Apakah Lewis Hamilton Telah Melewati Masa Jayanya?

Setelah secara konsisten dikalahkan oleh George Russell di tahun-tahun terakhirnya bersama Mercedes, penurunan Lewis Hamilton - khususnya dalam satu lap - terus terlihat sejak ia pindah ke Ferrari.

Juara dunia tujuh kali Hamilton telah dikalahkan oleh rekan setim barunya, Charles Leclerc, dalam segala hal musim ini dan kesulitan beradaptasi dengan mobil Ferrari 2025, setelah menjalani 16 balapan tanpa meraih podium Grand Prix.

Meskipun ada sedikit tanda-tanda perbaikan sejak jeda musim panas, Hamilton masih tertinggal di belakang Leclerc baik di kualifikasi maupun balapan di Zandvoort dan Monza.

Kurangnya performa Hamilton membuat mantan pembalap F1 Coulthard bertanya-tanya apakah pembalap Inggris berusia 40 tahun itu telah kehilangan sebagian kemampuannya.

"Yah, klise lamanya adalah hujan tak pernah turun, tapi deras," kata Coulthard kepada Channel 4. "Rasanya setelah balapan Mercedes-nya bersama George berakhir, ia kehilangan kemampuannya di sana.

"Kami berharap ia akan menemukan kembali performanya di Ferrari, terpacu oleh kekuatan Tifosi, tapi ternyata tidak berhasil. Dan ini bukan soal opini, karena saya tahu akan ada orang-orang di rumah yang bertanya, 'beraninya kau mengatakan sesuatu yang negatif tentang Lewis Hamilton?'"

"Pria itu brilian, dan dia memang brilian, tapi Anda dinilai berdasarkan rekan setim Anda, dan itulah satu hal yang menghalanginya saat ini dan hasil yang besar. Ia harus terus-menerus berada di depan Charles.

"Saya kesulitan menerima perubahan budaya ini. Ini mobil balap, kanan, kiri, gas, rem. Ya, ada istilah lain, tapi Power Unit tetaplah Power Unit. Downforce tetaplah downforce.

"Ketika Anda menguraikan olahraga ini ke bentuk yang paling sederhana, ini tentang manusia dan mesin, dan yang terbaik di puncak kemampuannya mampu menguasainya.

"Jadi pertanyaannya adalah, dan saya akan menjawabnya, apakah dia sudah melewati puncaknya?"

Apakah Hamilton terlambat gabung Ferrari?

Mantan pembalap lain, Eddie Irvine, merasa Hamilton "terlambat" pindah ke Ferrari dalam kariernya, menunjukkan bahwa masa-masa keemasannya telah berlalu.

"Masalahnya dengan Lewis, dia datang agak terlalu tua. Tapi dia memenangkan tujuh Kejuaraan Dunia, jadi selalu ada harga yang harus dibayar," kata Irvine kepada Sky Sports F1.

"Sangat sulit, Ferrari, karena mereka sendirian di Italia. Tim-tim Inggris semuanya dikelilingi oleh tim lain, dan ada penyerbukan silang. Jauh berbeda, lebih sulit untuk sendirian di Maranello. Itu saja. Selalu lebih sulit bagi Ferrari.

"Mereka punya citra, mereka punya sejarah, mereka punya segalanya kecuali mereka tidak punya penyerbukan silang itu, dan itu sangat sulit.

"Dulu di masa saya, Michael datang, dia dianggap sebagai pembalap tercepat. Karena itu, Rory Byrne datang, Ross [Brawn] datang, dan seluruh tim itu dibangun di atas fakta bahwa Michael adalah dunia yang berbeda."