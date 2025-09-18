Alpine Memiliki Tiga Kandidat Jelas untuk Kursi F1 2026

Siapa yang akan dipilih Alpine untuk bermitra dengan Pierre Gasly di Alpine di musim F1 2026?

Franco Colapinto
Alpine mengumumkan bahwa Pierre Gasly telah menandatangani kontrak baru hingga 2027 selama akhir pekan Grand Prix Italia.

Mereka belum memutuskan siapa rekan setimnya. Namun menurut jurnalis veteran BBC F1, Andrew Benson, Alpine memiliki tiga opsi.

Franco Colapinto berpeluang mempertahankan kursinya, dan performanya belakangan ini menunjukkan tanda-tanda peningkatan. Jack Doohan dan Paul Aron juga menjadi pilihan.

Benson menulis: “Alpine memiliki tiga pilihan yang jelas untuk kursi kedua mereka bersama Pierre Gasly tahun depan - Franco Colapinto, dan pembalap cadangan Jack Doohan dan Paul Aron.

“Doohan dari Australia memulai tahun ini dengan mobil tersebut, tetapi digantikan oleh Colapinto dari Argentina setelah enam balapan tahun ini.

Penasihat eksekutif – dan Team Principal de facto – Flavio Briatore jelas tidak terlalu terkesan dengan Doohan, dan ia tampaknya juga tidak terlalu yakin dengan upaya Colapinto sejak ia mengambil alih.

"Ada tanda-tanda kemajuan dari Colapinto – ia telah mengungguli Gasly dalam dua dari tiga balapan terakhir. Sedangkan untuk pembalap Estonia, Aron, ia cepat di Formula 2, dan kabarnya tampil bagus saat uji coba.

"Perasaannya adalah Alpine lebih suka pembalap berpengalaman, oleh karena itu ada minat pada Bottas. Tapi sekarang belum ada yang tersedia.

"Dari talenta yang belum terbukti, mungkin yang paling menarik saat ini adalah pembalap Irlandia Alex Dunne, yang sangat cepat di musim pertamanya di F2 tahun ini. Tapi Dunne masih terikat kontrak dengan McLaren, yang sangat menghargainya."

Bagaimana dengan Tsunoda?

Jika Alpine mencari sosok berpengalaman, mereka bisa melirik Yuki Tsunoda.

Tsunada akan digantikan di Red Bull tahun depan oleh Isack Hadjar, menempatkan masa depannya di F1 dalam ketidakpastian.

Yuki Tsunoda
Kecil kemungkinan pembalap Jepang itu untuk kembali ke Racing Bulls, setelah menghabiskan empat musim di sana.

Meskipun balapan yang sulit di Monza, bos Red Bull Laurent Mekies membela Tsunoda.

“Balapan hari ini untuk Yuki sulit diprediksi, karena lalu lintas di stint pertama, kerusakan di stint kedua.

“Tapi saya melihat kualifikasi, saya masih mengklasifikasinya sebagai akhir pekan yang bagus. Dia terpaut dua persepuluh detik dari Max di Q1. Max tidak terlalu lambat akhir pekan ini dan dengan sedikit selisih dari mobil, dia terpaut dua persepuluh detik dari Max di Q2,” jelas Mekies.

“Tidak diragukan lagi semua orang berusaha 100 persen di Q2, dan ya, selisihnya lebih besar di Q3, tetapi pertama-tama dia memacu mobilnya di Q3, yang merupakan performa yang sangat bagus, dan kedua, dia menjadi yang pertama di jalan di Q3. Itu juga tidak membantu.

“Saya pikir kecepatan lari pendek adalah contoh yang sangat bagus untuk Yuki, kecepatan lari jauh, sangat menyebalkan jika tidak memiliki hari balapan yang bersih.”

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

