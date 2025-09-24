Red Bull Menunggu Singapura untuk Melihat Harapan Gelar Verstappen

Helmut Marko yakin performa Red Bull di Grand Prix Singapura akan menentukan apakah mereka bisa membuat McLaren "gugup" dalam perebutan gelar juara F1 tahun ini.

McLaren siap meraih gelar juara konstruktor F1 ke-10 mereka di Sirkuit Jalan Raya Marina Bay pada balapan berikutnya. Ini berarti perhatian akan segera beralih ke perebutan gelar juara pembalap.

Kemenangan keempat Max Verstappen musim ini di Baku pada hari Minggu berarti ia hanya terpaut 69 poin dari Oscar Piastri dengan tujuh putaran tersisa.

Sampai saat ini, tampaknya sudah dapat dipastikan bahwa perebutan gelar juara F1 tahun ini akan terjadi antara kedua McLaren.

Tapi seiring dengan peningkatan daya saing Red Bull, dikombinasikan kesalahan dari duet McLaren, Verstappen masih memiliki peluang kecil untuk gelar juara dunia kelima.

Berbicara sebelum balapan hari Minggu di Azerbaijan, bos McLaren, Andrea Stella, memperingatkan bahwa Verstappen masih menjadi ancaman serius.

"YA, tentu saja. Bisakah Anda menulisnya dengan huruf kapital? Karena dikutip dengan huruf kapital," katanya, seperti dikutip Motorsport.com.

"Tentu saja, tentu saja. Kita tidak boleh lupa bahwa pertama-tama, dia adalah Max Verstappen – juara dunia selama empat tahun terakhir – dengan mobil cepat.

"Seperti yang saya katakan sebelumnya, ada balapan di mana McLaren mungkin tidak menikmati keuntungan apa pun dari segi daya saing."

Marko: “Mungkin kita bisa bermimpi”

Performa gemilang Red Bull terjadi di Monza dan Baku, dua trek yang memiliki karakteristik low-downforce.

Balapan berikutnya di Singapura akan menjadi tantangan yang sepenuhnya berbeda, di mana downforce tinggi dan ketahanan dari suhu panas yang menyengat akan sangat penting.

Max Verstappen

Marko yakin apa yang terjadi di Singapura akan menentukan apakah Red Bull dan Verstappen "bisa mulai bermimpi" untuk gelar kelima.

"Apa yang dikatakan Andrea sangat optimistis, tapi saya harap dia benar," ujarnya kepada De Telegraaf. "Jaraknya masih lebar, dan jarang sekali McLaren tidak menyelesaikan balapan. Tapi kita lihat saja nanti. Jika kami kompetitif di Singapura dalam dua minggu, mungkin kami bisa mulai bermimpi."

"Sirkuitnya tidak hanya berbeda, tetapi juga sangat panas. Mobil kami juga tidak selalu seperti itu. Singapura akan menjadi tolok ukur posisi kami sebenarnya. Dan kami selalu bilang: kami harus sedekat mungkin dengan McLaren agar mereka gugup."