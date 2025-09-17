Terungkap: Penyebab Kerusakan Suspensi Alonso di GP Italia

Aston Martin menjelaskan penyebab Fernando Alonso tidak bisa finis di Grand Prix Italia.

Fernando Alonso
Aston Martin telah mengonfirmasi bahwa gravel jadi penyebab kegagalan suspensi Fernando Alonso yang tidak biasa di Grand Prix Italia.

Kiprah Alonso di Grand Prix Italia berakhir setelah suspensinya rusak. Pembalap Spanyol itu sedikit melebar saat keluar dari tikungan Ascari, dan suspensinya pun patah.

Juara dunia dua kali itu kembali ke jalur pit untuk menghentikan mobilnya, menutup sore yang membuat frustrasi.

Kerusakan Alonso di Lap 24 balapan di Monza terasa aneh, mengingat ia merasa tidak melebar lebih lebar daripada pembalap lain selama balapan.

Setelah investigasi internal oleh Aston Martin, mereka mengonfirmasi bahwa kerikil menjadi penyebab kegagalan tersebut.

Aston Martin explained that gravel from the opening lap of the race “compromised” Alonso’s car, leading to damage.

Over the race, this became worse, ultimately leading to the failure.

"Tim dapat mengonfirmasi bahwa beberapa kerikil mengenai mobil Fernando di putaran pertama balapan di beberapa area, termasuk suspensinya, yang menyebabkan kerusakan," kata Aston Martin.

"Tim tidak menyadari kerusakan yang terjadi. Beban rendah dan terus-menerus menyebabkan kegagalan komponen tersebut."

Musim yang membuat frustrasi untuk Alonso

Itu adalah DNF mahal lainnya bagi Alonso, saat pembalap berusia 44 tahun itu berada di jalur yang tepat untuk finis di delapan besar.

Kisah serupa terjadi di Monako, dengan Alonso mundur dari balapan di posisi ketujuh dan berada di jalur yang tepat untuk meraih poin.

Fernando Alonso, Aston Martin
© XPB Images

 

Nasib buruknya membuat ia berada di belakang Lance Stroll di klasemen pembalap F1, meski telah mendominasi di kualifikasi tahun ini.

“[Itu] sangat membuat frustrasi, karena saya rasa kami berada di posisi ketujuh,” jelas Alonso. “Mengamankan posisi ketujuh [berarti] enam poin lagi untuk kejuaraan dan kami kehilangan lagi.

“Saya ingat [di] Monako, mobil saya berhenti karena masalah mesin, dan sekarang masalah suspensi, dan sekarang P7. Jadi, keberuntungan jelas tidak berpihak pada kami tahun ini dan kami kehilangan banyak poin.

“Tapi balapannya berjalan dengan baik, kami menyalip [Kimi] Antonelli di awal, kami menyalip Bortoleto di pit stop, dan semuanya tampak baik-baik saja.”

