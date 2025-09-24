Red Bull Menunggu Singapura untuk Melihat Harapan Gelar Verstappen

Apakah Red Bull bisa mengancam pertarungan gelar McLaren dengan Max Verstappen?

Max Verstappen
Max Verstappen

Helmut Marko yakin performa Red Bull di Grand Prix Singapura akan menentukan apakah mereka bisa membuat McLaren "gugup" dalam perebutan gelar juara F1 tahun ini.

McLaren siap meraih gelar juara konstruktor F1 ke-10 mereka di Sirkuit Jalan Raya Marina Bay pada balapan berikutnya. Ini berarti perhatian akan segera beralih ke perebutan gelar juara pembalap.

Kemenangan keempat Max Verstappen musim ini di Baku pada hari Minggu berarti ia hanya terpaut 69 poin dari Oscar Piastri dengan tujuh putaran tersisa.

Sampai saat ini, tampaknya sudah dapat dipastikan bahwa perebutan gelar juara F1 tahun ini akan terjadi antara kedua McLaren.

Tapi seiring dengan peningkatan daya saing Red Bull, dikombinasikan kesalahan dari duet McLaren, Verstappen masih memiliki peluang kecil untuk gelar juara dunia kelima.

Berbicara sebelum balapan hari Minggu di Azerbaijan, bos McLaren, Andrea Stella, memperingatkan bahwa Verstappen masih menjadi ancaman serius.

"YA, tentu saja. Bisakah Anda menulisnya dengan huruf kapital? Karena dikutip dengan huruf kapital," katanya, seperti dikutip Motorsport.com.

"Tentu saja, tentu saja. Kita tidak boleh lupa bahwa pertama-tama, dia adalah Max Verstappen – juara dunia selama empat tahun terakhir – dengan mobil cepat.

"Seperti yang saya katakan sebelumnya, ada balapan di mana McLaren mungkin tidak menikmati keuntungan apa pun dari segi daya saing."

Marko: “Mungkin kita bisa bermimpi”

Performa gemilang Red Bull terjadi di Monza dan Baku, dua trek yang memiliki karakteristik low-downforce.

Balapan berikutnya di Singapura akan menjadi tantangan yang sepenuhnya berbeda, di mana downforce tinggi dan ketahanan dari suhu panas yang menyengat akan sangat penting.

Max Verstappen
Max Verstappen

Marko yakin apa yang terjadi di Singapura akan menentukan apakah Red Bull dan Verstappen "bisa mulai bermimpi" untuk gelar kelima.

"Apa yang dikatakan Andrea sangat optimistis, tapi saya harap dia benar," ujarnya kepada De Telegraaf. "Jaraknya masih lebar, dan jarang sekali McLaren tidak menyelesaikan balapan. Tapi kita lihat saja nanti. Jika kami kompetitif di Singapura dalam dua minggu, mungkin kami bisa mulai bermimpi."

"Sirkuitnya tidak hanya berbeda, tetapi juga sangat panas. Mobil kami juga tidak selalu seperti itu. Singapura akan menjadi tolok ukur posisi kami sebenarnya. Dan kami selalu bilang: kami harus sedekat mungkin dengan McLaren agar mereka gugup."

Red Bull Menunggu Singapura untuk Melihat Harapan Gelar Verstappen
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

WSBK News
Rea Mengungkap Dua Hal Penting untuk Kompetitif di Aragon
5m ago
Jonathan Rea, 2025 French WorldSBK, pit box. Credit: Gold and Goose.
WSBK News
Dijelaskan: Perbedaan Motor WorldSBK 2026 Ducati Dibanding Pendahulunya
16m ago
Nicolo Bulega on 2026 Ducati Panigale V4 R. Credit: Ducati.
MotoGP News
Rossi dan Stoner Hidupkan Lagi Rivalitas Mereka di Trek Gokart
35m ago
Valentino Rossi, Casey Stoner, 2025 Austrian MotoGP
F1 News
Baju Balap Michael Schumacher dari Musim 2000 Laku Rp 1,8 Miliar
1h ago
Michael Schumacher
F1 News
Hamilton Meminta Maaf ke Leclerc atas Team-Order yang Gagal
1h ago
Hamilton finished eighth in Baku

More News

F1 News
Red Bull Menunggu Singapura untuk Melihat Harapan Gelar Verstappen
2h ago
Max Verstappen
MotoGP News
Meski Tidak Menyukainya, Alex Marquez Coba Kuasai Slide Control
2h ago
Alex Marquez, Misano
F1 News
McLaren Bantah Pit-Stop Lambat Kacaukan Balapan Norris di Baku
4h ago
Norris lost time with another pit stop problem
WSBK News
Alex Lowes Perlu Bersabar di Akhir Pekan WorldSBK Aragon
5h ago
Alex Lowes, 2025 French WorldSBK, parc ferme. Credit: Gold and Goose.
F1 News
Masa Depan Horner Temui Plot Baru saat Opsi Haas Mencuat
5h ago
Christian Horner