Briatore Membantah Klaim Pembicaraan Alpine 2026 dengan Bottas

Valtteri Bottas menghabiskan musim F1 2025 di bangku cadangan setelah kehilangan kursi di tim Sauber yang memilih Gabriel Bortoleto.

Hal ini memaksa Bottas untuk kembali ke Mercedes sebagai pembalap tes dan cadangan mereka.

Dengan Jack Doohan dan Franco Colapinto belum menemukan performa terbaiknya, muncul rumor bahwa Alpine tertarik untuk mengontrak Bottas hingga akhir musim.

Kesepakatan tidak tercapai, dengan Bottas diumumkan sebagai salah satu dari dua pembalap Cadillac untuk tahun depan.

Colapinto diperkirakan akan tetap di Alpine hingga akhir musim, tetapi masa depannya di F1 masih belum pasti.

Tak lama setelah pengumuman Cadillac, Bottas mengonfirmasi bahwa ia telah melakukan pembicaraan dengan Alpine.

Bottas berkata: "Itu benar. Ada beberapa pembicaraan [dengan Alpine]," ujarnya.

Valtteri Bottas

"Seperti yang sudah saya katakan, awal tahun ini bagi saya, alasan mengapa hal ini menjadi begitu jelas adalah keseluruhan proyeknya.

"Ketika saya mendengar lebih banyak tentang rencananya, bagaimana mereka berinvestasi, dan orang-orang yang mereka dapatkan, itu baru tahap karier saya sekarang, memiliki sesuatu yang sudah diperbaiki selama beberapa tahun untuk terlibat, untuk terjun langsung.

“Memulai sesuatu dari nol memang tidak terjadi setiap hari, jadi menjadi bagian dari itu akan menjadi hal yang menarik.”

Dalam wawancara dengan media Jerman AMuS, Briatore membantah Alpine telah berbicara dengan Bottas tentang kemungkinan membalap untuk tim tersebut pada tahun 2026.

Pembalap Italia itu yakin spekulasi tentang Bottas ke Alpine membantunya menyelesaikan kesepakatan dengan Cadillac.

“Saya tidak pernah berbicara dengan Bottas tentang tahun 2026. Saya pikir rumor bahwa ia mungkin membalap untuk Alpine membantunya menandatangani kontrak dengan Cadillac.”

Briatore ungkap telepon dari Perez

Perez juga sangat dikaitkan dengan kembalinya ke F1 bersama Alpine.

Namun, seperti Bottas, Perez telah berkomitmen untuk Cadillac, tim F1 Amerika yang baru untuk tahun 2026.

Briatore mengonfirmasi bahwa Perez menelepon untuk menanyakan rencana Alpine ke depannya.

"Perez menelepon saya," tambah Briatore. "Dia bertanya apa rencana kami. Namun, di saat yang sama, dia mengatakan bahwa dia hampir mencapai kesepakatan dengan Cadillac.

"Saya tidak bisa menawarkan apa pun kepadanya saat itu."