Sainz Tidak Mau Bandingkan Pencapaian dengan Hamilton di Ferrari

Carlos Sainz menikmati akhir pekan yang luar biasa di Grand Prix F1 Azerbaijan 2025, meraih finis tiga besar pertama Williams sejak Belgia 2021.

Pembalap Spanyol itu finis di podium setelah meraih start baris depan pada kualifikasi yang kacau.

Sainz sempat menempati posisi pole position sementara hingga menit-menit terakhir Q3, dan akhirnya mengamankan posisi kedua di grid di belakang Max Verstappen.

Ia mempertahankan posisi kedua hampir sepanjang balapan, tetapi kalah dari George Russell di fase pit stop.

Meski Mercedes unggul dalam hal kecepatan, Sainz mampu menahan gempuran Kimi Antonelli di akhir balapan untuk meraih podium.

Hasil ini menjadi sorotan dari musim pertama Sainz yang sulit di Williams. Ia menunjukkan beberapa momen gemilang, tetapi secara umum tertinggal dari Alex Albon yang secara konsisten mendulang poin untuk tim.

Podium ini juga berarti Sainz naik podium lebih dulu di Williams dibandingkan Lewis Hamilton, pembalap yang menggantikannya di Ferrari.

Tapi, Sainz memberikan jawaban yang sopan ketika ditanya tentang perbandingan tersebut dalam konferensi pers FIA hari Minggu di Baku.

"Sejujurnya, apa yang dilakukan orang lain bukanlah urusan saya," kata Sainz. "Yang saya pedulikan adalah kesempatan pertama saya meraih podium bersama Williams, dan kesempatan pertama Williams meraih podium, kami memanfaatkannya, kami meraihnya, dan begitulah adanya."

Bisakah Williams naik podium lagi?

Williams saat ini berada di posisi kelima klasemen konstruktor F1 2025, unggul 29 poin dari Racing Bulls.

RB meraih podium pertama mereka tahun ini di Zandvoort dengan Isack Hadjar finis di posisi ketiga.

Carlos Sainz and Max Verstappen

Sauber adalah tim lini tengah lain yang naik podium – Nico Hulkenberg di Silverstone.

Sainz merasa Las Vegas akan menjadi peluang terbaik Williams berikutnya untuk meraih hasil gemilang.

“Sejujurnya, tidak lebih dari ini. Saya pikir podium – kecuali terjadi sesuatu yang gila – mungkin peluang terbaik kami,” jelas Sainz.

“Mungkin Vegas akan menjadi trek terbaik kami berikutnya untuk mencoba dan mungkin meraih posisi lima atau enam besar, yang terkadang bisa kami capai ketika semuanya berjalan lancar.

“Mohon maaf, ini permintaan yang sulit. Saya akan berjuang untuk itu jika itu terjadi, seperti yang Anda lihat hari ini. Tapi sisanya, misalnya di Qatar, saya rasa kami tidak akan mencetak poin. Performa kami akan sangat bergantung pada itu.

“Tapi kemudian kami akan menghadapi Austin, Meksiko. Kami akan menjadi mobil lini tengah murni di mana kami mungkin bisa meraih poin dan mempertahankan gelar juara kami. Sangat antusias untuk melihat apa yang terjadi di balapan-balapan itu.”