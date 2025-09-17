Ford Memuji Stabilitas Verstappen dalam Peran Kunci Proyek Red Bull

Ford telah menekankan peran kunci Max Verstappen dalam proyek mesin Red Bull 2026, memuji "stabilitas" yang ia bawa ke tim.

Menjelang Grand Prix Hungaria, Verstappen dengan tegas mengonfirmasi bahwa ia akan menjadi pembalap Red Bull pada tahun 2026.

Hal ini mengakhiri spekulasi berbulan-bulan yang mengaitkan Verstappen dengan kemungkinan pindah ke Mercedes.

Mercedes belum mengumumkan George Russell atau Kimi Antonelli untuk tahun depan.

Bos Mercedes, Toto Wolff, telah merayu Verstappen selama setahun terakhir, awalnya menginginkannya sebagai pengganti Lewis Hamilton.

Article continues below ADVERTISEMENT

Verstappen akan tetap di Red Bull setidaknya hingga tahun 2026, yang merupakan tahun bersejarah bagi tim.

Tahun 2026 akan menjadi musim pertama Red Bull membalap dengan mesin mereka sendiri.

Red Bull Powertrains, bekerja sama dengan Ford, akan menjadi pemasok Powertrain tim yang berbasis di Milton Keynes tersebut pada tahun 2026.

CEO Ford, Jim Farley, telah menekankan pentingnya komitmen Verstappen kepada tim, yang akan memberikan Red Bull "salah satu pilar fondasi terpenting" agar proyek ini berhasil.

"Saya pikir ini adalah salah satu pilar fondasi terpenting bagi kesuksesan PU," ujar Farley kepada Sky Sports News. "Berbicara dengan Max, kami di Ford sungguh semakin menghormati Max yang telah mengawasinya tahun ini.

Article continues below ADVERTISEMENT

"Cara dia memberikan stabilitas tanpa drama di lingkungan di mana kami semua hanya berusaha melakukan pekerjaan kami. Saya benar-benar dapat melihat hal itu di matanya hari ini dibandingkan tahun lalu.

"Itu salah satu hal hebat tentang Laurent dan timnya. Mereka semua memiliki komitmen yang mendalam satu sama lain."

Verstappen “pusat” bagi proyek Red Bull

Laurent Mekies telah menjabat sebagai kepala tim Red Bull sejak Juli 2025.

Mekies ditunjuk sebagai bos Red Bull setelah kepergian mengejutkan Christian Horner.

Laurent Mekies, Red Bull © XPB Images

Article continues below ADVERTISEMENT

Mekies merinci peran Verstappen di balik layar dan betapa "sentralnya dia dalam proyek ini".

“Max melakukan lebih dari sekadar meminta angka. Anda akan terkejut. Max juga memberikan begitu banyak kontribusi untuk proyek-proyek di luar mobil. Dia tidak hanya meminta angka,” tambah Mekies.

“Dia menguji mobil di simulator, dia bekerja sama dengan para insinyur di kedua belah pihak untuk memahami bagaimana kami mengembangkan mobil-mobil 2026 ini - dari mana kami mencoba mendapatkan tenaga? Dari mana kami mencoba mendapatkan downforce? Jadi, begitulah sentralnya dia dalam proyek ini.”