscar Piastri mengalami kecelakaan dan Lando Norris hanya mampu finis di urutan ketujuh.

Kemenangan Verstappen membuatnya tertinggal 69 poin dari Piastri dan 44 poin dari Norris dengan tujuh balapan tersisa.

Pembalap Red Bull itu sebelumnya telah mencoret peluangnya untuk mempertahankan gelar juara, tetapi apakah kemenangan beruntun di Italia dan Azerbaijan memberinya harapan baru?

"Maksud saya, saya tidak bergantung pada harapan. Tapi masih ada tujuh putaran tersisa - 69 poin itu banyak. Jadi saya pribadi tidak memikirkannya," tegas Verstappen.

"Saya hanya menjalani balapan demi balapan, apa yang telah saya lakukan sepanjang musim ini - hanya berusaha melakukan yang terbaik yang kami bisa, mencoba mencetak poin sebanyak mungkin. Dan setelah Abu Dhabi, kita akan tahu."

Team Principal Red Bull, Laurent Mekies, mengambil pendekatan yang sama dengan Verstappen, menekankan: "Kami menjalaninya balapan demi balapan!"

Ia menambahkan: "Apa yang bisa saya katakan [tentang Verstappen]? Sungguh berkelas di kualifikasi kemarin, selisih waktu yang sangat jauh di kondisi yang sangat sulit dengan angin yang bertiup hingga 60 km/jam.

"Hari ini sulit memperkirakan kecepatan balapan, tidak ada yang benar-benar melakukan long run pada hari Jumat, dan ia terus melaju di putaran demi putaran.

"Setelah Monza, kami tahu bahwa Monza sangat spesifik sehingga tidak begitu jelas seberapa besar kemajuan yang bisa kami capai di trek seperti ini, jadi ini umpan balik yang bagus untuk semua orang yang telah bekerja keras di Milton Keynes untuk membuat mobil lebih cepat.

"Kami tahu Baku juga sangat spesifik dengan hanya tikungan kecepatan rendah, tetapi yang pasti, ini adalah dua trek berturut-turut di mana kami setidaknya memiliki kecepatan untuk bersaing."

McLaren khawatir dengan ancaman Verstappen

McLaren sangat yakin Verstappen tetap menjadi ancaman nyata dalam perebutan gelar juara F1 2025.

Berbicara setelah pembalap Belanda itu meraih pole position di Baku, bos McLaren, Andrea Stella, menegaskan bahwa Verstappen masih dalam perburuan.

“Kesimpulan dari balapan Monza, dan cara kami meninjaunya secara internal serta menetapkan pola pikir kami untuk sepertiga balapan terakhir, adalah bahwa performa Red Bull di Monza tidak boleh dianggap sebagai hasil yang hanya terjadi sekali karena Monza atau hanya terjadi sekali karena low-downforce,” ujarnya.

“Mereka telah menggunakan lantai baru di Monza, dan mereka mungkin akan menyetel mobil mereka sedikit berbeda. Sekarang Verstappen lebih banyak berbicara tentang grounding daripada sebelumnya, jadi mereka mungkin telah membuka performanya.

“Saya tidak akan terkejut sama sekali jika Red Bull dapat melanjutkan rentetan yang telah mereka mulai - karena pole position di Monza, kemenangan, dan sekarang pole position di sini.

“Red Bull adalah pesaing yang sangat serius untuk memenangkan perlombaan dan pesaing yang sangat serius untuk kejuaraan pembalap.”

Ketika ditanya apakah ia serius ingin Verstappen memenangkan kejuaraan, Stella menjawab: "Tentu saja ya. Bisakah Anda menulisnya dengan huruf kapital? Karena kutipannya menggunakan huruf kapital."