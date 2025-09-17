Masa Depan Kimi Antonelli di Mercedes Aman Meski Dihujani Kritik

Kursi Kimi Antonelli tampaknya aman untuk musim depan karena "tidak ada ancaman langsung" terhadap posisinya meski menghadapi kritik publik dari Mercedes untuk pertama kalinya.

Antonelli yang berusia 19 tahun sedang mengalami performa yang buruk selama musim rookie F1 yang naik turun, setelah finis kesembilan dalam balapan yang berantakan di Monza di mana ia menerima penalti waktu.

Antonelli menerima kritik langka dari bos Mercedes, Toto Wolff, yang sebelumnya teguh dalam mendukung remaja yang dengan cepat masuk ke tim sebagai pengganti juara dunia tujuh kali Lewis Hamilton.

Wolff menggambarkan penampilan Antonelli di Grand Prix Italia sebagai "mengecewakan", dengan perubahan nadanya yang menimbulkan pertanyaan tentang masa depan pembalap Italia itu bersama Mercedes.

Meskipun performa Antonelli sedang tidak konsisten, ia diperkirakan akan tetap bersama George Russell untuk musim depan.

“Pernyataan Wolff setidaknya sebagian dipicu oleh fakta bahwa Monza adalah akhir pekan balapan kedua berturut-turut di mana Antonelli mengalami kecelakaan pada latihan Jumat dan mengganggu persiapannya,” tulis koresponden BBC Sport F1, Andrew Benson, dalam sesi tanya jawab.

“Musim pembalap berusia 19 tahun itu dimulai dengan baik. Ia terus membangun kepercayaan dirinya pada mobil, dan hal itu menghasilkan penampilan kualifikasi yang luar biasa di Miami, di mana ia meraih pole position untuk sprint race dan juga mengungguli George Russell untuk Grand Prix. Ia meraih podium pertamanya di Kanada, di mana Russell menang.

“Namun, perubahan pada suspensi belakang Mercedes yang membuat mobil lebih grogi telah meruntuhkan kepercayaan dirinya, dan performanya belum benar-benar pulih sejak tim kembali ke desain sebelumnya dari Hungaria.

"Namun, perlu dicatat bahwa sejak Kanada, Russell baru sekali naik podium.

"Tidak ada ancaman langsung terhadap posisi Antonelli - ia akan menjadi pembalap Mercedes tahun depan. Namun, ia tentu perlu beradaptasi dan terus membangun kembali kariernya."

Rosberg pertanyakan motif Toto Wolff

Mantan pembalap Mercedes, Nico Rosberg, terkejut dengan perubahan sikap Wolff terhadap Antonelli.

"Ini mengejutkan, karena saat ini, satu-satunya pilihan yang Anda miliki adalah memberi Kimi waktu sebanyak mungkin dengan cara setenang mungkin, dan itu berarti juga tidak mengkritiknya di depan umum," ujar Rosberg kepada The F1 Show.

"Jadi, perubahan nada bicara Toto untuk pertama kalinya ini… biasanya ada alasan di baliknya. Toto sangat terukur dalam komentarnya.

"Mungkin dia ingin memberi tekanan pada Kimi dan keluarganya untuk mencoba pendekatan yang berbeda, memodifikasi pendekatan mereka, meninjau kembali pendekatan mereka.

"Tetapi faktanya adalah, Kimi adalah talenta generasi ini, kita semua tahu itu, tetapi ini lebih sulit baginya daripada yang kita duga sejauh ini. Dan agak aneh bahwa ini masih sangat sulit."

Antonelli berada di posisi kedelapan dalam kejuaraan pembalap setelah 16 dari 24 balapan tahun ini, tertinggal 128 poin di belakang Russell yang berada di posisi keempat.