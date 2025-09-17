Preview F1 GP Azerbaijan 2025: Menanti Magis Leclerc di Baku

Menanti magis Leclerc di Baku

Di Sirkuit Kota Baku, tak ada pembalap yang lebih mampu mencatatkan lap tercepat selain Charles Leclerc.

Leclerc secara konsisten mencatatkan lap-lap magis di Azerbaijan. Pembalap Ferrari ini tak terkalahkan di kualifikasi sejak 2021, meraih empat pole position berturut-turut.

Tanpa kecelakaannya di tahun 2019, kemungkinan besar Leclerc akan menyambar pole position di Baku pada debutnya bersama Ferrari.

Meskipun meraih pole position yang luar biasa, Leclerc belum pernah meraih podium teratas di Azerbaijan.

Pada tahun 2021, Ferrari yang dikendarai Leclerc jauh dari kata prima, turun podium di hari balapan.

Charles Leclerc

Masalah keandalan memaksanya pensiun pada tahun 2022, tetapi kemungkinan besar Max Verstappen akan tetap menang.

Demikian pula, pada tahun 2023, penantang Ferrari tersebut kesulitan di jarak balapan, yang menyebabkan Leclerc turun ke posisi ketiga.

Tahun 2024 adalah kesempatan terbaiknya, tetapi ia terkejut oleh Oscar Piastri, yang melakukan salah satu aksi menyalip terbaik musim itu.

Setelah serangkaian kekalahan, apakah ini waktunya Leclerc meraih kemenangan Baku pertamanya?

Saatnya McLaren mengunci gelar konstruktor?

McLaren berpeluang mengamankan gelar konstruktor F1 akhir pekan ini di Baku.

Setelah 16 putaran, McLaren unggul 337 poin dari Ferrari.

McLaren

Dengan delapan putaran tersisa, masih ada 389 poin yang bisa diraih musim ini.

Jadi, jika McLaren meraih posisi 1-2 pada hari Minggu, mereka akan menjadi juara konstruktor untuk ke-10 kalinya dalam sejarah mereka.

Itu akan membuat mereka melampaui Williams dalam buku rekor sepanjang masa, tertinggal enam gelar dari Ferrari.

Pemenang gelar konstruktor F1 terbanyak

Ferrari - 16

Williams & McLaren - 9

Mercedes - 8

Lotus - 7

Red Bull - 6

Jaga momentum, Red Bull!

Red Bull kembali ke jalur kemenangan pada putaran terakhir di Grand Prix Italia. Max Verstappen merangsek ke posisi pole sebelum memenangkan balapan dengan selisih lebih dari 19 detik.

Ini merupakan kebangkitan yang luar biasa bagi Red Bull, mengingat Monza bisa dibilang merupakan balapan terlemah mereka dalam kampanye perebutan gelar Verstappen di tahun 2024.

Max Verstappen

Verstappen mengambil perjudian dengan menggunakan setup low-downforce, memaksimalkan sayap belakang spek Monza milik Red Bull.

Pebalap Belanda itu terpaut hampir 100 poin dari Oscar Piastri dalam perebutan gelar juara, sehingga peluangnya untuk gelar kelima tampak sangat kecil.

Namun, Verstappen akan tetap memiliki suara dalam menentukan pembalap McLaren mana yang akan meraih gelar juara.

GP Azerbaijan tahun lalu merupakan balapan terburuk Verstappen tahun ini, karena ia tertinggal jauh dari rekan setimnya, Sergio Perez.

Jika Verstappen kembali bertarung di depan, itu akan menjadi pertanda baik bagi Red Bull menjelang balapan terakhir.

Ancaman skorsing untuk Bearman

Pembalap F1 Haas, Ollie Bearman, hanya terpaut dua poin penalti dari larangan balapan setelah GP Italia.

Bearman menerima dua poin penalti atas insiden dengan Carlos Sainz di tikungan.

Oliver Bearman

Juara dunia F1 2016, Nico Rosberg, bingung Bearman disalahkan atas insiden tersebut.

"Carlos Sainz perlu dihukum. Bearman berada di depan mobil setengahnya, bukan hanya sayapnya," kata Rosberg.

"Mengapa dia tidak memberi ruang? Itu tindakan yang bisa dihindari!"

Ironisnya, Bearman menggantikan Kevin Magnussen di Baku setelah pembalap Denmark itu harus menjalani skorsing satu balapan tahun lalu.

Bearman harus menunjukkan perilaku terbaiknya untuk menghindari larangan balapan di musim debutnya.