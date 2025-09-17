Apakah Lewis Hamilton Telah Melewati Masa Jayanya?

David Coulthard mempertanyakan apakah Lewis Hamilton telah "melewati puncak performanya" saat kesulitannya di F1 terus berlanjut.

Hamilton has endured a difficult start to life at Ferrari
Hamilton has endured a difficult start to life at Ferrari

Setelah secara konsisten dikalahkan oleh George Russell di tahun-tahun terakhirnya bersama Mercedes, penurunan Lewis Hamilton - khususnya dalam satu lap - terus terlihat sejak ia pindah ke Ferrari.

Juara dunia tujuh kali Hamilton telah dikalahkan oleh rekan setim barunya, Charles Leclerc, dalam segala hal musim ini dan kesulitan beradaptasi dengan mobil Ferrari 2025, setelah menjalani 16 balapan tanpa meraih podium Grand Prix.

Meskipun ada sedikit tanda-tanda perbaikan sejak jeda musim panas, Hamilton masih tertinggal di belakang Leclerc baik di kualifikasi maupun balapan di Zandvoort dan Monza.

Kurangnya performa Hamilton membuat mantan pembalap F1 Coulthard bertanya-tanya apakah pembalap Inggris berusia 40 tahun itu telah kehilangan sebagian kemampuannya.

"Yah, klise lamanya adalah hujan tak pernah turun, tapi deras," kata Coulthard kepada Channel 4. "Rasanya setelah balapan Mercedes-nya bersama George berakhir, ia kehilangan kemampuannya di sana.

"Kami berharap ia akan menemukan kembali performanya di Ferrari, terpacu oleh kekuatan Tifosi, tapi ternyata tidak berhasil. Dan ini bukan soal opini, karena saya tahu akan ada orang-orang di rumah yang bertanya, 'beraninya kau mengatakan sesuatu yang negatif tentang Lewis Hamilton?'"

"Pria itu brilian, dan dia memang brilian, tapi Anda dinilai berdasarkan rekan setim Anda, dan itulah satu hal yang menghalanginya saat ini dan hasil yang besar. Ia harus terus-menerus berada di depan Charles.

"Saya kesulitan menerima perubahan budaya ini. Ini mobil balap, kanan, kiri, gas, rem. Ya, ada istilah lain, tapi Power Unit tetaplah Power Unit. Downforce tetaplah downforce.

"Ketika Anda menguraikan olahraga ini ke bentuk yang paling sederhana, ini tentang manusia dan mesin, dan yang terbaik di puncak kemampuannya mampu menguasainya.

"Jadi pertanyaannya adalah, dan saya akan menjawabnya, apakah dia sudah melewati puncaknya?"

Apakah Hamilton terlambat gabung Ferrari?

Mantan pembalap lain, Eddie Irvine, merasa Hamilton "terlambat" pindah ke Ferrari dalam kariernya, menunjukkan bahwa masa-masa keemasannya telah berlalu.

"Masalahnya dengan Lewis, dia datang agak terlalu tua. Tapi dia memenangkan tujuh Kejuaraan Dunia, jadi selalu ada harga yang harus dibayar," kata Irvine kepada Sky Sports F1.

"Sangat sulit, Ferrari, karena mereka sendirian di Italia. Tim-tim Inggris semuanya dikelilingi oleh tim lain, dan ada penyerbukan silang. Jauh berbeda, lebih sulit untuk sendirian di Maranello. Itu saja. Selalu lebih sulit bagi Ferrari.

"Mereka punya citra, mereka punya sejarah, mereka punya segalanya kecuali mereka tidak punya penyerbukan silang itu, dan itu sangat sulit.

"Dulu di masa saya, Michael datang, dia dianggap sebagai pembalap tercepat. Karena itu, Rory Byrne datang, Ross [Brawn] datang, dan seluruh tim itu dibangun di atas fakta bahwa Michael adalah dunia yang berbeda."

Apakah Lewis Hamilton Telah Melewati Masa Jayanya?
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

F1 News
Apakah Lewis Hamilton Telah Melewati Masa Jayanya?
1h ago
Hamilton has endured a difficult start to life at Ferrari
F1 News
Ford Memuji Stabilitas Verstappen dalam Peran Kunci Proyek Red Bull
2h ago
Max Verstappen
MotoGP News
Marc Marquez Fokus ke "Masa Depan" pada Tes Misano
4h ago
Marc Marquez, Misano
F1 News
Terungkap: Penyebab Kerusakan Suspensi Alonso di GP Italia
5h ago
Fernando Alonso
WSBK Results
Tes WorldSBK Jerez: Hasil Lengkap Pengujian Hari Selasa
6h ago
Toprak Razgatlioglu

More News

MotoGP News
Dibantu Stoner, Bagnaia Temukan Sesuatu dari Tes Misano
6h ago
Francesco Bagnaia, Misano
MotoGP News
Pirelli Menyoroti Aspek Positif dari Debut Tes MotoGP di Misano
7h ago
Pirelli logo, Honda, 2025 Italian MotoGP
MotoGP News
Acosta Tercepat di Tes Misano, Fokus ke Putaran Flyaway
22h ago
Pedro Acosta, Misano MotoGP Test (pic: KTM).
F1 News
Enam Venue untuk Sprint Race F1 2026 Dikonfirmasi
23h ago
Canada will feature a sprint race for the first time
WSBK News
Xavi Vierge Tinggalkan Honda WorldSBK di Akhir Musim 2025
23h ago
Xavi Vierge, 2025 Hungarian WorldSBK, media debrief. Credit: Gold and Goose.