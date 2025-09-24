Hamilton Meminta Maaf ke Leclerc atas Team-Order yang Gagal

Lewis Hamilton meminta maaf kepada rekan setimnya di Ferrari, Charles Leclerc, setelah gagal mengembalikan posisi kedelapan pada lap terakhir Grand Prix Azerbaijan.

Dengan para pembalap Ferrari yang menjalankan strategi berbeda, di mana Leclerc menggunakan ban Hard dan Hamilton menggunakan ban Medium yang lebih segar, pembalap asal Monako itu membiarkan rekan setimnya menyalip untuk menyerang sekelompok mobil di depannya.

Hamilton berhasil mengejar ketertinggalan yang dipimpin oleh Racing Bulls milik Liam Lawson, tetapi tidak mampu menyalip, dengan keduanya finis di posisi ke-8 dan ke-9 dalam penampilan mengecewakan lainnya dari tim Italia tersebut.

Dalam serangkaian pesan radio yang tidak disiarkan, terungkap bahwa Hamilton akan mengembalikan posisi tersebut kepada Leclerc jika ia tidak dapat melaju.

Hamilton diperintahkan untuk membiarkan Leclerc menyalip di lap terakhir, tetapi juara dunia tujuh kali itu gagal melakukannya, meskipun ia melambat secara signifikan di lintasan lurus utama saat ia melintasi garis finis hanya dengan selisih 0,464 detik.

Pembalap Inggris berusia 40 tahun itu mengakui bahwa ia salah menilai upayanya untuk mengembalikan posisi tersebut kepada Leclerc, dengan Isack Hadjar dari Racing Bulls tepat di belakang Ferrari.

“Saya lebih cepat, tetapi Charles berbaik hati membiarkan saya lewat. Pada akhirnya, saya menerima pesan di menit-menit akhir, dan saya langsung fokus pada mobil di depan saya, meskipun peluang untuk menyalipnya hanya 0,001%,” jelas Hamilton.

“Mungkin saya masih berharap. Intinya, saya memang mengangkat gas di lintasan lurus dan benar-benar mengerem, tetapi saya meleset sekitar 0,464 detik, jadi itu hanya kesalahan penilaian saya sendiri.

"Jadi saya minta maaf kepada Charles. Pada akhirnya, ini adalah posisi kedelapan dan kesembilan.”

Leclerc tuding Hamilton tidak mematuhi team-order

Lewis Hamilton finished one place ahead of Charles Leclerc

Meskipun Leclerc akhirnya meremehkan situasi tersebut, ia mempertanyakan apakah Hamilton telah menghormati aturan Ferrari.

"Sejujurnya, untuk P8 atau P9, itu tidak akan menjadi topik pembicaraan besar. Saya tidak terlalu keberatan," kata Leclerc kepada Sky Sports F1.

"Jelas ini adalah hal-hal yang kami sepakati bersama dan aturan umum tentang bagaimana kami ingin bekerja setiap kali ada pertukaran. Itu tidak terjadi dan tidak apa-apa.

"Maksud saya, saya tidak akan jauh lebih bahagia berada di P8, jadi saya tidak keberatan."

Leclerc kemudian menambahkan: "Maksud saya, ada aturan yang kami tahu harus kami patuhi. Dan hari ini mungkin aturan itu tidak dipatuhi.

"Tapi, sekali lagi, P8-P9, P9-P8, itu jelas lebih ke depannya, jika kami bersaing untuk posisi yang lebih menarik, yang saya harap akan terjadi, maka saya harap kami akan bekerja dengan cara yang berbeda."

Kepala tim Ferrari, Fred Vasseur, mengatakan: "Saya pikir situasinya jelas bagi kami, bahwa Lewis memiliki keunggulan ban. Dan kami meminta Charles untuk membiarkannya melaju agar dapat menyalip Tsunoda dan Lawson.

"Charles mengalami masalah dengan pemulihan [energi] dan kami tidak berada di posisi teratas dengan mesin. Saya pikir itu adalah pilihan terbaik bagi kami untuk melakukan manuver ini."